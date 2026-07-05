Элдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қолади
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов фаолиятини «Истанбул Башакшеҳир» сафида давом эттиради. Туркия клуби футболчининг трансфер ҳуқуқини «Рома»дан тўлиқ сотиб олганини расман эълон қилди.
Томонлар ўртасидаги янги шартнома 2028 йил ёзигача амал қилади.
Ижара муваффақиятли якунланди
Шомуродов 2025 йил июль ойида «Рома»дан ижара асосида «Истанбул Башакшеҳир»га келиб қўшилган эди.
Ўзбекистонлик форвард қисқа вақт ичида жамоанинг асосий футболчиларидан бирига айланди. Унинг ишончли ва сермаҳсул ўйинидан сўнг турк клуби трансферни тўлиқ амалга оширишга қарор қилди.
44 ўйинда 23 та гол
Элдор Шомуродов ўтган мавсум барча мусобақалар доирасида 44 та учрашувда майдонга тушди.
Ушбу баҳсларда ҳужумчи:
23 та гол урди;
6 та голли узатма амалга оширди.
Бу натижа Шомуродовнинг Туркиядаги илк мавсумини юқори даражада ўтказганини кўрсатди.
Бозор қиймати 7 миллион евро
Transfermarkt портали маълумотига кўра, Элдор Шомуродовнинг айни пайтдаги бозор қиймати 7 миллион еврони ташкил этади.
Янги шартнома орқали «Башакшеҳир» ўз ҳужум чизиғидаги асосий футболчилардан бирини узоқ муддатга сақлаб қолди.
Шомуродовнинг Европа клубларидаги тажрибаси
Элдор Шомуродов фаолияти давомида Россия ва Италия чемпионатларида ҳам тўп тепган.
У «Ростов», «Женоа», «Рома», «Специя» ва «Каляри» каби клублар шарафини ҳимоя қилган. Энди эса ўз фаолиятидаги янги босқични «Истанбул Башакшеҳир» билан давом эттиради.
Ўтган мавсумдаги 23 та голдан кейин мухлислар Шомуродовдан янада юқори натижаларни кутмоқда.
…