Элдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қолади

·0·Спорт
Элдор Шомуродов «Истанбул Башакшеҳир» билан 2028 йилгача қолади

Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов фаолиятини «Истанбул Башакшеҳир» сафида давом эттиради. Туркия клуби футболчининг трансфер ҳуқуқини «Рома»дан тўлиқ сотиб олганини расман эълон қилди.

Томонлар ўртасидаги янги шартнома 2028 йил ёзигача амал қилади.

Ижара муваффақиятли якунланди

Шомуродов 2025 йил июль ойида «Рома»дан ижара асосида «Истанбул Башакшеҳир»га келиб қўшилган эди.

Ўзбекистонлик форвард қисқа вақт ичида жамоанинг асосий футболчиларидан бирига айланди. Унинг ишончли ва сермаҳсул ўйинидан сўнг турк клуби трансферни тўлиқ амалга оширишга қарор қилди.

44 ўйинда 23 та гол

Элдор Шомуродов ўтган мавсум барча мусобақалар доирасида 44 та учрашувда майдонга тушди.

Ушбу баҳсларда ҳужумчи:

  • 23 та гол урди;

  • 6 та голли узатма амалга оширди.

Бу натижа Шомуродовнинг Туркиядаги илк мавсумини юқори даражада ўтказганини кўрсатди.

Бозор қиймати 7 миллион евро

Transfermarkt портали маълумотига кўра, Элдор Шомуродовнинг айни пайтдаги бозор қиймати 7 миллион еврони ташкил этади.

Янги шартнома орқали «Башакшеҳир» ўз ҳужум чизиғидаги асосий футболчилардан бирини узоқ муддатга сақлаб қолди.

Шомуродовнинг Европа клубларидаги тажрибаси

Элдор Шомуродов фаолияти давомида Россия ва Италия чемпионатларида ҳам тўп тепган.

У «Ростов», «Женоа», «Рома», «Специя» ва «Каляри» каби клублар шарафини ҳимоя қилган. Энди эса ўз фаолиятидаги янги босқични «Истанбул Башакшеҳир» билан давом эттиради.

Ўтган мавсумдаги 23 та голдан кейин мухлислар Шомуродовдан янада юқори натижаларни кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаНоттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаБугун, 02:59Бруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБугун, 02:56Марокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олдиМарокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олдиБугун, 02:30Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингПарагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:46Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиПарагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:41Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиЛионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 01:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди