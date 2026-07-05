АҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқда

·0·Техно
АҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқда

АҚШнинг Аризона штатида қайта тикланувчи энергия манбаларига асосланган ноёб саноат лойиҳаси — EVелутион Энергй компаниясининг кобалтни қайта ишлаш заводи қурилиши бошланди. Юма округида қад ростлаётган ушбу мажмуа тўлиқ қуёш энергияси ҳисобига ишловчи мамлакатдаги илк йирик саноат корхонаси бўлиши кутилмоқда. Лойиҳа нафақат экологик тозалиги, балки АҚШнинг стратегик хомашё мустақиллигини таъминлашдаги ўрни билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Заводни энергия билан таъминлаш учун 61 гектар майдонда қуввати 28 МВ бўлган қуёш электр станцияси барпо этилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқарилган электр энергияси бевосита умумий қиймати 450 миллион долларга баҳоланаётган ишлаб чиқариш мажмуасига йўналтирилади. Ортиқча энергия эса махсус аккумулятор тизимларида сақланади ёки маҳаллий энергия тармоғига узатилади.

Стратегик аҳамият ва ишлаб чиқариш қуввати

Янги корхона 2029-йил охирига қадар тўлиқ қувват билан ишга тушиши режалаштирилган. Шундан сўнг завод ҳар йили 24 минг тоннага яқин кобалт гидроксидини қайта ишлаш имкониятига эга бўлади. Якуний маҳсулот сифатида аккумуляторлар учун зарур бўлган 20 минг тонна кобалт сульфати ва саноатда кенг қўлланиладиган 3 минг тонна металл кобалт олинади.

Компания ҳисоб-китобларига кўра, ушбу завод АҚШнинг кобалтга бўлган ички талабининг қарийб 40 фоизини қоплаш имконини беради. Бугунги кунда жаҳон бозорида кобалтни қайта ишлаш соҳасида Хитой етакчилик қилаётган бир пайтда, бундай лойиҳалар АҚШнинг ташқи боғлиқлигини камайтиришга хизмат қилади. Бу, айниқса, электромобиллар ва юқори технологияли қурилмалар ишлаб чиқариш занжирида ўта муҳим босқич ҳисобланади.

Халқаро ҳамкорлик ва иқтисодий самарадорлик

Гарчи қайта ишлаш жараёни АҚШ ҳудудида амалга оширилса-да, хомашё асосан хориждан келтирилади. EVелутион Энергй компанияси хомашё етказиб бериш бўйича Конго Демократик Республикаси билан узоқ муддатли шартномалар имзолаган. Бу эса заводнинг барқарор хомашё базасига эга бўлишини кафолатлайди.

Лойиҳа минтақа иқтисодиёти учун ҳам катта фойда келтириши кутилмоқда. Қурилиш ва эксплуатация жараёнида жами 6200 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилиши кўзда тутилган. Шунингдек, лойиҳани амалга оширишда асосан АҚШда ишлаб чиқарилган муҳандислик ечимлари ва материалларидан фойдаланилмоқда, бу эса маҳаллий саноатни қўллаб-қувватлашга ёрдам беради.

Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор қаратаётган мамлакатлар учун ҳам ушбу тажриба қизиқарли бўлиши мумкин. Саноат корхоналарини тўлиқ яшил энергия билан таъминлаш глобал тенденцияга айланиб бораётгани, ишлаб чиқариш таннархини тушириш ва экологик юкни камайтиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

АҚШКобалтҚуёш ЭнергиясиТехнологияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиКйберпунк 2077 сотувлар бўйича жаҳон рекордчилари қаторига кирдиБугун, 04:59Яримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиЯримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилдиБугун, 04:00Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаApple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаБугун, 03:26Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаСунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаБугун, 02:28Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиGoogle янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиБугун, 01:53Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаЯпония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда