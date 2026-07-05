АҚШда қуёш энергиясида ишлайдиган йирик кобалтни қайта ишлаш заводи қурилмоқда
АҚШнинг Аризона штатида қайта тикланувчи энергия манбаларига асосланган ноёб саноат лойиҳаси — EVелутион Энергй компаниясининг кобалтни қайта ишлаш заводи қурилиши бошланди. Юма округида қад ростлаётган ушбу мажмуа тўлиқ қуёш энергияси ҳисобига ишловчи мамлакатдаги илк йирик саноат корхонаси бўлиши кутилмоқда. Лойиҳа нафақат экологик тозалиги, балки АҚШнинг стратегик хомашё мустақиллигини таъминлашдаги ўрни билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Заводни энергия билан таъминлаш учун 61 гектар майдонда қуввати 28 МВ бўлган қуёш электр станцияси барпо этилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқарилган электр энергияси бевосита умумий қиймати 450 миллион долларга баҳоланаётган ишлаб чиқариш мажмуасига йўналтирилади. Ортиқча энергия эса махсус аккумулятор тизимларида сақланади ёки маҳаллий энергия тармоғига узатилади.
Стратегик аҳамият ва ишлаб чиқариш қувватиЯнги корхона 2029-йил охирига қадар тўлиқ қувват билан ишга тушиши режалаштирилган. Шундан сўнг завод ҳар йили 24 минг тоннага яқин кобалт гидроксидини қайта ишлаш имкониятига эга бўлади. Якуний маҳсулот сифатида аккумуляторлар учун зарур бўлган 20 минг тонна кобалт сульфати ва саноатда кенг қўлланиладиган 3 минг тонна металл кобалт олинади.
Компания ҳисоб-китобларига кўра, ушбу завод АҚШнинг кобалтга бўлган ички талабининг қарийб 40 фоизини қоплаш имконини беради. Бугунги кунда жаҳон бозорида кобалтни қайта ишлаш соҳасида Хитой етакчилик қилаётган бир пайтда, бундай лойиҳалар АҚШнинг ташқи боғлиқлигини камайтиришга хизмат қилади. Бу, айниқса, электромобиллар ва юқори технологияли қурилмалар ишлаб чиқариш занжирида ўта муҳим босқич ҳисобланади.
Халқаро ҳамкорлик ва иқтисодий самарадорликГарчи қайта ишлаш жараёни АҚШ ҳудудида амалга оширилса-да, хомашё асосан хориждан келтирилади. EVелутион Энергй компанияси хомашё етказиб бериш бўйича Конго Демократик Республикаси билан узоқ муддатли шартномалар имзолаган. Бу эса заводнинг барқарор хомашё базасига эга бўлишини кафолатлайди.
Лойиҳа минтақа иқтисодиёти учун ҳам катта фойда келтириши кутилмоқда. Қурилиш ва эксплуатация жараёнида жами 6200 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилиши кўзда тутилган. Шунингдек, лойиҳани амалга оширишда асосан АҚШда ишлаб чиқарилган муҳандислик ечимлари ва материалларидан фойдаланилмоқда, бу эса маҳаллий саноатни қўллаб-қувватлашга ёрдам беради.
Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор қаратаётган мамлакатлар учун ҳам ушбу тажриба қизиқарли бўлиши мумкин. Саноат корхоналарини тўлиқ яшил энергия билан таъминлаш глобал тенденцияга айланиб бораётгани, ишлаб чиқариш таннархини тушириш ва экологик юкни камайтиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.
…