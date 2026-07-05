Бруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқда

·0·Спорт
Бруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқда

Жаҳон чемпионати нимчорак финал босқичи доирасидаги Бразилия ва Норвегия ўртасидаги учрашув олдидан эҳтирослар қизимоқда. Бразилия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараес рақиб ҳужумчиси Эрлинг Холанд томонидан билдирилган фикрларга муносабат билдириб, уни ўзига хос "айёрлик"да айблади. Унинг сўзларига кўра, норвегиялик юлдуз ўз жамоасидан босимни олиб ташлаш мақсадида беш карра жаҳон чемпионларини яққол фаворит сифатида кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эрлинг Холанд ўйиндан олдинги интервюларида Бразилияни фаворит деб атаган эди. Бироқ Бруно Гуимараес Казе ТВ телеканалига берган интервюсида бу шунчаки тактик юриш эканини таъкидлади. "У нима деяётганини жуда яхши билади ва бу борада анча айёр. У барча масъулиятни ўзларидан соҳибқиронларга, яни бизга юкламоқчи. Ростини айтсам, одамлар нима дейиши мен учун қизиқ эмас. Футбол майдонда ҳал бўлади, 11 га 11 ўйинда ҳамма нарса бўлиши мумкин", — деди бразилиялик футболчи.

Goal.com нашри хабарига кўра, Норвегия терма жамоаси тарихан Бразилия учун ноқулай рақиб ҳисобланади. Ўзаро тўқнашувларда скандинавияликлар икки бор ғалаба қозониб, икки марта дуранг қайд этишган. Шунга қарамай, Карло Анселотти шогирдлари ушбу нохуш анъанани бузишга ва чорак финал йўлланмасини қўлга киритишга аҳд қилганлар.

Холандни тўхтатиш режаси ва марказдаги дуел

Гуимараес Эрлинг Холанднинг хавфлилик даражасини юқори баҳолаб, уни Гарри Кейн билан бир қаторда дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири деб атади. Унинг фикрича, Бразилия ҳимояси учун асосий вазифа — тўпни норвегиялик тўпурарга етиб боришига йўл қўймасликдир. Ҳозирча турнирда бешта гол урган ҳужумчини зарарсизлантириш учун бразилияликлар "ҳужум пайтида ҳимояланиш" тактикасидан фойдаланмоқчи.

"Биз тўп унга етиб бормаслигини таъминлашимиз керак. У доимо назорат остида бўлиши шарт, чунки битта вазият ҳам ўйин тақдирини ҳал қилиши учун унга етарли. Бўш ҳудуд қолдирмаслик бизнинг асосий мақсадимиз бўлади", — дея қўшимча қилди ярим ҳимоячи. Бразилия лагерида рақибнинг стандарт вазиятлардаги устунлиги ва бўйдор футболчиларининг хавфи ҳам алоҳида таҳлил қилинган.

Ушбу учрашув нафақат икки жамоа, балки марказий майдондаги икки юлдуз — Бруно Гуимараес ва Мартин Одегаард ўртасидаги дуел билан ҳам аҳамиятлидир. Арсенал сардори Мартин Одегаардга қарши ўйнаш Бруно учун ўзига хос синов бўлади. Турнир давомида 44,4 км масофани босиб ўтган бразилиялик футболчи бу курашда устун келишига ишонмоқда.

Ушбу қарама-қаршиликнинг ғолиби жаҳон чемпионатининг чорак финалига йўл олади. Бразилия ўзининг техник устунлигига таянса, Норвегия интизомли ҳимоя ва Эрлинг Холанднинг индивидуал маҳоратидан умид қилмоқда. Ўйин кутилмаган воқеаларга бой бўлиши шубҳасиз, чунки ҳар икки жамоа ҳам ўз тарихида янги саҳифа очишни мақсад қилган.

БразилияНорвегияЭрлинг ХоландЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаНоттингҳам Форест таркибни кучайтириш мақсадида Ливерпул ярим ҳимоячисини кўзламоқдаБугун, 02:59Марокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олдиМарокаш терма жамоаси ва Бавария учун оғир зарба: Исмаел Саибари жароҳат олдиБугун, 02:30Парагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингПарагвай ва Франция баҳсини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:46Парагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиПарагвай ва Франция ўйини учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:41Лионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиЛионель Месси ва Кабо-Верде дарвозабони ўртасидаги кутилмаган мулоқот тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 01:32Унаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиУнаҳи Канадага қарши баҳснинг энг яхши ўйинчиси бўлдиБугун, 00:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди