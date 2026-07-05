Яримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилди

·19·Техно
Яримўтказгичлар соҳасида инқилоб: GaN-чипларни хатосиз лойиҳалаш технологияси тақдим этилди

Яримўтказгичлар саноатида микросхемаларни ишлаб чиқариш жараёни ўта мураккаб ва қиммат босқич ҳисобланади. Кейсигҳт Течнологиес компанияси Тайваннинг ВИН Семикондукторс корхонаси билан ҳамкорликда нитрид галлий (GaN) асосидаги радиочастотали чипларни лойиҳалаш учун мўлжалланган янги платформани тақдим этди. Ушбу инновацион ечим чипларни биринчи уринишдаёқ нуқсонсиз ишлаб чиқаришга йўналтирилган бўлиб, технологик жараёнлардаги харажатларни кескин камайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда микросхема лойиҳасида биргина хато кетиши бутун ишлаб чиқариш жараёнини тўхтатишга ва қайта лойиҳалашга мажбур қилади. Бу эса компаниялар учун ҳафталаб вақт йўқотилиши ва миллионлаб доллар зарар деганидир. Ixbt.com маълумотига кўра, янги платформа чипларни ишлаб чиқаришга юборишдан олдин уларнинг ишлаш самарадорлигини 100 фоизлик аниқлик билан моделлаштириш имконини беради.

Технологик жараённинг осонлашиши

Мазкур тизим Кейсигҳт Адвансед Десигн Сйстем (АДС) дастурий таъминоти ва ВИН НП 120П (ПДК) лойиҳалаш воситалари тўпламини ягона муҳитга бирлаштиради. Бу муҳандисларга нафақат чипнинг ўзини, балки унинг корпус, босма плата ва ўлчов ускуналари билан ўзаро алоқасини ҳам виртуал тарзда синовдан ўтказиш имконини беради. Натижада, маҳсулот реал фойдаланиш шароитида қандай ишлаши ҳали конвеерга чиқмасдан маълум бўлади.

Нитрид галлий (GaN) технологияси бугунги кунда юқори частотали электроника учун ўта муҳим ҳисобланади. У анъанавий кремний чипларга қараганда юқори кучланиш ва ҳароратга чидамлилиги билан ажралиб туради. Янги платформа айнан мана шу мураккаб материал билан ишлашни соддалаштиради ва ишлаб чиқарувчиларга рақобатбардош маҳсулотларни тезроқ бозорга чиқаришга ёрдам беради.

Қўлланилиш соҳалари ва бозор истиқболлари

Янги технология ёрдамида яратилган чиплар қуйидаги йўналишларда кенг қўлланилади:
  • 5G алоқа стандартидаги таянч станциялари;
  • Юқори тезликдаги Wi-Fi қурилмалари;
  • Сунъий йўлдош алоқа тизимлари;
  • Замонавий радиолокация ва мудофаа саноати ускуналари.

Ўзбекистонда ҳам 5G тармоқларининг кенгайиши ва рақамли инфратузилманинг ривожланиши фонида бундай технологик ечимлар долзарб аҳамиятга эга. Юқори частотали қурилмаларнинг таннархи пасайиши ва уларнинг энергия самарадорлиги ошиши бевосита истеъмолчиларга етказиб бериладиган алоқа сифатига ижобий таъсир кўрсатади.

Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, радиочастотали GaN-ечимлар жаҳон бозори 2031-йилга бориб 2,77 миллиард долларга етиши мумкин. Кейсигҳт ва ВИН Семикондукторс ҳамкорлиги ушбу улкан бозорда етакчилик қилишни ва микросхемалар ишлаб чиқаришдаги "қайта ишлаш" (ре-спин) тушунчасига чек қўйишни мақсад қилган. Бу эса технологик стартаплар ва йирик корпорациялар учун инновациялар тезлигини янги босқичга олиб чиқади.

КейсигҳтЯримўтказгич5GТехнологияМикросхема
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаApple камерали AirPods Pro устидаги ишларни тўхтатди: Инқилобий лойиҳа кечикмоқдаБугун, 03:26Сунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаСунъий интелект пойгаси: Microsoft ва стартаплар термоядро энергиясига тикиш тикмоқдаБугун, 02:28Google янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиGoogle янги рекламасида АҚШ мустақиллик декларациясини сунъий интеллект ёрдамида ёздиБугун, 01:53Япония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаЯпония 2040-йилга қадар 10 миллион роботни ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Компьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаКомпьютер ва смартфонлар нархи ошади: Samsung DRAM хотира нархини 20 фоизга кўтармоқдаБугун, 01:23БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда