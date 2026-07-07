Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»
Испанияга қарши ўйиндаги мағлубиятдан кейин Криштиану Роналду Португалиянинг жаҳон чемпионатидаги иштироки якунланганига муносабат билдирди.
У мусобақа давомида бор имкониятини ишга солганини таъкидлади.
«Мен қўлимдан келган барча ишни қилдим. Виждоним тоза ҳолда кетяпман. Баъзан ютасан, баъзан эса ютқазасан», деди Роналду.
41 ёшли футболчи Португалия терма жамоаси билан учта соврин қўлга киритганини эслатди. Унинг айтишича, бу натижалар унга фахр ва мамнуният ҳиссини беради.
Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолияти ҳам якунланганини маълум қилди.
«Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим эди. Энди оилам билан вақт ўтказиш ва кейинги қарорлар ҳақида ўйлаш имкони бўлади», деди у.
Португалия етакчиси жамоа Испанияга қарши ёмон ўйин кўрсатмаганини айтди. Бироқ ҳал қилувчи вазиятларда янада самарали ҳаракат қилиш мумкин бўлганини тан олди.
«Биз яхши ўйнадик, жамоанинг ҳаракати ҳам яхши эди. Лекин Испания энг кучли жамоалардан бири. Улар финалга чиқиши мумкин», деди Роналду.
У мусобақани мағлубият билан тарк этганидан афсусда эканини билдирди, аммо терма жамоа учун бор кучини сарфлаганини яна бир бор таъкидлади.
…