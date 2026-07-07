Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»

·118·Спорт
Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»

Испанияга қарши ўйиндаги мағлубиятдан кейин Криштиану Роналду Португалиянинг жаҳон чемпионатидаги иштироки якунланганига муносабат билдирди.

У мусобақа давомида бор имкониятини ишга солганини таъкидлади.

«Мен қўлимдан келган барча ишни қилдим. Виждоним тоза ҳолда кетяпман. Баъзан ютасан, баъзан эса ютқазасан», деди Роналду.

41 ёшли футболчи Португалия терма жамоаси билан учта соврин қўлга киритганини эслатди. Унинг айтишича, бу натижалар унга фахр ва мамнуният ҳиссини беради.

Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолияти ҳам якунланганини маълум қилди.

«Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим эди. Энди оилам билан вақт ўтказиш ва кейинги қарорлар ҳақида ўйлаш имкони бўлади», деди у.

Португалия етакчиси жамоа Испанияга қарши ёмон ўйин кўрсатмаганини айтди. Бироқ ҳал қилувчи вазиятларда янада самарали ҳаракат қилиш мумкин бўлганини тан олди.

«Биз яхши ўйнадик, жамоанинг ҳаракати ҳам яхши эди. Лекин Испания энг кучли жамоалардан бири. Улар финалга чиқиши мумкин», деди Роналду.

У мусобақани мағлубият билан тарк этганидан афсусда эканини билдирди, аммо терма жамоа учун бор кучини сарфлаганини яна бир бор таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Бугун, 10:47Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Бугун, 10:44АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»Бугун, 10:41Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Бугун, 10:37ЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 10:34Родри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олдиРодри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олдиБугун, 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди