Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирди

·0·Спорт
Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирди

Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлганидан сўнг бош мураббий Роберто Мартинес лавозимини тарк этишини эълон қилди.

Жамоа сардори Криштиану Роналду мутахассиснинг меҳнати ва инсоний фазилатларини юқори баҳолаб, унга самимий миннатдорлик билдирди.

«У билан ишлаш жуда ёқимли эди»

Роналду Роберто Мартинес билан ҳамкорлик қилган даврини илиқ хотиралар билан эслади.

«У билан бирга ишлаш мен учун жуда ёқимли бўлди. Роберто кучли мураббий ва ажойиб инсон», — деди у.

Португалия сардори Мартинес терма жамоа учун катта меҳнат қилгани ва ҳурматга лойиқ эканини таъкидлади.

Соврин алоҳида эътироф этилди

Криштиану Роналду мураббий бошчилигида қўлга киритилган совринни муҳим натижа сифатида кўрсатди.

«Унинг бошчилигида биз соврин қўлга киритдик. Бу жуда муҳим, чунки аввал терма жамоа бундай ютуқларга унча кўп эриша олмаган», — деди форвард.

Унинг фикрича, Мартинес даври Португалия терма жамоаси тарихида алоҳида ўрин тутади.

Мартинес мағлубиятдан сўнг кетишга қарор қилди

Португалия ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши майдонга тушиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.

Ушбу натижадан кейин Роберто Мартинес бош мураббийлик лавозимини тарк этиш қарорини маълум қилди.

«Келгуси фаолиятида яхшилик тилайман»

Роналду мурожаатини собиқ устозига эзгу тилаклар билдириш билан якунлади.

«Мартинесдан миннатдорман ва келгуси фаолиятида фақат яхшилик тилайман», — деди Криштиану Роналду.

Мундиалдаги мағлубият Португалия учун нафақат турнирнинг, балки Мартинес даврининг ҳам сўнгги нуқтаси бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиУнай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиБугун, 11:18Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиКриштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиБугун, 11:11Ҳабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атадиҲабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атадиБугун, 11:10Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Бугун, 10:47Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Бугун, 10:44АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»Бугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди