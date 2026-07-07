Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирди
Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлганидан сўнг бош мураббий Роберто Мартинес лавозимини тарк этишини эълон қилди.
Жамоа сардори Криштиану Роналду мутахассиснинг меҳнати ва инсоний фазилатларини юқори баҳолаб, унга самимий миннатдорлик билдирди.
«У билан ишлаш жуда ёқимли эди»
Роналду Роберто Мартинес билан ҳамкорлик қилган даврини илиқ хотиралар билан эслади.
«У билан бирга ишлаш мен учун жуда ёқимли бўлди. Роберто кучли мураббий ва ажойиб инсон», — деди у.
Португалия сардори Мартинес терма жамоа учун катта меҳнат қилгани ва ҳурматга лойиқ эканини таъкидлади.
Соврин алоҳида эътироф этилди
Криштиану Роналду мураббий бошчилигида қўлга киритилган совринни муҳим натижа сифатида кўрсатди.
«Унинг бошчилигида биз соврин қўлга киритдик. Бу жуда муҳим, чунки аввал терма жамоа бундай ютуқларга унча кўп эриша олмаган», — деди форвард.
Унинг фикрича, Мартинес даври Португалия терма жамоаси тарихида алоҳида ўрин тутади.
Мартинес мағлубиятдан сўнг кетишга қарор қилди
Португалия ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши майдонга тушиб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
Ушбу натижадан кейин Роберто Мартинес бош мураббийлик лавозимини тарк этиш қарорини маълум қилди.
«Келгуси фаолиятида яхшилик тилайман»
Роналду мурожаатини собиқ устозига эзгу тилаклар билдириш билан якунлади.
«Мартинесдан миннатдорман ва келгуси фаолиятида фақат яхшилик тилайман», — деди Криштиану Роналду.
Мундиалдаги мағлубият Португалия учун нафақат турнирнинг, балки Мартинес даврининг ҳам сўнгги нуқтаси бўлди.
…