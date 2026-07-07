Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчирилади
Бугун, 7 июль куни Тошкент шаҳрининг Олмазор туманидаги айрим ҳудудларда электр энергияси таъминоти вақтинча тўхтатилади.
Бунга 110/6 кВ кучланишли «DOK» подстанциясида режали капитал таъмир ишлари олиб борилиши сабаб бўлади.
Электр таъминоти соат 14:00 дан 17:00 гача қуйидаги ҳудудларда чекланади:
• Чуқурсой кўчаси
• Норазтепа кўчаси
• Қорасарой кўчаси
• Жомий кўчаси
• Уста Ширин кўчаси
• Широқ кўчаси
• Узумбоғ кўчаси
• Келес йўли кўчаси
• Охунбобоев кўчаси
• М. Саъдиева кўчаси
• «Иброҳим Ота» маҳалласи
• «Гулзор» маҳалласи
• «Аҳил» маҳалласи, Шифокорлар шаҳарчаси
Таъмир ишлари электр тармоқларини янгилаш ва таъминот барқарорлигини ошириш дастури доирасида амалга оширилади. Ишлар белгиланган вақтдан олдин тугалланса, электр энергияси ҳам эртароқ берилиши мумкин.
…