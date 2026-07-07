Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчирилади

·0·Ўзбекистон
Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчирилади

Бугун, 7 июль куни Тошкент шаҳрининг Олмазор туманидаги айрим ҳудудларда электр энергияси таъминоти вақтинча тўхтатилади.

Бунга 110/6 кВ кучланишли «DOK» подстанциясида режали капитал таъмир ишлари олиб борилиши сабаб бўлади.

Электр таъминоти соат 14:00 дан 17:00 гача қуйидаги ҳудудларда чекланади:

• Чуқурсой кўчаси
• Норазтепа кўчаси
• Қорасарой кўчаси
• Жомий кўчаси
• Уста Ширин кўчаси
• Широқ кўчаси
• Узумбоғ кўчаси
• Келес йўли кўчаси
• Охунбобоев кўчаси
• М. Саъдиева кўчаси
• «Иброҳим Ота» маҳалласи
• «Гулзор» маҳалласи
• «Аҳил» маҳалласи, Шифокорлар шаҳарчаси

Таъмир ишлари электр тармоқларини янгилаш ва таъминот барқарорлигини ошириш дастури доирасида амалга оширилади. Ишлар белгиланган вақтдан олдин тугалланса, электр энергияси ҳам эртароқ берилиши мумкин.

ОлмазорТошкентЭлектр энергиясиDOK подстанциясиТаъмир ишлариШифокорлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижаКеча, 22:21Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинЭндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинКеча, 20:531 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?Кеча, 19:41Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Кеча, 17:19Ўзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиЎзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиКеча, 12:33Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Кеча, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди