Ҳабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атади
UFC енгил вазн тоифасидаги собиқ чемпион Ҳабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026 1/8 финалида Испаниянинг Португалия устидан қозонган ғалабасига муносабат билдирди.
Испания 1:0 ҳисобида зафар қучиб, чоракфиналга йўл олди. Ҳабибнинг фикрича, бу натижада бош мураббий Луис де ла Фуэнтенинг ҳиссаси жуда катта.
«Де ла Фуэнте — мундиалнинг энг яхши мураббийи»
Ҳабиб Испания бош мураббийининг ишини юқори баҳолади.
«Испаниянинг ажойиб мураббийи бор. Менимча, де ла Фуэнте — ушбу мундиалдаги энг яхши мураббий», — деб ёзди у ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
Собиқ UFC чемпионининг таъкидлашича, испанияликлар турнир давомида яхши шаклланган ва интизомли жамоа эканини исботламоқда.
Испания яна бир бор кучини кўрсатди
Ҳабиб Португалияга қарши ўйин Испаниянинг жамоавий салоҳиятини яна бир марта намоён этганини қайд этди.
«Испанияликлар жуда яхши шаклланган жамоа эканини яна бир карра исботлади», — деди Нурмагомедов.
Испания учрашувда минимал ҳисобда ғалаба қозонган бўлса-да, ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, Португалияга гол уриш имконини бермади.
Бешта ўйинда бирорта ҳам гол ўтказмаган
Ҳабиб Испаниянинг ҳимоядаги натижасига ҳам алоҳида эътибор қаратди.
«Эътибор бериш керакки, улар бешта ўйинда ҳали бирорта ҳам гол ўтказиб юборишмади», — деб ёзди у.
Бу кўрсаткич Испанияни ЖЧ-2026даги энг мустаҳкам ҳимояга эга жамоалардан бирига айлантирмоқда.
Чоракфиналда рақиб — Белгия
Испания миллий жамоаси чоракфиналда Белгияга қарши майдонга тушади.
Учрашув 10 июл куни бўлиб ўтади. Португалияни тўхтатган де ла Фуэнте шогирдларини энди ҳужумда жуда хавфли бўлган Белгияга қарши яна бир жиддий синов кутмоқда.
…