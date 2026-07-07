Ҳабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атади

·0·Спорт
Ҳабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атади

UFC енгил вазн тоифасидаги собиқ чемпион Ҳабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026 1/8 финалида Испаниянинг Португалия устидан қозонган ғалабасига муносабат билдирди.

Испания 1:0 ҳисобида зафар қучиб, чоракфиналга йўл олди. Ҳабибнинг фикрича, бу натижада бош мураббий Луис де ла Фуэнтенинг ҳиссаси жуда катта.

«Де ла Фуэнте — мундиалнинг энг яхши мураббийи»

Ҳабиб Испания бош мураббийининг ишини юқори баҳолади.

«Испаниянинг ажойиб мураббийи бор. Менимча, де ла Фуэнте — ушбу мундиалдаги энг яхши мураббий», — деб ёзди у ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.

Собиқ UFC чемпионининг таъкидлашича, испанияликлар турнир давомида яхши шаклланган ва интизомли жамоа эканини исботламоқда.

Испания яна бир бор кучини кўрсатди

Ҳабиб Португалияга қарши ўйин Испаниянинг жамоавий салоҳиятини яна бир марта намоён этганини қайд этди.

«Испанияликлар жуда яхши шаклланган жамоа эканини яна бир карра исботлади», — деди Нурмагомедов.

Испания учрашувда минимал ҳисобда ғалаба қозонган бўлса-да, ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, Португалияга гол уриш имконини бермади.

Бешта ўйинда бирорта ҳам гол ўтказмаган

Ҳабиб Испаниянинг ҳимоядаги натижасига ҳам алоҳида эътибор қаратди.

«Эътибор бериш керакки, улар бешта ўйинда ҳали бирорта ҳам гол ўтказиб юборишмади», — деб ёзди у.

Бу кўрсаткич Испанияни ЖЧ-2026даги энг мустаҳкам ҳимояга эга жамоалардан бирига айлантирмоқда.

Чоракфиналда рақиб — Белгия

Испания миллий жамоаси чоракфиналда Белгияга қарши майдонга тушади.

Учрашув 10 июл куни бўлиб ўтади. Португалияни тўхтатган де ла Фуэнте шогирдларини энди ҳужумда жуда хавфли бўлган Белгияга қарши яна бир жиддий синов кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Бугун, 10:47Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Бугун, 10:44АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»Бугун, 10:41Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Бугун, 10:37ЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 10:34Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»Бугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди