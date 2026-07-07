Gentra капотини аквариумга айлантирган тюнинг тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди
Ўзбекистонда Gentra автомобилига қилинган ноодатий тюнинг ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида қизиқиш уйғотди.
Автомобиль эгаси капот устига зирҳланган плёнка билан қопланган махсус конструкция ўрнатган. Унинг ичига сув тўлдирилиб, тирик балиқлар жойлаштирилган.
Видеода капот устидаги шаффоф қисм орқали балиқлар ҳаракатланаётганини кўриш мумкин. Бу ечим қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, автомобиль ишқибозлари орасида турли фикрларга сабаб бўлди.
Айримлар ушбу тюнингни ўзига хос ғоя сифатида баҳолаган. Бошқалар эса сув тўлдирилган конструкциянинг оғирлиги, ҳаракат вақтидаги хавфсизлиги ва балиқлар учун шароит қанчалик мос эканини муҳокама қилмоқда.
Ноодатий кўринишга эга Gentra ҳақидаги видео ҳозирда автомобиль мавзусидаги саҳифаларда энг кўп тарқалаётган лавҳалардан бирига айланган.
…