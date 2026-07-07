Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»
Белгия миллий жамоаси бош мураббийи Руди Гарсия ЖЧ-2026 1/8 финалида АҚШ устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги йирик ғалабадан сўнг жамоаси ўйинини юқори баҳолади.
Мутахассис футболчилар режага тўлиқ амал қилганини таъкидлаб, тун бўйи ухламай терма жамоани қўллаб-қувватлаган белгиялик мухлисларга алоҳида миннатдорчилик билдирди.
«Жамоангиз билан фахрланишингиз мумкин»
Руди Гарсия учрашувдан кейинги илк сўзларини Белгиядаги мухлисларга бағишлади.
«Ҳозир Белгияда тонгги соат 4:00. Ухламасдан бизга мухлислик қилган барча белгияликларга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Бугун жамоангиз билан фахрланишингиз мумкин», — деди у.
Мураббийнинг фикрича, жамоа мухлисларнинг ишончини ёрқин ғалаба ва ишончли ўйин билан оқлади.
Белгия режага тўлиқ амал қилди
Белгия АҚШга қарши баҳсда ҳужумкор ва тартибли футбол намойиш этиб, рақибини йирик ҳисобда мағлуб қилди.
«Бугун Белгия катта футбол давлати эканини намойиш этдик. Биз ажойиб ўйин кўрсатдик ва режамизга тўлиқ амал қилдик», — деди Гарсия.
Унинг сўзларига кўра, футболчилар учрашув давомида мураббийлар штаби белгилаб берган вазифаларни юқори савияда бажарган.
Онананинг жароҳати хавотир уйғотди
Ғалабали баҳсда Белгия учун ягона салбий ҳолат Онананинг жароҳат олиши бўлди.
«Аниқ нима юз берганини билмайман. Лекин менимча, ундаги жароҳат жиддий», — деди мураббий.
Футболчининг ҳолати тиббий кўрикдан сўнг аниқ бўлади. Унинг навбатдаги учрашувда иштирок этиши ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.
Олдинда Испанияга қарши синов
АҚШни 4:1 ҳисобида мағлуб этган Белгия чоракфиналда Испания миллий жамоаси билан тўқнаш келади.
Руди Гарсия шогирдлари 1/8 финалда кучли баёнот берди. Энди белгияликлар чемпионликка даъвогарлардан бири бўлган Испанияга қарши ўз савиясини яна бир бор исботлаши керак.
…