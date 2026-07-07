Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...

·58·Спорт
Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...

ФИФА президенти Жанни Инфантино АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун атрофидаги баҳсли вазият юзасидан илк бор очиқ фикр билдирди.

У ФИФАнинг интизомий ва суд органлари тўлиқ мустақил ишлашини таъкидлаб, Дональд Трамп билан бўлган суҳбат тафсилотларига ҳам ойдинлик киритди.

«ФИФА суд органлари тўлиқ мустақил»

Инфантино жамоатчиликда пайдо бўлган саволларга муносабат билдириб, ташкилот бошқарувидаги асосий тамойилни эслатди.

«ФИФАнинг суд органлари тўлиқ мустақил ҳисобланади. Улар автоном равишда иш юритади ва қарорларни аниқ қоидалар ҳамда тақдим этилган фактлар асосида қабул қилади», — деди у.

ФИФА раҳбарининг таъкидлашича, ушбу мустақиллик футболга бўлган ишонч ва мусобақаларнинг поклигини сақлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Трамп Инфантинога қўнғироқ қилган

Инфантино АҚШ президенти Дональд Трамп Балогун масаласи юзасидан унга қўнғироқ қилганини тасдиқлади.

«Ҳа, мен АҚШ президенти билан жаҳон чемпионатига оид масалаларни мунтазам муҳокама қиламан. Дональд Трамп айнан шу масала бўйича ҳам менга қўнғироқ қилди», — деди у.

ФИФА президентининг айтишича, унга дунёдаги турли давлат раҳбарлари, мансабдорлар, футбол ва бизнес вакиллари ҳам кўплаб масалалар бўйича мурожаат қилиб туради.

«Қарорни мустақил органлар қабул қилади»

Инфантино Трампга Балогун иши бўйича ҳуқуқий жараён давом этаётганини тушунтирганини билдирди.

«Мен унга ҳозир ФИФАнинг мустақил суд органлари иштирокида ҳуқуқий жараён кетаётганини айтдим. Якуний қарор тегишли ваколатли тузилмалар томонидан белгиланган тартибда қабул қилинади», — деди ФИФА раҳбари.

Унинг таъкидлашича, ташкилот тизими айнан шу тамойил асосида ишлайди ва ташқи аралашувга йўл қўйилмаслиги керак.

Инфантино ҳар бир қарорга ҳам қўшилмаслигини тан олди

ФИФА президенти интизом қўмитаси қарорларини улар эълон қилинганидан кейин ўқиб чиқишини айтди.

«Айрим қарорлар мени ҳайратга солади. Баъзан уларга қўшиламан, баъзан эса йўқ. Лекин ҳар қандай ҳолатда ҳам бу қарорларни ва уларни қабул қилган органларнинг автономиясини ҳурмат қиламан», — деди у.

Инфантинонинг фикрича, қарор кимгадир ёқиши ёки ёқмаслиги иккинчи даражали масала. Энг муҳими — мустақил институтлар ва қонун устуворлигини сақлаш.

FIFA мустақилликка урғу берди

Балогун атрофидаги можаро футбол ва сиёсат ўртасидаги чегара ҳақидаги баҳсларни яна кучайтирди.

Инфантино эса ташкилот раҳбари сифатида якуний қарорларга таъсир ўтказмаслигини ва ФИФА суд органларининг мустақиллиги ҳар қандай шахсий муносабатдан устун эканини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаМоуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 11:26ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаБугун, 11:23Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиРоналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиБугун, 11:21Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиУнай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиБугун, 11:18Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиКриштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди