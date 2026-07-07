Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...
ФИФА президенти Жанни Инфантино АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун атрофидаги баҳсли вазият юзасидан илк бор очиқ фикр билдирди.
У ФИФАнинг интизомий ва суд органлари тўлиқ мустақил ишлашини таъкидлаб, Дональд Трамп билан бўлган суҳбат тафсилотларига ҳам ойдинлик киритди.
«ФИФА суд органлари тўлиқ мустақил»
Инфантино жамоатчиликда пайдо бўлган саволларга муносабат билдириб, ташкилот бошқарувидаги асосий тамойилни эслатди.
«ФИФАнинг суд органлари тўлиқ мустақил ҳисобланади. Улар автоном равишда иш юритади ва қарорларни аниқ қоидалар ҳамда тақдим этилган фактлар асосида қабул қилади», — деди у.
ФИФА раҳбарининг таъкидлашича, ушбу мустақиллик футболга бўлган ишонч ва мусобақаларнинг поклигини сақлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Трамп Инфантинога қўнғироқ қилган
Инфантино АҚШ президенти Дональд Трамп Балогун масаласи юзасидан унга қўнғироқ қилганини тасдиқлади.
«Ҳа, мен АҚШ президенти билан жаҳон чемпионатига оид масалаларни мунтазам муҳокама қиламан. Дональд Трамп айнан шу масала бўйича ҳам менга қўнғироқ қилди», — деди у.
ФИФА президентининг айтишича, унга дунёдаги турли давлат раҳбарлари, мансабдорлар, футбол ва бизнес вакиллари ҳам кўплаб масалалар бўйича мурожаат қилиб туради.
«Қарорни мустақил органлар қабул қилади»
Инфантино Трампга Балогун иши бўйича ҳуқуқий жараён давом этаётганини тушунтирганини билдирди.
«Мен унга ҳозир ФИФАнинг мустақил суд органлари иштирокида ҳуқуқий жараён кетаётганини айтдим. Якуний қарор тегишли ваколатли тузилмалар томонидан белгиланган тартибда қабул қилинади», — деди ФИФА раҳбари.
Унинг таъкидлашича, ташкилот тизими айнан шу тамойил асосида ишлайди ва ташқи аралашувга йўл қўйилмаслиги керак.
Инфантино ҳар бир қарорга ҳам қўшилмаслигини тан олди
ФИФА президенти интизом қўмитаси қарорларини улар эълон қилинганидан кейин ўқиб чиқишини айтди.
«Айрим қарорлар мени ҳайратга солади. Баъзан уларга қўшиламан, баъзан эса йўқ. Лекин ҳар қандай ҳолатда ҳам бу қарорларни ва уларни қабул қилган органларнинг автономиясини ҳурмат қиламан», — деди у.
Инфантинонинг фикрича, қарор кимгадир ёқиши ёки ёқмаслиги иккинчи даражали масала. Энг муҳими — мустақил институтлар ва қонун устуворлигини сақлаш.
FIFA мустақилликка урғу берди
Балогун атрофидаги можаро футбол ва сиёсат ўртасидаги чегара ҳақидаги баҳсларни яна кучайтирди.
Инфантино эса ташкилот раҳбари сифатида якуний қарорларга таъсир ўтказмаслигини ва ФИФА суд органларининг мустақиллиги ҳар қандай шахсий муносабатдан устун эканини таъкидлади.
…