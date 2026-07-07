Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқда
«Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринью жамоа яримҳимоячиси Жуд Беллингем истеъдодининг катта мухлиси экани айтилмоқда.
Португалиялик мутахассис ҳали инглиз футболчиси билан бирга ишлашга улгурмаган бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари ва салоҳиятидан катта таассурот олган.
Моуринью Беллингем ўйинини юқори баҳолайди
Маълумотларга кўра, Моуринью Беллингемни «Реал»нинг энг муҳим футболчиларидан бири сифатида кўрмоқда.
Тажрибали мураббий унинг жисмоний тайёргарлиги, майдонни кўра билиши ва ҳал қилувчи вазиятлардаги фаоллигини алоҳида қадрлайди.
Беллингем ҳам мураббийга ҳурмат билан қарайди
Жуд Беллингем ҳам яқиндаги интервьюларидан бирида Жозе Моуриньюга бўлган ҳурматини яширмаган.
Англиялик яримҳимоячи уни футболда алоҳида ўринга эга, катта тажриба ва кучли характер соҳиби бўлган мураббий сифатида баҳолаган.
«Реал» раҳбарияти ҳамкорликдан катта натижа кутмоқда
Журналист Фабрицио Романо тарқатган маълумотларга кўра, «Реал» раҳбарияти Моуринью ва Беллингем ҳамкорлигини катта қизиқиш билан кутмоқда.
Клуб бошқарувчилари тажрибали мутахассис қўл остида инглиз футболчиси янада ўсиши ва юқори натижаларга эришишига ишонмоқда.
Моуринью 13 йилдан сўнг Мадридга қайтди
Жуд Беллингем 2023 йилда «Қироллик клуби» сафига қўшилган эди.
Жозе Моуринью эса 13 йиллик танаффусдан сўнг жорий йил июнь ойида яна «Реал Мадрид» бош мураббийи сифатида клубга қайтди.
Энди мухлислар Моуриньюнинг қаттиққўл услуби ва Беллингемнинг улкан салоҳияти бирлашса, майдонда қандай натижа берishini интиқлик билан кутмоқда.
…