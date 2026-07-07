Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқда

·49·Спорт
Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқда

«Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринью жамоа яримҳимоячиси Жуд Беллингем истеъдодининг катта мухлиси экани айтилмоқда.

Португалиялик мутахассис ҳали инглиз футболчиси билан бирга ишлашга улгурмаган бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари ва салоҳиятидан катта таассурот олган.

Моуринью Беллингем ўйинини юқори баҳолайди

Маълумотларга кўра, Моуринью Беллингемни «Реал»нинг энг муҳим футболчиларидан бири сифатида кўрмоқда.

Тажрибали мураббий унинг жисмоний тайёргарлиги, майдонни кўра билиши ва ҳал қилувчи вазиятлардаги фаоллигини алоҳида қадрлайди.

Беллингем ҳам мураббийга ҳурмат билан қарайди

Жуд Беллингем ҳам яқиндаги интервьюларидан бирида Жозе Моуриньюга бўлган ҳурматини яширмаган.

Англиялик яримҳимоячи уни футболда алоҳида ўринга эга, катта тажриба ва кучли характер соҳиби бўлган мураббий сифатида баҳолаган.

«Реал» раҳбарияти ҳамкорликдан катта натижа кутмоқда

Журналист Фабрицио Романо тарқатган маълумотларга кўра, «Реал» раҳбарияти Моуринью ва Беллингем ҳамкорлигини катта қизиқиш билан кутмоқда.

Клуб бошқарувчилари тажрибали мутахассис қўл остида инглиз футболчиси янада ўсиши ва юқори натижаларга эришишига ишонмоқда.

Моуринью 13 йилдан сўнг Мадридга қайтди

Жуд Беллингем 2023 йилда «Қироллик клуби» сафига қўшилган эди.

Жозе Моуринью эса 13 йиллик танаффусдан сўнг жорий йил июнь ойида яна «Реал Мадрид» бош мураббийи сифатида клубга қайтди.

Энди мухлислар Моуриньюнинг қаттиққўл услуби ва Беллингемнинг улкан салоҳияти бирлашса, майдонда қандай натижа берishini интиқлик билан кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Бугун, 11:30ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаБугун, 11:23Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиРоналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиБугун, 11:21Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиУнай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиБугун, 11:18Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиКриштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди