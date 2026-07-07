ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқда

·0·Спорт
ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқда

Кабо-Верде миллий терма жамоасининг 40 ёшли дарвозабони Возинья жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг клублар эътиборига тушди.

Тажрибали голкиперга Бразилия B Сериясида иштирок этаётган бир нечта жамоа қизиқиш билдирган. Бу ҳақда таниқли инсайдер Фабрицио Романо хабар берди.

Возинья ҳозирча эркин агент

Айни пайтда дарвозабон эркин агент мақомига эга ва ҳеч қайси клуб билан шартнома имзоламаган.

Шу сабабли унга қизиқиш билдираётган жамоалар футболчини трансфер товонисиз ўз сафига қўшиб олиши мумкин.

Жаҳон чемпионати унга янги эшикларни очди

Возинья айнан мундиалдаги таъсирли ўйинлари орқали кенг мухлислар эътиборини қозонди.

Унинг ишончли сейвлари, тажрибаси ва босимли вазиятлардаги хотиржам ҳаракатлари Кабо-Верденинг турнирдаги асосий кучларидан бирига айланди.

Европанинг бир қатор клубларида ўйнаган

Возинья фаолияти давомида турли мамлакатлар чемпионатларида тўп сурган.

У Португалиянинг «Шавиш» ва «Жил Висенте», Словакиянинг «Тренчин», Кипрнинг АЕК Лимасол, Молдованинг «Зимбру», Анголанинг «Прогрессо» клублари ҳамда Кабо-Верденинг бир қатор жамоалари шарафини ҳимоя қилган.

Терма жамоада 92 та ўйин

Тажрибали дарвозабон Кабо-Верде миллий терма жамоаси сафида 92 та учрашув ўтказган.

Энди 40 ёшида ҳам юқори савияда ўйнаётган Возиньянинг фаолияти Бразилияда давом этиши мумкин. Мундиалдаги бир неча ёрқин кеча унинг клуб даражасидаги келажагини ҳам ўзгартириб юборган кўринади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиРоналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиБугун, 11:21Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиУнай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиБугун, 11:18Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиКриштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиБугун, 11:11Ҳабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атадиҲабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атадиБугун, 11:10Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Бугун, 10:47Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Бугун, 10:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди