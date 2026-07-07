ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқда
Кабо-Верде миллий терма жамоасининг 40 ёшли дарвозабони Возинья жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг клублар эътиборига тушди.
Тажрибали голкиперга Бразилия B Сериясида иштирок этаётган бир нечта жамоа қизиқиш билдирган. Бу ҳақда таниқли инсайдер Фабрицио Романо хабар берди.
Возинья ҳозирча эркин агент
Айни пайтда дарвозабон эркин агент мақомига эга ва ҳеч қайси клуб билан шартнома имзоламаган.
Шу сабабли унга қизиқиш билдираётган жамоалар футболчини трансфер товонисиз ўз сафига қўшиб олиши мумкин.
Жаҳон чемпионати унга янги эшикларни очди
Возинья айнан мундиалдаги таъсирли ўйинлари орқали кенг мухлислар эътиборини қозонди.
Унинг ишончли сейвлари, тажрибаси ва босимли вазиятлардаги хотиржам ҳаракатлари Кабо-Верденинг турнирдаги асосий кучларидан бирига айланди.
Европанинг бир қатор клубларида ўйнаган
Возинья фаолияти давомида турли мамлакатлар чемпионатларида тўп сурган.
У Португалиянинг «Шавиш» ва «Жил Висенте», Словакиянинг «Тренчин», Кипрнинг АЕК Лимасол, Молдованинг «Зимбру», Анголанинг «Прогрессо» клублари ҳамда Кабо-Верденинг бир қатор жамоалари шарафини ҳимоя қилган.
Терма жамоада 92 та ўйин
Тажрибали дарвозабон Кабо-Верде миллий терма жамоаси сафида 92 та учрашув ўтказган.
Энди 40 ёшида ҳам юқори савияда ўйнаётган Возиньянинг фаолияти Бразилияда давом этиши мумкин. Мундиалдаги бир неча ёрқин кеча унинг клуб даражасидаги келажагини ҳам ўзгартириб юборган кўринади.
…