Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгилади
Испания терма жамоаси дарвозабони Унай Симон ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалияга қарши учрашувни гол ўтказмасдан якунлади.
Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган баҳсдан сўнг Симон жаҳон чемпионатлари тарихида ҳали ҳеч бир дарвозабон қайд этмаган натижага эришди.
Кетма-кет олтинчи «қуруқ» ўйин
Sportstar нашри маълумотига кўра, Унай Симон мундиаллар тарихида кетма-кет олтита учрашувда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган биринчи голкиперга айланди.
Бу рекорд Испания дарвозабонининг барқарорлиги ва жамоа ҳимоясининг мустаҳкамлигини яна бир бор кўрсатди.
Дзенганинг 36 йиллик рекорди янгиланди
Аввалги энг яхши натижа Италия терма жамоасининг машҳур дарвозабони Вальтер Дзенгага тегишли эди.
У 1990 йилги жаҳон чемпионатида кетма-кет бешта учрашувни гол ўтказмасдан якунлаган. Симон эса Португалияга қарши баҳсда ушбу натижани ортда қолдирди.
Португалия ҳам тўсиқдан ўта олмади
ЖЧ-2026 1/8 финалида Испания Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
Португалия футболчилари учрашув давомида Симон дарвозасини ишғол қила олмади. Шу тариқа, испаниялик голкипернинг тарихий серияси олтита ўйинга етди.
Симоннинг термадаги кўрсаткичлари
Унай Симон Испания миллий жамоаси сафида жами 63 та учрашув ўтказган.
Унинг умумий статистикаси:
ўйинлар — 63 та;
ўтказиб юборилган голлар — 48 та;
«қуруқ» ўйинлар — 29 та.
Симон энди фақат Испаниянинг ишончли посбони эмас, балки жаҳон чемпионатлари тарихида янги мезон ўрнатган дарвозабонга айланди.
…