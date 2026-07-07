Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгилади

·0·Спорт
Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгилади

Испания терма жамоаси дарвозабони Унай Симон ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалияга қарши учрашувни гол ўтказмасдан якунлади.

Испания 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган баҳсдан сўнг Симон жаҳон чемпионатлари тарихида ҳали ҳеч бир дарвозабон қайд этмаган натижага эришди.

Кетма-кет олтинчи «қуруқ» ўйин

Sportstar нашри маълумотига кўра, Унай Симон мундиаллар тарихида кетма-кет олтита учрашувда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган биринчи голкиперга айланди.

Бу рекорд Испания дарвозабонининг барқарорлиги ва жамоа ҳимоясининг мустаҳкамлигини яна бир бор кўрсатди.

Дзенганинг 36 йиллик рекорди янгиланди

Аввалги энг яхши натижа Италия терма жамоасининг машҳур дарвозабони Вальтер Дзенгага тегишли эди.

У 1990 йилги жаҳон чемпионатида кетма-кет бешта учрашувни гол ўтказмасдан якунлаган. Симон эса Португалияга қарши баҳсда ушбу натижани ортда қолдирди.

Португалия ҳам тўсиқдан ўта олмади

ЖЧ-2026 1/8 финалида Испания Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.

Португалия футболчилари учрашув давомида Симон дарвозасини ишғол қила олмади. Шу тариқа, испаниялик голкипернинг тарихий серияси олтита ўйинга етди.

Симоннинг термадаги кўрсаткичлари

Унай Симон Испания миллий жамоаси сафида жами 63 та учрашув ўтказган.

Унинг умумий статистикаси:

  • ўйинлар — 63 та;

  • ўтказиб юборилган голлар — 48 та;

  • «қуруқ» ўйинлар — 29 та.

Симон энди фақат Испаниянинг ишончли посбони эмас, балки жаҳон чемпионатлари тарихида янги мезон ўрнатган дарвозабонга айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиКриштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиБугун, 11:11Ҳабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атадиҲабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атадиБугун, 11:10Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...Бугун, 10:47Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Бугун, 10:44АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»Бугун, 10:41Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Бугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди