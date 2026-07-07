Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунлади
Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги сўнгги ўйинини ўтказди. ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши мағлубиятдан сўнг у бу мундиал карьерасидаги охирги турнир бўлганини тасдиқлади.
Шу тариқа, футбол тарихининг энг машҳур ҳужумчиларидан бири жаҳон чемпиони унвонини қўлга кирита олмасдан мундиаллар билан хайрлашди.
Роналдунинг мундиаллардаги рақамлари
Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларида жами 27 та учрашувда майдонга тушди.
Унинг умумий кўрсаткичлари:
ўйинлар — 27 та;
голлар — 11 та;
голли узатмалар — 2 та;
сариқ карточкалар — 4 та.
Бу натижалар португалиялик ҳужумчининг мундиаллар тарихидаги энг танилган футболчилардан бири бўлиб қолишини таъминлади.
Испания сўнгги нуқтани қўйди
ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалия Испания билан тўқнаш келди.
Муросасиз кечган баҳсда испанияликлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чоракфиналга йўл олди. Роналду етакчилигидаги Португалия эса турнир билан хайрлашди.
«Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим эди»
Учрашувдан кейин Роналду ЖЧ-2026 унинг футболчилик фаолиятидаги охирги мундиал бўлганини маълум қилди.
Бу қарор билан унинг жаҳон чемпионатларидаги йўли расман якунланди. Роналду мундиалда 11 та гол урди, аммо бош совринга эриша олмади.
ЖЧ-2026 давом этмоқда
2026 йилги жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилмоқда.
Турнирнинг амалдаги чемпиони — Аргентина миллий жамоаси.
Роналду жаҳон кубогини кўтара олмади, аммо унинг мундиалларда қолдирган изи, голлари ва рекордлари футбол тарихида узоқ сақланиб қолади.
…