Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...

·100·Спорт
Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...

Кабо-Верде миллий жамоаси дарвозабони Возиня ва Аргентина сардори Лионел Месси ўртасидаги ўйиндан кейинги суҳбат тафсилотлари маълум бўлди.

Қайд этилишича, Месси тажрибали дарвозабонга уни «Интер Майами» сафида кўришдан мамнун бўлишини айтган. Бу ҳақда «Милан»нинг собиқ яримҳимоячиси Родни Страссер ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди.

Месси Возиняга илиқ фикр билдирди

Страссернинг сўзларига кўра, Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги учрашувдан сўнг Месси Возиня билан суҳбатлашган.

Айнан шу мулоқот пайтида аргентиналик юлдуз дарвозабонни «Интер Майами» таркибида кўришдан мамнун бўлишини билдиргани айтилмоқда.

Бу гап Возинянинг жаҳон чемпионатидаги ишончли ўйини юқори баҳоланаётганидан далолат берди.

Турнир олдидан янги клуб излаган

Родни Страссернинг маълум қилишича, мундиал бошланишидан олдин Возиня ундан ўзига янги клуб топишда ёрдам беришини сўраган.

Бироқ собиқ футболчи дарвозабонга трансфер масаласи ҳақида ортиқча ўйламасдан, бутун эътиборини жаҳон чемпионатига қаратишни маслаҳат берган.

Энди эса Возинянинг турнирдаги ҳаракатлари унинг келажаги ҳақидаги гап-сўзларни янада кучайтирди.

«Мундиалнинг энг яхши дарвозабони»

Страссер Возиняни ЖЧ-2026нинг энг яхши дарвозабони деб ҳисоблашини ҳам таъкидлади.

Кабо-Верде вакили турнир давомида ишончли сейвлари ва барқарор ўйини билан мухлислар эътиборини қозонди.

Аввалроқ у дарвозабонлар орасида ижтимоий тармоқдаги обуначилар сони бўйича тарихий рекорд ўрнатгани ҳам хабар қилинган эди.

«Интер Майами» варианти муҳокамага сабаб бўлди

Ҳозирча Мессининг сўзлари расмий трансфер таклифи экани ҳақида маълумот йўқ.

Шунга қарамай, дунё футболи афсонасининг бундай фикри Возинянинг номи атрофидаги қизиқишни янада оширди. Кеча янги клуб қидирган дарвозабон, бугун Мессининг эътиборига тушди — футболда баъзан битта турнир бутун фаолиятни ўзгартириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Унай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиУнай Симон жаҳон чемпионатлари тарихини янгиладиБугун, 11:18Криштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиКриштиану Роналду жаҳон чемпионатларидаги фаолиятини якунладиБугун, 11:11Ҳабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атадиҲабиб де ла Фуэнтени ЖЧ-2026нинг энг яхши мураббийи деб атадиБугун, 11:10Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Руди Гарсия: «Белгия катта футбол давлати эканини кўрсатди»Бугун, 10:44АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»Бугун, 10:41Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Бугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди