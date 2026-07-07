Месси Возиняни «Интер Майами»да кўришни истади...
Кабо-Верде миллий жамоаси дарвозабони Возиня ва Аргентина сардори Лионел Месси ўртасидаги ўйиндан кейинги суҳбат тафсилотлари маълум бўлди.
Қайд этилишича, Месси тажрибали дарвозабонга уни «Интер Майами» сафида кўришдан мамнун бўлишини айтган. Бу ҳақда «Милан»нинг собиқ яримҳимоячиси Родни Страссер ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди.
Месси Возиняга илиқ фикр билдирди
Страссернинг сўзларига кўра, Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги учрашувдан сўнг Месси Возиня билан суҳбатлашган.
Айнан шу мулоқот пайтида аргентиналик юлдуз дарвозабонни «Интер Майами» таркибида кўришдан мамнун бўлишини билдиргани айтилмоқда.
Бу гап Возинянинг жаҳон чемпионатидаги ишончли ўйини юқори баҳоланаётганидан далолат берди.
Турнир олдидан янги клуб излаган
Родни Страссернинг маълум қилишича, мундиал бошланишидан олдин Возиня ундан ўзига янги клуб топишда ёрдам беришини сўраган.
Бироқ собиқ футболчи дарвозабонга трансфер масаласи ҳақида ортиқча ўйламасдан, бутун эътиборини жаҳон чемпионатига қаратишни маслаҳат берган.
Энди эса Возинянинг турнирдаги ҳаракатлари унинг келажаги ҳақидаги гап-сўзларни янада кучайтирди.
«Мундиалнинг энг яхши дарвозабони»
Страссер Возиняни ЖЧ-2026нинг энг яхши дарвозабони деб ҳисоблашини ҳам таъкидлади.
Кабо-Верде вакили турнир давомида ишончли сейвлари ва барқарор ўйини билан мухлислар эътиборини қозонди.
Аввалроқ у дарвозабонлар орасида ижтимоий тармоқдаги обуначилар сони бўйича тарихий рекорд ўрнатгани ҳам хабар қилинган эди.
«Интер Майами» варианти муҳокамага сабаб бўлди
Ҳозирча Мессининг сўзлари расмий трансфер таклифи экани ҳақида маълумот йўқ.
Шунга қарамай, дунё футболи афсонасининг бундай фикри Возинянинг номи атрофидаги қизиқишни янада оширди. Кеча янги клуб қидирган дарвозабон, бугун Мессининг эътиборига тушди — футболда баъзан битта турнир бутун фаолиятни ўзгартириши мумкин.
…