Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...

·0·Спорт
Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...

Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди.

Португалия 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мундиалдаги иштирокини якунлади. Роналду эса миллий жамоа учун бор кучини сарфлаганини ва виждони пок эканини таъкидлади.

«Португалия учун учта соврин ютдим»

Роналду миллий жамоадаги ўрни ва мамлакат футболига қўшган ҳиссаси ҳақида гапирди.

«Мен бор кучимни сарфладим. Португалия учун учта соврин ютиб бердим. Менгача эса Португалияда бирорта ҳам соврин йўқ эди», — деди у.

Ҳужумчининг сўзларига кўра, у терма жамоа сафида ўз олдига қўйган вазифаларни бажариш учун бор имкониятини ишга солган.

Евро-2016 кубогини алоҳида таъкидлади

Роналду Португалия билан қўлга киритган совринлар орасида Евро-2016 чемпионлигини энг муҳим ютуқ сифатида кўрсатди.

«Евро-2016даги кубок — миллий жамоа қўлга киритган энг муҳим соврин. Ростини айтсам, мен учун унинг аҳамияти жаҳон чемпионатини ютиш билан тенг», — деди форвард.

Португалия ўша мусобақада илк бор Европа чемпионига айланган эди.

Испания Португалияни тўхтатди

ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалия Испанияга қарши майдонга тушди.

Муросасиз ўтган баҳсда испанияликлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чоракфиналга йўл олди. Португалия эса мусобақа билан хайрлашди.

«Эртага янги кун»

Роналду учрашувдан кейинги мурожаатини хотиржам, аммо таъсирли сўзлар билан якунлади.

«Виждоним пок ҳолда жамоадан кетяпман. Бор имкониятимни ишга солдим. Эртага янги кун. Ҳаёт давом этади», — деди у.

Бу сўзлар португалиялик юлдузнинг миллий жамоадаги фаолияти якунланаётганига ишора сифатида қабул қилинмоқда. Роналдунинг термадаги даври тугаса ҳам, унинг Португалия футболида қолдирган изи узоқ йиллар унутилмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 10:34Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»Бугун, 10:15Родри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олдиРодри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олдиБугун, 10:03Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 09:52Роналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий суратиРоналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий суратиБугун, 09:38PSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушдиPSJ юлдузи Ибраҳим Мбае Премер-лига клублари эътиборига тушдиБугун, 03:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди