Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...
Португалия миллий жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду ЖЧ-2026 1/8 финалида Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди.
Португалия 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мундиалдаги иштирокини якунлади. Роналду эса миллий жамоа учун бор кучини сарфлаганини ва виждони пок эканини таъкидлади.
«Португалия учун учта соврин ютдим»
Роналду миллий жамоадаги ўрни ва мамлакат футболига қўшган ҳиссаси ҳақида гапирди.
«Мен бор кучимни сарфладим. Португалия учун учта соврин ютиб бердим. Менгача эса Португалияда бирорта ҳам соврин йўқ эди», — деди у.
Ҳужумчининг сўзларига кўра, у терма жамоа сафида ўз олдига қўйган вазифаларни бажариш учун бор имкониятини ишга солган.
Евро-2016 кубогини алоҳида таъкидлади
Роналду Португалия билан қўлга киритган совринлар орасида Евро-2016 чемпионлигини энг муҳим ютуқ сифатида кўрсатди.
«Евро-2016даги кубок — миллий жамоа қўлга киритган энг муҳим соврин. Ростини айтсам, мен учун унинг аҳамияти жаҳон чемпионатини ютиш билан тенг», — деди форвард.
Португалия ўша мусобақада илк бор Европа чемпионига айланган эди.
Испания Португалияни тўхтатди
ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалия Испанияга қарши майдонга тушди.
Муросасиз ўтган баҳсда испанияликлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чоракфиналга йўл олди. Португалия эса мусобақа билан хайрлашди.
«Эртага янги кун»
Роналду учрашувдан кейинги мурожаатини хотиржам, аммо таъсирли сўзлар билан якунлади.
«Виждоним пок ҳолда жамоадан кетяпман. Бор имкониятимни ишга солдим. Эртага янги кун. Ҳаёт давом этади», — деди у.
Бу сўзлар португалиялик юлдузнинг миллий жамоадаги фаолияти якунланаётганига ишора сифатида қабул қилинмоқда. Роналдунинг термадаги даври тугаса ҳам, унинг Португалия футболида қолдирган изи узоқ йиллар унутилмайди.
…