Навоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолди

·25·Жамият
Навоийда ноқонуний олтин қазиш чоғида 3 киши кон остида қолди

Навоий вилоятида ноқонуний олтин қазиш билан шуғулланган фуқаролар иштирокида хавфли ҳодиса содир бўлди. Кон ҳудудида қазилган чуқурликнинг ўпирилиши оқибатида уч нафар шахс тупроқ остида қолиб кетди.

Навоий вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 7 июль куни соат 04:22 атрофида Хатирчи туманидаги “Ангидон” маҳалласига қарашли Қуврай қишлоғи тоғ ҳудудида юз берган.

Дастлабки маълумотларга кўра, тўрт нафар фуқаро ноқонуний равишда олтин қазиб олиш мақсадида кон ҳудудига борган. Қазиш ишлари давомида ер ўпирилиб, улардан уч нафари чуқурликка тушиб кетган ва тупроқ остида қолган.

Ҳодиса вақтида ташқарида бўлган тўртинчи шахс зудлик билан атрофдагилар ва қутқарув хизматига хабар берган. Қутқарувчилар етиб келгунига қадар маҳаллий аҳоли ва уларнинг шериги бир нафар фуқарони тупроқ орасидан чиқаришга муваффақ бўлган.

Орадан кўп ўтмай воқеа жойига етиб келган ФВБ қутқарувчилари махсус қутқарув ишларини амалга ошириб, тупроқ остида қолган яна икки нафар фуқарони ҳам соғ-омон қутқариб олди.

Қутқарилганларга ҳодиса жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилди ва уларнинг саломатлигини текшириш учун шифохонага олиб борилди.

Мутасаддилар мазкур ҳолат юзасидан тегишли тартибда текширув ишларини олиб бормоқда.

НавоийҚуврайХатирчиАнгидон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиХатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиБугун, 11:57Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиТошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиБугун, 11:51Онлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиОнлайн қимор деб Spark ўғирлаган йигит Тошкентда ушландиБугун, 11:49Чорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиЧорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олиндиБугун, 11:45Бухорода ҳиндистонлик талаба курсдошини ноутбукда уриб ўлдирилганликда айбланмоқдаБухорода ҳиндистонлик талаба курсдошини ноутбукда уриб ўлдирилганликда айбланмоқдаБугун, 11:32Gentra капотини аквариумга айлантирган тюнинг тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиGentra капотини аквариумга айлантирган тюнинг тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди