АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?

·41·Дунё
АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?

АҚШ доллари 241 ёшга тўлди. 1785 йил 6 июлда Континентал конгресс уни мамлакатнинг расмий пул бирлиги деб эълон қилган.

Бугун доллар фақат АҚШ ҳудудида эмас, балки жаҳон иқтисодиётида ҳам катта ўрин тутади. Халқаро савдо шартномалари, банклараро ўтказмалар ва давлатларнинг валюта захираларида доллардан кенг фойдаланилади.

Мавжуд ҳисоб-китобларга кўра, дунё валюта захираларининг тахминан 60 фоизи долларда сақланади. Халқаро тўловларни амалга оширувчи СВИФТ тизимидаги операцияларнинг қарийб ярми ҳам АҚШ валютаси орқали бажарилади.

Кейинги йилларда айрим давлатлар миллий валюталарда савдо қилишни кенгайтиришга ҳаракат қилмоқда. Дедолларизация ҳақидаги баҳслар ҳам фаоллашган. Бироқ ҳозирча бошқа бирор валюта долларнинг жаҳон молия тизимидаги ўрнини тўлиқ эгаллагани йўқ.

Иқтисодий инқирозлар ва сиёсий беқарорлик пайтида сармоядорлар кўпинча долларни нисбатан ишончли актив сифатида танлайди. Шу сабаб АҚШ доллари халқаро ҳисоб-китоблар ва захира валютаси сифатида ўз мавқеини сақлаб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилдиСохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилдиБугун, 03:14Исроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлдиИсроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 01:5110 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирди10 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 00:16Франция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиФранция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиКеча, 23:30«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлди«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 23:24Украина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиУкраина Омскдаги йирик нефт заводига зарба берганини айтдиКеча, 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди