АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?
АҚШ доллари 241 ёшга тўлди. 1785 йил 6 июлда Континентал конгресс уни мамлакатнинг расмий пул бирлиги деб эълон қилган.
Бугун доллар фақат АҚШ ҳудудида эмас, балки жаҳон иқтисодиётида ҳам катта ўрин тутади. Халқаро савдо шартномалари, банклараро ўтказмалар ва давлатларнинг валюта захираларида доллардан кенг фойдаланилади.
Мавжуд ҳисоб-китобларга кўра, дунё валюта захираларининг тахминан 60 фоизи долларда сақланади. Халқаро тўловларни амалга оширувчи СВИФТ тизимидаги операцияларнинг қарийб ярми ҳам АҚШ валютаси орқали бажарилади.
Кейинги йилларда айрим давлатлар миллий валюталарда савдо қилишни кенгайтиришга ҳаракат қилмоқда. Дедолларизация ҳақидаги баҳслар ҳам фаоллашган. Бироқ ҳозирча бошқа бирор валюта долларнинг жаҳон молия тизимидаги ўрнини тўлиқ эгаллагани йўқ.
Иқтисодий инқирозлар ва сиёсий беқарорлик пайтида сармоядорлар кўпинча долларни нисбатан ишончли актив сифатида танлайди. Шу сабаб АҚШ доллари халқаро ҳисоб-китоблар ва захира валютаси сифатида ўз мавқеини сақлаб келмоқда.
…