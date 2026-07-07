Чорвоқда кам учрайдиган тўлиқ камалак тасвирга олинди
Чорвоқдаги сув омбори узра пайдо бўлган тўлиқ камалак маҳаллий аҳоли ва дам олувчилар эътиборини жалб қилди. Табиий ҳодиса шундай бурчакдан суратга олиндики, камалакнинг ҳар икки учи ҳам кадрда аниқ кўринган.
Бундай тасвирлар нисбатан кам учрайди. Сабаби, камалакни тўлиқ кўриш учун ёмғир томчилари, қуёш нури ва кузатувчининг жойлашуви бир вақтнинг ўзида мос келиши керак.
Мутахассислар изоҳига кўра, қуёш нурлари ҳавода сақланиб қолган майда томчиларда синиб, рангларга ажралади. Натижада осмонда рангли ёй пайдо бўлади. Қуёш орқа томонда, ёмғир томчилари эса олдинда бўлганда камалак равшанроқ кўринади.
Чорвоқда олинган суратларда сув омбори, тоғлар ва камалак бир бутун манзарани ҳосил қилган. Кадрлар қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда оммалашди.
…