АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»

·0·Спорт
АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»

АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино ЖЧ-2026 1/8 финалида Белгияга қарши учрашувдан сўнг мағлубият сабаблари ҳақида очиқ гапирди.

АҚШ 1:4 ҳисобида ютқазиб, мундиал билан хайрлашди. Аргентиналик мутахассис жамоа ўйинга тайёр эмасдек кўринганини ва натижа учун масъулиятни ўз зиммасига олишини таъкидлади.

«Ўйинга бошиданоқ кириша олмадик»

Почеттинонинг айтишича, АҚШ учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ўз ўйинини кўрсата олмаган.

«Ҳамма кўрди, биз ўйинга бошиданоқ кириша олмадик. Бу баҳсда гўё майдонда йўқ эдик», — деди у.

АҚШ ҳисобни 1:1 кўринишига келтирган бўлса-да, кейинги ҳужумнинг ўзида яна гол ўтказиб юборди ва ўйин назоратини рақибга топширди.

«Белгия биздан кучлироқ эди»

АҚШ устози рақибнинг ғалабасини тан олди ва мағлубият учун баҳона излашни истамаслигини билдирди.

«Белгия миллий жамоасини табриклайман, улар биздан кучлироқ эдилар. Бу кун бизники эмас эди. Баҳона излашнинг ҳожати йўқ», — деди Почеттино.

Унинг фикрича, АҚШ ўз имкониятларига мос ўйин савиясини намойиш эта олмаган.

Жамоа мағлубиятдан сабоқ чиқариши керак

Почеттино энди асосий вазифа ўйинни чуқур таҳлил қилиш ва жамоа нима учун аввалги баҳслардагидек тайёрлана олмаганини тушуниш эканини айтди.

«Биз ўрганишимиз керак. Бу таҳлил қилиш, сабоқ чиқариш ва нима учун бу ўйинга аввалги баҳслардагидек тайёрлана олмаганимизни англаш жараёнидир», — деди мураббий.

Унинг таъкидлашича, мағлубиятга бир нечта сабаб бўлиши мумкин, аммо энг оддий жавоб — ўша куни на жамоавий, на индивидуал жиҳатдан ўйин чиқмаган.

«Масъулиятни ўз зиммамга оламан»

Почеттино мағлубиятдан кейин жамоани айблаш ўрнига, масъулиятни шахсан ўз зиммасига олди.

«Бунинг учун масъулиятни ўз зиммамга оламан. Биз вазиятни чуқур таҳлил қилишимиз ва бу бизнинг одатдаги ўйинимиз ҳам, услубимиз ҳам эмаслигини тушуниб олишимиз лозим», — деди у.

Белгияга қарши оғир мағлубият АҚШ учун мундиалнинг сўнгги нуқтаси бўлди. Энди жамоани баҳоналар эмас, жиддий таҳлил ва янги хулосалар кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Роналду Испанияга қарши учрашувдан кейин ҳиссиётли фикр билдирди...Бугун, 10:37ЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026 1/8 финал. Белгия АҚШни тор-мор этиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 10:34Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»Криштиану Роналду: «Виждоним тоза ҳолда кетяпман»Бугун, 10:15Родри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олдиРодри Португалияга қарши ўйиндаги хатосини тан олдиБугун, 10:03Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 09:52Роналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий суратиРоналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий суратиБугун, 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди