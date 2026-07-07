АҚШ терма жамоаси бош мураббийи: «Белгияга қарши майдонда йўқ эдик»
АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино ЖЧ-2026 1/8 финалида Белгияга қарши учрашувдан сўнг мағлубият сабаблари ҳақида очиқ гапирди.
АҚШ 1:4 ҳисобида ютқазиб, мундиал билан хайрлашди. Аргентиналик мутахассис жамоа ўйинга тайёр эмасдек кўринганини ва натижа учун масъулиятни ўз зиммасига олишини таъкидлади.
«Ўйинга бошиданоқ кириша олмадик»
Почеттинонинг айтишича, АҚШ учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ўз ўйинини кўрсата олмаган.
«Ҳамма кўрди, биз ўйинга бошиданоқ кириша олмадик. Бу баҳсда гўё майдонда йўқ эдик», — деди у.
АҚШ ҳисобни 1:1 кўринишига келтирган бўлса-да, кейинги ҳужумнинг ўзида яна гол ўтказиб юборди ва ўйин назоратини рақибга топширди.
«Белгия биздан кучлироқ эди»
АҚШ устози рақибнинг ғалабасини тан олди ва мағлубият учун баҳона излашни истамаслигини билдирди.
«Белгия миллий жамоасини табриклайман, улар биздан кучлироқ эдилар. Бу кун бизники эмас эди. Баҳона излашнинг ҳожати йўқ», — деди Почеттино.
Унинг фикрича, АҚШ ўз имкониятларига мос ўйин савиясини намойиш эта олмаган.
Жамоа мағлубиятдан сабоқ чиқариши керак
Почеттино энди асосий вазифа ўйинни чуқур таҳлил қилиш ва жамоа нима учун аввалги баҳслардагидек тайёрлана олмаганини тушуниш эканини айтди.
«Биз ўрганишимиз керак. Бу таҳлил қилиш, сабоқ чиқариш ва нима учун бу ўйинга аввалги баҳслардагидек тайёрлана олмаганимизни англаш жараёнидир», — деди мураббий.
Унинг таъкидлашича, мағлубиятга бир нечта сабаб бўлиши мумкин, аммо энг оддий жавоб — ўша куни на жамоавий, на индивидуал жиҳатдан ўйин чиқмаган.
«Масъулиятни ўз зиммамга оламан»
Почеттино мағлубиятдан кейин жамоани айблаш ўрнига, масъулиятни шахсан ўз зиммасига олди.
«Бунинг учун масъулиятни ўз зиммамга оламан. Биз вазиятни чуқур таҳлил қилишимиз ва бу бизнинг одатдаги ўйинимиз ҳам, услубимиз ҳам эмаслигини тушуниб олишимиз лозим», — деди у.
Белгияга қарши оғир мағлубият АҚШ учун мундиалнинг сўнгги нуқтаси бўлди. Энди жамоани баҳоналар эмас, жиддий таҳлил ва янги хулосалар кутмоқда.
…