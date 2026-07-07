Криштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинми

·0·Спорт
Криштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинми

Футбол оламининг икки буюк вакили Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги рақобат энди нафақат майдонда, балки спортдан кейинги ҳаёт йўналишларида ҳам давом этмоқда. Франциялик собиқ футболчи Эмманюэль Петининг фикрича, португалиялик юлдуз ўзининг ашаддий рақиби Лионель Месси ҳеч қачон эриша олмайдиган янги чўққини — Голливуд кино саноатини забт этиш салоҳиятига эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

1998-йилги жаҳон чемпиони Эмманюэль Пети Жаккпот Ситй Касино нашрига берган интервюсида Криштиано Роналдо фаолиятини якунлагач, шоу-бизнес оламида муваффақият қозониши учун барча хислатларга эга эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, португалиялик ҳужумчининг доимий равишда диққат марказида бўлишга интилиши ва оммавий тадбирлардаги фаоллиги уни кино олами учун идеал номзодга айлантиради.

Пети икки афсонанинг характеридаги кескин фарқларни санаб ўтди. У Лионель Месси ўзининг босиқлиги ва камгаплиги сабабли бундай соҳада ўзини топа олмаслигини тахмин қилмоқда. Месси кўпроқ майдонда гапиришни афзал кўради ва ортиқча эътибордан қочишга ҳаракат қилади, Роналдо эса аксинча, камера ва чироқлар остида ўзини жуда эркин ҳис қилади.

Шоу-бизнес ва шахсий бренд

"Голливуд актёрими? Роналдо хоҳлаган ишини қила олади. Лионель Месси масаласида эса вазият бутунлай бошқача. Мен Мессини шоу-бизнесда тасаввур қила олмайман, у гапиришни ёки саволларга жавоб беришни ёқтирмайди. У диққат марказидан узоқда бўлишни хоҳлайди, Роналдо эса буни севади", — дейди Пети ўз интервюсида.

Ҳозирда Ал-Насср сафида тўп сураётган Криштиано Роналдо йиллар давомида нафақат спортчи, балки глобал бренд сифатида шаклланди. Унинг ижтимоий тармоқлардаги аудиторияси ва реклама бозоридаги ўрни ҳар қандай кино юлдузиникидан кам эмас. Шу сабабли, унинг Лос-Анжелесдаги суратга олиш майдончаларида пайдо бўлиши кўплаб мутахассислар томонидан мантиқий қадам сифатида кўрилмоқда.

Интер Миами юлдузи Лионель Месси эса ўзининг камтарин ҳаёт тарзи билан ажралиб туради. Петининг фикрича, аргентиналик футболчи матбуот анжуманлари ва кино премераларидаги шов-шувли муҳитга мослаша олмайди. Бу эса Роналдонинг фаолиятидан кейинги ҳаётида Мессидан устун келиши мумкин бўлган кам сонли йўналишлардан бири бўлиб қолиши мумкин.

Футбол географиясининг келажаги

Интервю давомида Пети нафақат футболчиларнинг келажаги, балки жаҳон футболи инфратузилмаси ҳақида ҳам хавотирли фикрлар билдирди. Хусусан, у 2034-йилда Саудия Арабистонида ўтадиган жаҳон чемпионатидан кейинги турнирлар тақдири ҳақида тўхталди. Унинг фикрича, бундай йирик мусобақаларни ташкил этиш учун молиявий ресурслар ва давлат кўмаги тобора камайиб бормоқда.

Собиқ футболчи FIFAнинг Ҳиндистон ва Хитой каби янги бозорларни эгаллашга бўлган уринишларига ҳам шубҳа билан қарамоқда. Петининг таъкидлашича, Ҳиндистонда крикет маданияти шунчалик кучлики, футбол у ерда ҳеч қачон биринчи рақамли спортга айлана олмаган. Хитойда эса футболчиларнинг хорижга чиқмаслиги ва ички тизимдаги муаммолар ривожланишга тўсқинлик қилмоқда.

Шундай қилиб, Криштиано Роналдо ўзининг 40 ёшдан ошганига қарамай, нафақат майдонда рекордлар ўрнатишда, балки келажакдаги катта лойиҳалар учун замин тайёрлашда давом этмоқда. Унинг Голливуддаги эҳтимолий дебюти миллионлаб мухлислар учун кутилмаган, аммо қизиқарли бурилиш бўлиши шубҳасиз.

Криштиано РоналдоЛионель МессиФутболГолливудАл-Насср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошладиЎзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошладиБугун, 22:31Лионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатдиЛионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатдиБугун, 22:12Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 22:12Opta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиOpta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиБугун, 21:58Гарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирдиГарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирдиБугун, 21:54Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиЛионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди