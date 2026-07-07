Криштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинми
Футбол оламининг икки буюк вакили Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги рақобат энди нафақат майдонда, балки спортдан кейинги ҳаёт йўналишларида ҳам давом этмоқда. Франциялик собиқ футболчи Эмманюэль Петининг фикрича, португалиялик юлдуз ўзининг ашаддий рақиби Лионель Месси ҳеч қачон эриша олмайдиган янги чўққини — Голливуд кино саноатини забт этиш салоҳиятига эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
1998-йилги жаҳон чемпиони Эмманюэль Пети Жаккпот Ситй Касино нашрига берган интервюсида Криштиано Роналдо фаолиятини якунлагач, шоу-бизнес оламида муваффақият қозониши учун барча хислатларга эга эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, португалиялик ҳужумчининг доимий равишда диққат марказида бўлишга интилиши ва оммавий тадбирлардаги фаоллиги уни кино олами учун идеал номзодга айлантиради.
Пети икки афсонанинг характеридаги кескин фарқларни санаб ўтди. У Лионель Месси ўзининг босиқлиги ва камгаплиги сабабли бундай соҳада ўзини топа олмаслигини тахмин қилмоқда. Месси кўпроқ майдонда гапиришни афзал кўради ва ортиқча эътибордан қочишга ҳаракат қилади, Роналдо эса аксинча, камера ва чироқлар остида ўзини жуда эркин ҳис қилади.
Шоу-бизнес ва шахсий бренд"Голливуд актёрими? Роналдо хоҳлаган ишини қила олади. Лионель Месси масаласида эса вазият бутунлай бошқача. Мен Мессини шоу-бизнесда тасаввур қила олмайман, у гапиришни ёки саволларга жавоб беришни ёқтирмайди. У диққат марказидан узоқда бўлишни хоҳлайди, Роналдо эса буни севади", — дейди Пети ўз интервюсида.
Ҳозирда Ал-Насср сафида тўп сураётган Криштиано Роналдо йиллар давомида нафақат спортчи, балки глобал бренд сифатида шаклланди. Унинг ижтимоий тармоқлардаги аудиторияси ва реклама бозоридаги ўрни ҳар қандай кино юлдузиникидан кам эмас. Шу сабабли, унинг Лос-Анжелесдаги суратга олиш майдончаларида пайдо бўлиши кўплаб мутахассислар томонидан мантиқий қадам сифатида кўрилмоқда.
Интер Миами юлдузи Лионель Месси эса ўзининг камтарин ҳаёт тарзи билан ажралиб туради. Петининг фикрича, аргентиналик футболчи матбуот анжуманлари ва кино премераларидаги шов-шувли муҳитга мослаша олмайди. Бу эса Роналдонинг фаолиятидан кейинги ҳаётида Мессидан устун келиши мумкин бўлган кам сонли йўналишлардан бири бўлиб қолиши мумкин.
Футбол географиясининг келажагиИнтервю давомида Пети нафақат футболчиларнинг келажаги, балки жаҳон футболи инфратузилмаси ҳақида ҳам хавотирли фикрлар билдирди. Хусусан, у 2034-йилда Саудия Арабистонида ўтадиган жаҳон чемпионатидан кейинги турнирлар тақдири ҳақида тўхталди. Унинг фикрича, бундай йирик мусобақаларни ташкил этиш учун молиявий ресурслар ва давлат кўмаги тобора камайиб бормоқда.
Собиқ футболчи FIFAнинг Ҳиндистон ва Хитой каби янги бозорларни эгаллашга бўлган уринишларига ҳам шубҳа билан қарамоқда. Петининг таъкидлашича, Ҳиндистонда крикет маданияти шунчалик кучлики, футбол у ерда ҳеч қачон биринчи рақамли спортга айлана олмаган. Хитойда эса футболчиларнинг хорижга чиқмаслиги ва ички тизимдаги муаммолар ривожланишга тўсқинлик қилмоқда.
Шундай қилиб, Криштиано Роналдо ўзининг 40 ёшдан ошганига қарамай, нафақат майдонда рекордлар ўрнатишда, балки келажакдаги катта лойиҳалар учун замин тайёрлашда давом этмоқда. Унинг Голливуддаги эҳтимолий дебюти миллионлаб мухлислар учун кутилмаган, аммо қизиқарли бурилиш бўлиши шубҳасиз.
…