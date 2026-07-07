Аргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди

·84·Спорт
Аргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Аргентина Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Атлантадаги стадионда ўтган учрашувда мисрликлар икки марта ҳисобда олдинга чиқди, аммо Аргентина сўнгги дақиқаларда вазиятни ўз фойдасига ўзгартирди.

Ҳисобни 15-дақиқада Миср футболчиси Яссер Иброҳим очди. Аргентина узоқ вақт жавоб голини ура олмади. 67-дақиқада Мустафо Муҳаммад Мисрнинг иккинчи голини киритиб, жамоаси устунлигини оширди.

79-дақиқада Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирди. Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Лионель Месси мувозанатни тиклади. 90+3-дақиқада Хулиан Альварес ғалаба голини урди.

Аргентина ўйин давомида рақиб дарвозаси томон 17 марта зарба берди, шундан еттитаси аниқ чиқди. Мисрда бу кўрсаткичлар мос равишда бешта ва иккитани ташкил этди.

Тўп назоратида ҳам Аргентина устун бўлди: 61 фоизга 39 фоиз. Жамоа 591 та узатма амалга ошириб, 91 фоиз аниқлик қайд этди. Миср 323 та пас берди, узатмалар аниқлиги 83 фоиз бўлди.

Аргентина олтита, Миср эса битта бурчак тўпи ишлади. Фоллар сони 12:9 кўринишида Аргентина фойдасига эмас, Миср камроқ қоида бузди. Миср футболчилари иккита сариқ карточка олди, Аргентинада огоҳлантириш бўлмади.

Шу тариқа, Аргентина чорак финалга чиқди, Миср эса жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади.

АргентинаМисрЛионель МессиХулиан АльваресКристиан РомероМустафо Муҳаммад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиБугун, 23:25 Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқади Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқадиБугун, 23:20Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингШвейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингБугун, 23:19Аргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлдиАргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлдиБугун, 23:10ЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 23:06Криштиану Роналду футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиКриштиану Роналду футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиБугун, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди