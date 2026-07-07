Лионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатида ўз фаолиятидаги энг нохуш рекордлардан бирини қайд этди. Афсонавий ҳужумчи Миср терма жамоасига қарши кечган нимчорак финал баҳсида пеналтидан фойдалана олмади ва турнир тарихида битта чемпионат давомида икки бор пеналтини аниқ амалга ошира олмаган илк футболчига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Америкада ўтаётган ушбу нуфузли мусобақада Аргентина ўз унвонини ҳимоя қилишга уринмоқда, бироқ Лионель Месси учун 11 метрлик нуқта ҳақиқий муаммога айланди. Мисрга қарши Атланта шаҳридаги стадионда кечган ўйинда у дарвозани ишғол эта олмади. Бундан аввалроқ, гуруҳ босқичи доирасидаги Австрияга қарши учрашувда ҳам Месси пеналтини голга айлантира олмаган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, ўйинлар сериясидан кейинги пеналтилар серияси ҳисобга олинмаганда, асосий вақтда икки марта хато қилиш ЖЧ тарихида ҳали ҳеч бир футболчи билан содир бўлмаган.
Мисрнинг кутилмаган устунлигиУчрашувнинг ўзи ҳам амалдаги жаҳон чемпионлари учун кутилмаган сценарий остида кечди. Миср терма жамоаси ҳимоячиси Яссер Ибраҳим ҳаводаги курашда Лисандро Мартинездан устун келиб, боши билан Аргентина дарвозасини ишғол қилди. Биринчи бўлим якунига кўра, "фиръавнлар" 1:0 ҳисобида олдинда боришди. Лионель Месси эса Миср дарвозабони Мостафа Шобеирнинг ажойиб сейвлари ва ўзининг омадсизлиги сабабли вазиятларни бой берди.
Статистик маълумотларга кўра, 2026-йилги жаҳон чемпионати пеналтиларнинг амалга оширилиши бўйича сўнгги ўн йилликлардаги энг паст кўрсаткични қайд этмоқда. Ҳозирда пеналтидан гол уриш самарадорлиги 65,3 фоизни ташкил этмоқда, бу эса 1966-йилдан буён энг ёмон натижадир. Мутахассислар буни дарвозабонларнинг маҳорати ошгани ва юқори босим остида ижрочиларнинг руҳан қийналаётгани билан изоҳлашмоқда.
Лионель Месси аввалроқ берган интервюларида бундай муваффақиятсизликларни юрагига яқин олишини таъкидлаган эди. Айниқса, ҳал қилувчи плей-офф босқичидаги хатолар жамоанинг умумий кайфиятига таъсир қилиши мумкин. Аргентиналик мухлислар ва экспертлар орасида эндиликда пеналтиларни бошқа мутахассисларга топшириш кераклиги ҳақидаги баҳслар авж олмоқда.
Аргентина терма жамоаси Муҳаммад Салах бошчилигидаги Мисрнинг мустаҳкам ҳимоясини ёриб ўтишда катта қийинчиликларга дуч келди. Лионель Месси ўзининг рекордлар билан тўла фаолиятида яна бир бор тарихга кирди, бироқ бу сафарги натижа у учун фахрланарли эмас. Эндиликда жамоа ўз унвонини сақлаб қолиш учун янада жиддийроқ курашишига тўғри келади.
…