Лионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатди

·81·Спорт
Лионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатида ўз фаолиятидаги энг нохуш рекордлардан бирини қайд этди. Афсонавий ҳужумчи Миср терма жамоасига қарши кечган нимчорак финал баҳсида пеналтидан фойдалана олмади ва турнир тарихида битта чемпионат давомида икки бор пеналтини аниқ амалга ошира олмаган илк футболчига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Америкада ўтаётган ушбу нуфузли мусобақада Аргентина ўз унвонини ҳимоя қилишга уринмоқда, бироқ Лионель Месси учун 11 метрлик нуқта ҳақиқий муаммога айланди. Мисрга қарши Атланта шаҳридаги стадионда кечган ўйинда у дарвозани ишғол эта олмади. Бундан аввалроқ, гуруҳ босқичи доирасидаги Австрияга қарши учрашувда ҳам Месси пеналтини голга айлантира олмаган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, ўйинлар сериясидан кейинги пеналтилар серияси ҳисобга олинмаганда, асосий вақтда икки марта хато қилиш ЖЧ тарихида ҳали ҳеч бир футболчи билан содир бўлмаган.

Мисрнинг кутилмаган устунлиги

Учрашувнинг ўзи ҳам амалдаги жаҳон чемпионлари учун кутилмаган сценарий остида кечди. Миср терма жамоаси ҳимоячиси Яссер Ибраҳим ҳаводаги курашда Лисандро Мартинездан устун келиб, боши билан Аргентина дарвозасини ишғол қилди. Биринчи бўлим якунига кўра, "фиръавнлар" 1:0 ҳисобида олдинда боришди. Лионель Месси эса Миср дарвозабони Мостафа Шобеирнинг ажойиб сейвлари ва ўзининг омадсизлиги сабабли вазиятларни бой берди.

Статистик маълумотларга кўра, 2026-йилги жаҳон чемпионати пеналтиларнинг амалга оширилиши бўйича сўнгги ўн йилликлардаги энг паст кўрсаткични қайд этмоқда. Ҳозирда пеналтидан гол уриш самарадорлиги 65,3 фоизни ташкил этмоқда, бу эса 1966-йилдан буён энг ёмон натижадир. Мутахассислар буни дарвозабонларнинг маҳорати ошгани ва юқори босим остида ижрочиларнинг руҳан қийналаётгани билан изоҳлашмоқда.

Лионель Месси аввалроқ берган интервюларида бундай муваффақиятсизликларни юрагига яқин олишини таъкидлаган эди. Айниқса, ҳал қилувчи плей-офф босқичидаги хатолар жамоанинг умумий кайфиятига таъсир қилиши мумкин. Аргентиналик мухлислар ва экспертлар орасида эндиликда пеналтиларни бошқа мутахассисларга топшириш кераклиги ҳақидаги баҳслар авж олмоқда.

Аргентина терма жамоаси Муҳаммад Салах бошчилигидаги Мисрнинг мустаҳкам ҳимоясини ёриб ўтишда катта қийинчиликларга дуч келди. Лионель Месси ўзининг рекордлар билан тўла фаолиятида яна бир бор тарихга кирди, бироқ бу сафарги натижа у учун фахрланарли эмас. Эндиликда жамоа ўз унвонини сақлаб қолиш учун янада жиддийроқ курашишига тўғри келади.

Лионель МессиАргентинаМисрЖЧ-2026Пеналти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 23:06Аргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиАргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 23:05Криштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиКриштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиБугун, 22:52Ўзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошладиЎзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошладиБугун, 22:31Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 22:12Opta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиOpta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди