Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўлади
Дунёнинг энг йирик стриминг платформаси ҳисобланган Netflix фойдаланувчиларнинг кўриш одатлари ўзгараётгани сабабли ўз контент йўналишини кенгайтиришга қарор қилди. Компания эндиликда нафақат сериал ва фильмлар, балки дунёга машҳур нашрлар томонидан тайёрланган қисқа метражли видео контентларни ҳам тақдим эта бошлайди. Бу қадам платформанинг анъанавий "бинге-ватчинг" (кетма-кет кўриш) моделидан бироз узоқлашиб, замонавий рақамли медиа тенденцияларига мослашаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Netflix ушбу лойиҳа доирасида БуззФеед Стюдиос, Конде Наст, Ҳеарст Магазинес ва Пенске Медиа каби йирик медиа холдинглар билан ҳамкорлик шартномаларини имзолади. Вариетй ва Биллбоард нашрлари хабар беришича, 3-августдан бошлаб АҚШ, Канада, Буюк Британия ва Австралия каби давлатлардаги обуначилар Вариетй, Роллинг Стоне, Биллбоард ва Индиевире каби брендларнинг эксклюзив видеоларини томоша қилиш имкониятига эга бўлишди. Видеоларнинг давомийлиги 2 дақиқадан 20 дақиқагача бўлиб, улар асосан шоу-бизнес янгиликлари, турмуш тарзи ва ўргатувчи роликлардан иборат.
YouTube ва TikTok билан рақобатBloomberg таҳлилчиларининг фикрича, Netflix ҳозирда нафақат анъанавий телеканаллар, балки YouTube ва TikTok каби платформалар билан ҳам жиддий рақобатга киришган. Истеъмолчилар, айниқса ёш авлод, узоқ давом этадиган сериаллар орасидаги танаффусларда қисқа ва тезкор маълумот берувчи видеоларни афзал кўрмоқда. Янги ҳамкорликлар орқали Netflix ўз аудиториясини платформада узоқроқ ушлаб қолишни ва сериаллар мавсумлари орасидаги бўшлиқни тўлдиришни кўзлаган.
Платформада эълон қилинадиган янги контентлар рўйхатидан қуйидаги машҳур лойиҳалар ўрин олган:
- БуззФеед Селеб нашрининг "30 Қуестионс" туркуми;
- Ванитй Фаир томонидан тайёрланган машҳур "Лие Детектор" (Ёлғон детектори) шоуси;
- Биллбоард нашрининг юлдузлар ҳаётига бағишланган "24 Ҳрс Вит" лойиҳаси;
- Вогуе ва Элле нашрларининг мода ҳамда гўзаллик ҳақидаги эксклюзив видеолари.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли, чунки Netflix глобал платформа сифатида ўз интерфейси ва контентлар базасини мунтазам янгилаб боради. Гарчи ҳозирча бу функция чекланган давлатларда ишга тушган бўлса-да, тез орада ҳудудий кенгайиш кутилмоқда. Бу эса маҳаллий томошабинлар учун жаҳон юлдузлари иштирокидаги қисқа ва сифатли шоуларни ягона обуна доирасида кўриш имконини беради.
Сўнгги йилларда Netflix жонли эфирлар, видео ўйинлар ва видео-подкастлар йўналишини ҳам фаол ривожлантирмоқда. Бу стратегия платформанинг шунчаки кинотеатр эмас, балки универсал кўнгилочар марказга айланиш мақсадини тасдиқлайди. Экспертлар ушбу янгиликни Netflix учун паст хавфли, аммо юқори салоҳиятли синов деб баҳоламоқда.
…