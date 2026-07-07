Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўлади

·19·Техно
Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўлади

Дунёнинг энг йирик стриминг платформаси ҳисобланган Netflix фойдаланувчиларнинг кўриш одатлари ўзгараётгани сабабли ўз контент йўналишини кенгайтиришга қарор қилди. Компания эндиликда нафақат сериал ва фильмлар, балки дунёга машҳур нашрлар томонидан тайёрланган қисқа метражли видео контентларни ҳам тақдим эта бошлайди. Бу қадам платформанинг анъанавий "бинге-ватчинг" (кетма-кет кўриш) моделидан бироз узоқлашиб, замонавий рақамли медиа тенденцияларига мослашаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Netflix ушбу лойиҳа доирасида БуззФеед Стюдиос, Конде Наст, Ҳеарст Магазинес ва Пенске Медиа каби йирик медиа холдинглар билан ҳамкорлик шартномаларини имзолади. Вариетй ва Биллбоард нашрлари хабар беришича, 3-августдан бошлаб АҚШ, Канада, Буюк Британия ва Австралия каби давлатлардаги обуначилар Вариетй, Роллинг Стоне, Биллбоард ва Индиевире каби брендларнинг эксклюзив видеоларини томоша қилиш имкониятига эга бўлишди. Видеоларнинг давомийлиги 2 дақиқадан 20 дақиқагача бўлиб, улар асосан шоу-бизнес янгиликлари, турмуш тарзи ва ўргатувчи роликлардан иборат.

YouTube ва TikTok билан рақобат

Bloomberg таҳлилчиларининг фикрича, Netflix ҳозирда нафақат анъанавий телеканаллар, балки YouTube ва TikTok каби платформалар билан ҳам жиддий рақобатга киришган. Истеъмолчилар, айниқса ёш авлод, узоқ давом этадиган сериаллар орасидаги танаффусларда қисқа ва тезкор маълумот берувчи видеоларни афзал кўрмоқда. Янги ҳамкорликлар орқали Netflix ўз аудиториясини платформада узоқроқ ушлаб қолишни ва сериаллар мавсумлари орасидаги бўшлиқни тўлдиришни кўзлаган.

Платформада эълон қилинадиган янги контентлар рўйхатидан қуйидаги машҳур лойиҳалар ўрин олган:

  • БуззФеед Селеб нашрининг "30 Қуестионс" туркуми;
  • Ванитй Фаир томонидан тайёрланган машҳур "Лие Детектор" (Ёлғон детектори) шоуси;
  • Биллбоард нашрининг юлдузлар ҳаётига бағишланган "24 Ҳрс Вит" лойиҳаси;
  • Вогуе ва Элле нашрларининг мода ҳамда гўзаллик ҳақидаги эксклюзив видеолари.
Netflix вице-президенти Джон Дердерианнинг таъкидлашича, фойдаланувчилар шунчаки фильм кўрибгина қолмай, ўзлари ёқтирган қаҳрамонлар ва мавзулар ҳақида кўпроқ маълумот олишни исташади. Ушбу ҳамкорликлар мухлисларнинг қизиқишини янада чуқурлаштиришга ва уларнинг кунлик эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади. Агар ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, компания келажакда бундай қисқа форматдаги контентларни ўз студияларида ҳам ишлаб чиқариши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли, чунки Netflix глобал платформа сифатида ўз интерфейси ва контентлар базасини мунтазам янгилаб боради. Гарчи ҳозирча бу функция чекланган давлатларда ишга тушган бўлса-да, тез орада ҳудудий кенгайиш кутилмоқда. Бу эса маҳаллий томошабинлар учун жаҳон юлдузлари иштирокидаги қисқа ва сифатли шоуларни ягона обуна доирасида кўриш имконини беради.

Сўнгги йилларда Netflix жонли эфирлар, видео ўйинлар ва видео-подкастлар йўналишини ҳам фаол ривожлантирмоқда. Бу стратегия платформанинг шунчаки кинотеатр эмас, балки универсал кўнгилочар марказга айланиш мақсадини тасдиқлайди. Экспертлар ушбу янгиликни Netflix учун паст хавфли, аммо юқори салоҳиятли синов деб баҳоламоқда.

NetflixТехнологияСтримингYouTubeTikTok
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиШотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиБугун, 22:212026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланишиБугун, 21:56ASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этдиASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этдиБугун, 21:54Anthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиAnthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиБугун, 21:28Кинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиКинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиБугун, 20:55Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаВенчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаБугун, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги