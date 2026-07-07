Ўзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошлади
Индонезиянинг Жакарта шаҳрида бокс бўйича U19 ва U23 ёш тоифалари ўртасидаги Осиё чемпионати давом этмоқда.
Бугун Ўзбекистон U19 терма жамоаси вакиллари мусобақадаги дастлабки жангларини ўтказди. Муҳаммадризо Укимов ишончли ғалаба қозонган бўлса, Иброҳим Шокиржонов кейинги босқич йўлланмасидан маҳрум бўлди.
Укимов Япония вакилига имконият қолдирмади
-60 кг вазн тоифасида Муҳаммадризо Укимов япон боксчиси Рио Матсумотога қарши рингга кўтарилди.
Ҳамюртимиз жанг давомида рақибидан аниқ устунлик қилиб, ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Шу тариқа, Укимов Осиё чемпионатининг кейинги босқичига йўл олди.
Шокиржонов Қозоғистон вакилига мағлуб бўлди
-65 кг вазн тоифасида Иброҳим Шокиржонов қозоғистонлик Акжурек Калабай билан куч синашди.
Муросасиз кечган баҳс якунида ҳакамлар Қозоғистон вакилига устунлик берди. Шокиржонов 0:5 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақадаги иштирокини якунлади.
Кун натижаси — бир ғалаба ва бир мағлубият
Ўзбекистон U19 терма жамоасининг бугунги натижалари:
Муҳаммадризо Укимов — ғалаба, 5:0;
Иброҳим Шокиржонов — мағлубият, 0:5.
Бу ҳақда Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди. Жакарта рингида навбатдаги жангларда ҳам боксчиларимиздан янги ғалабалар кутилмоқда.
…