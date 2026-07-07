Ўзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошлади

·26·Спорт
Ўзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошлади

Индонезиянинг Жакарта шаҳрида бокс бўйича U19 ва U23 ёш тоифалари ўртасидаги Осиё чемпионати давом этмоқда.

Бугун Ўзбекистон U19 терма жамоаси вакиллари мусобақадаги дастлабки жангларини ўтказди. Муҳаммадризо Укимов ишончли ғалаба қозонган бўлса, Иброҳим Шокиржонов кейинги босқич йўлланмасидан маҳрум бўлди.

Укимов Япония вакилига имконият қолдирмади

-60 кг вазн тоифасида Муҳаммадризо Укимов япон боксчиси Рио Матсумотога қарши рингга кўтарилди.

Ҳамюртимиз жанг давомида рақибидан аниқ устунлик қилиб, ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Шу тариқа, Укимов Осиё чемпионатининг кейинги босқичига йўл олди.

Шокиржонов Қозоғистон вакилига мағлуб бўлди

-65 кг вазн тоифасида Иброҳим Шокиржонов қозоғистонлик Акжурек Калабай билан куч синашди.

Муросасиз кечган баҳс якунида ҳакамлар Қозоғистон вакилига устунлик берди. Шокиржонов 0:5 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақадаги иштирокини якунлади.

Кун натижаси — бир ғалаба ва бир мағлубият

Ўзбекистон U19 терма жамоасининг бугунги натижалари:

  • Муҳаммадризо Укимов — ғалаба, 5:0;

  • Иброҳим Шокиржонов — мағлубият, 0:5.

Бу ҳақда Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди. Жакарта рингида навбатдаги жангларда ҳам боксчиларимиздан янги ғалабалар кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиКриштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиБугун, 22:52Лионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатдиЛионель Месси ЖЧ тарихида кутилмаган салбий рекорд ўрнатдиБугун, 22:12Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 22:12Opta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиOpta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топдиБугун, 21:58Гарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирдиГарет Баррй Килиан Мбаппени Англия Премер-лигасида ўзини синаб кўришга чақирдиБугун, 21:54Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиЛионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди