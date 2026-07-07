Opta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топди

·0·Спорт
Opta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топди

Opta Analyst суперкомпьютери ЖЧ-2026 1/8 финалидан ўрин олган Аргентина — Миср учрашуви олдидан эҳтимолий натижаларни ҳисоблаб чиқди.

Таҳлилга кўра, амалдаги жаҳон чемпионининг асосий вақтда ғалаба қозониш имконияти рақибникидан қарийб олти баравар юқори баҳоланган.

Аргентинага 69,6 фоиз имконият берилди

Opta ҳисоб-китобларига кўра, Аргентина миллий жамоасининг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 69,6 фоизни ташкил этмоқда.

Бу кўрсаткич жанубий америкаликларни учрашувнинг яққол фаворитига айлантирди.

Мисрнинг имконияти — 11,5 фоиз

Миср миллий жамоасининг асосий вақтда ғалаба қозониш эҳтимоли 11,5 фоизга баҳоланган.

Шунга қарамай, Австралияни пенальтилар сериясида мусобақадан чиқарган Миср плей-офф баҳсларида кутилмаган натижа қайд этишга қодир эканини кўрсатиб бўлди.

Қўшимча вақт эҳтимоли ҳам бор

Учрашувнинг асосий вақти дуранг билан якунланиб, баҳс қўшимча бўлимлар ёки пенальтилар сериясига қадар давом этиш эҳтимоли 18,9 фоизни ташкил этмоқда.

Opta прогнозлари қуйидагича:

  • Аргентина ғалабаси — 69,6 фоиз;

  • Миср ғалабаси — 11,5 фоиз;

  • дуранг ва қўшимча вақт — 18,9 фоиз.

Аргентина гуруҳда максимал натижа қайд этди

Аргентина J гуруҳида учта ўйиндан сўнг 9 очко тўплаб, биринчи ўриндан плей-оффга чиқди.

1/16 финалда эса Лионель Месси етакчилигидаги жамоа Кабо-Вердени қўшимча бўлимларда 3:2 ҳисобида мағлуб этди.

Миср пенальтилар орқали йўл олди

Миср G гуруҳини 5 очко билан иккинчи ўринда якунлади.

Африка вакиллари 1/16 финалда Австралия билан асосий ва қўшимча вақтда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Пенальтилар сериясида эса 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Рақамлар Аргентина томонида. Аммо плей-оффда фаворитлик фақат ўйин бошлангунига қадар ишлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиЛионель Месси 9 ёшидаёқ афсонага айланган: Катталар уни кўриш учун машғулотда қолардиБугун, 21:15Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингБугун, 21:11Криштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилдиКриштиану Роналду учун кутилмаган бурилиш: Португал терма жамоасида янги рол таклиф этилдиБугун, 20:58Ламине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атадиЛамине Ямал Жахон чемпионатида порламоқда: Неманжа Видик уни “мини-Месси” деб атадиБугун, 20:30Ливерпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиЛиверпул Мексика футболи юлдузи Гилберто Мора учун курашга қўшилдиБугун, 20:10Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Месси ва Салоҳ тўқнашуви: асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 20:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди