Opta Аргентинани Мисрга қарши яққол фаворит деб топди
Opta Analyst суперкомпьютери ЖЧ-2026 1/8 финалидан ўрин олган Аргентина — Миср учрашуви олдидан эҳтимолий натижаларни ҳисоблаб чиқди.
Таҳлилга кўра, амалдаги жаҳон чемпионининг асосий вақтда ғалаба қозониш имконияти рақибникидан қарийб олти баравар юқори баҳоланган.
Аргентинага 69,6 фоиз имконият берилди
Opta ҳисоб-китобларига кўра, Аргентина миллий жамоасининг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 69,6 фоизни ташкил этмоқда.
Бу кўрсаткич жанубий америкаликларни учрашувнинг яққол фаворитига айлантирди.
Мисрнинг имконияти — 11,5 фоиз
Миср миллий жамоасининг асосий вақтда ғалаба қозониш эҳтимоли 11,5 фоизга баҳоланган.
Шунга қарамай, Австралияни пенальтилар сериясида мусобақадан чиқарган Миср плей-офф баҳсларида кутилмаган натижа қайд этишга қодир эканини кўрсатиб бўлди.
Қўшимча вақт эҳтимоли ҳам бор
Учрашувнинг асосий вақти дуранг билан якунланиб, баҳс қўшимча бўлимлар ёки пенальтилар сериясига қадар давом этиш эҳтимоли 18,9 фоизни ташкил этмоқда.
Opta прогнозлари қуйидагича:
Аргентина ғалабаси — 69,6 фоиз;
Миср ғалабаси — 11,5 фоиз;
дуранг ва қўшимча вақт — 18,9 фоиз.
Аргентина гуруҳда максимал натижа қайд этди
Аргентина J гуруҳида учта ўйиндан сўнг 9 очко тўплаб, биринчи ўриндан плей-оффга чиқди.
1/16 финалда эса Лионель Месси етакчилигидаги жамоа Кабо-Вердени қўшимча бўлимларда 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
Миср пенальтилар орқали йўл олди
Миср G гуруҳини 5 очко билан иккинчи ўринда якунлади.
Африка вакиллари 1/16 финалда Австралия билан асосий ва қўшимча вақтда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Пенальтилар сериясида эса 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Рақамлар Аргентина томонида. Аммо плей-оффда фаворитлик фақат ўйин бошлангунига қадар ишлайди.
…