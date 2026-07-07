8 июль куни Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчирилади

·17·Жамият
8 июль куни Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчирилади

Юнусобод тумани 10-мавзесидаги юқори босимли газ тақсимлаш пунктида таъмир ишлари олиб борилади. Шу муносабат билан 8 июль куни соат 09:00 дан 19:00 гача туманнинг қатор ҳудудларида газ таъминоти вақтинча тўхтатилади.

Газсиз қоладиган ҳудудлар:

• Юнусобод 2–19-мавзелари
• «Анорзор», «Шаҳристон», «Кулолқўрғон», «Йўлариқа», «Туркистон», «Бободеҳқон», «Оқтепа», «Обод», «Посира», «Отчопар 1» ва «Отчопар 2» маҳаллалари
• Регистон, Мирзааҳмедова, Мойқўрғон, Бинкат ва Боғишамол кўчалари

Шунингдек, тумандаги 8 та автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчаси ҳамда кичик ва ўрта бизнес корхоналарида ҳам газ таъминоти чекланади.

Қуйидаги маҳаллаларда эса газ босими пасайиши мумкин:

• «Юнусобод»
• «Посира»
• «Хиёбонтепа»
• «Бодомзор»
• «Шивли»
• «Фирдавсий»
• «Янгитарнов»
• «М. Улуғбек»
• «Буюк Турон»
• «Бўзсув»
• «Ифтихор»
• «Жомий»
• «Тўрақўрғон»
• «Янгиариқ»
• «Уста Ширин»

Таъмир ишлари якунлангач, газ таъминоти қайта тикланади.

ЮнусободГаз таъминотиТошкентАнорзорБодомзорТаъмир ишлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...Бугун, 16:38Сирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиСирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиБугун, 15:25Оила ярашди: Уч нафар фарзанд ота-онаси билан улғаядиОила ярашди: Уч нафар фарзанд ота-онаси билан улғаядиБугун, 15:131 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?1 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?Бугун, 14:41МИБ: Гаровдаги махсус техникалар кредит қарзи сабабли хатландиМИБ: Гаровдаги махсус техникалар кредит қарзи сабабли хатландиБугун, 14:26Наманганда 27 нафар болага ноқонуний диний таълим берган шахс аниқландиНаманганда 27 нафар болага ноқонуний диний таълим берган шахс аниқландиБугун, 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди