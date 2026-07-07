Аргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлди
Аргентина терма жамоаси Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этган жаҳон чемпионати нимчорак финалидан кейин футболчиларнинг баҳолари эълон қилинди.
Учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида Лионель Месси қайд этилди. Аргентина сардори 9,2 балл олди. Бу икки жамоа футболчилари орасидаги энг юқори кўрсаткич бўлди.
Аргентина таркибида Леандро Паредес ҳам юқори баҳоланди. Унинг ҳаракатлари 8,7 баллга лойиқ кўрилди. Энцо Фернандес 8,6, Лисандро Мартинес ва Кристиан Ромеро эса 8,1 баллдан олди.
Родриго де Паулга 7,3, Николас Тальяфикога 7,0 балл қўйилди. Науэль Молина 6,8, Алексис Мак Аллистер 6,5 ва Хулиан Альварес 6,4 балл олди. Дарвозабон Эмилиано Мартинеснинг баҳоси 6,0 бўлди.
Миср таркибида энг юқори кўрсаткич дарвозабон Мустафо Шобейрга тегишли бўлди. У 6,9 балл олди. Зико ва Иброҳим 6,8, Ҳассан ва Рабиа 6,5 балл билан баҳоланди.
Миср етакчиси Муҳаммад Салоҳга 5,7 балл қўйилди. Ҳани 5,4 балл билан ўйиндаги энг паст баҳони олди. Ашур ва Ҳафезнинг кўрсаткичи 5,8 баллни ташкил этди.
Жамоавий ўртача баҳода ҳам Аргентина устун келди. Жанубий Америка вакилларининг умумий кўрсаткичи 7,5 балл, Мисрники эса 6,3 балл бўлди.
…