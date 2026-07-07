Аргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлди

·360·Спорт
Аргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлди

Аргентина терма жамоаси Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этган жаҳон чемпионати нимчорак финалидан кейин футболчиларнинг баҳолари эълон қилинди.

Учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида Лионель Месси қайд этилди. Аргентина сардори 9,2 балл олди. Бу икки жамоа футболчилари орасидаги энг юқори кўрсаткич бўлди.

Аргентина таркибида Леандро Паредес ҳам юқори баҳоланди. Унинг ҳаракатлари 8,7 баллга лойиқ кўрилди. Энцо Фернандес 8,6, Лисандро Мартинес ва Кристиан Ромеро эса 8,1 баллдан олди.

Родриго де Паулга 7,3, Николас Тальяфикога 7,0 балл қўйилди. Науэль Молина 6,8, Алексис Мак Аллистер 6,5 ва Хулиан Альварес 6,4 балл олди. Дарвозабон Эмилиано Мартинеснинг баҳоси 6,0 бўлди.

Миср таркибида энг юқори кўрсаткич дарвозабон Мустафо Шобейрга тегишли бўлди. У 6,9 балл олди. Зико ва Иброҳим 6,8, Ҳассан ва Рабиа 6,5 балл билан баҳоланди.

Миср етакчиси Муҳаммад Салоҳга 5,7 балл қўйилди. Ҳани 5,4 балл билан ўйиндаги энг паст баҳони олди. Ашур ва Ҳафезнинг кўрсаткичи 5,8 баллни ташкил этди.

Жамоавий ўртача баҳода ҳам Аргентина устун келди. Жанубий Америка вакилларининг умумий кўрсаткичи 7,5 балл, Мисрники эса 6,3 балл бўлди.

Argentina va Misr jamoalarining futbolchilari reytingi aks etgan taktik sxema.
АргентинаМисрЛионель МессиМуҳаммад СалоҳЛеандро ПаредесЭнцо Фернандес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаЛионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаБугун, 23:39Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиБугун, 23:25 Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқади Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқадиБугун, 23:20Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингШвейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингБугун, 23:19ЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 23:06Аргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиАргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 23:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди