2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши

·0·Техно
2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши

2026-йилнинг биринчи ярми инсоният учун киберхавфсизлик энди шунчаки техник тушунча эмас, балки глобал хавфсизликнинг марказий бўғини эканини исботлади. Бугунги кунда рақамли фронтдаги тўқнашувлар жисмоний урушлар билан бир қаторда олиб борилмоқда. Давлатлар ўз фуқароларининг маълумотларидан қурол сифатида фойдаланаётгани, ботнетларнинг демократик институтларга зарба бераётгани ва хакерлик гуруҳларининг ҳаётий муҳим инфратузилмаларни нишонга олаётгани жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жорий йилнинг энг шов-шувли воқеаларидан бири АҚШ Ижтимоий ҳимоя бошқармасидаги (ССА) маълумотлар сизиб чиқиши билан боғлиқ. Elon Musk бошчилигидаги Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) томонидан амалга оширилган ислоҳотлар жараёнида миллионлаб америкаликларнинг ўта махфий маълумотлари хавф остида қолди. Маълумотларга кўра, департамент вакиллари ижтимоий суғурта рақамларини ўз ичига олган жонли маълумотлар базасини ҳимояланмаган учинчи томон серверига юклаган бўлиши мумкин.

Ушбу ҳолат юзасидан федерал судларда қизғин баҳслар давом этмоқда. Терговчиларнинг таъкидлашича, ушбу маълумотлар базаси сайловлардаги фирибгарликларни аниқлаш баҳонасида сиёсий гуруҳларга тақдим этилган бўлиши эҳтимоли бор. Агар бу маълумотлар тасдиқланса, мазкур ҳодиса АҚШ тарихидаги энг йирик ва энг хатарли маълумотлар сизиб чиқиши сифатида қайд этилади.

Европа энергетика тизимига ҳужумлар

Европа қитъасида ҳам киберхавфсизлик билан боғлиқ вазият анча кескинлашган. Айниқса, фуқаролик энергетика ва сув таъминоти тизимларига қилинган ҳужумлар сони ортди. Полша, Швеция ва Норвегия каби давлатларнинг электр тармоқлари ҳамда иссиқлик станциялари зарарли дастурлар ҳужумига учради. Хусусан, Норвегия тўғонларидан бирига қилинган ҳужум натижасида сув сатининг назоратсиз равишда ўзгариши кузатилди.

Экспертларнинг фикрича, ушбу ҳужумлар ортида Россия билан алоқадор гуруҳлар турибди. Полшанинг сув тозалаш иншоотларига қилинган такрорий ҳужумлар гибрид урушнинг рақамли чегаралардан чиқиб, бевосита аҳоли саломатлиги ва кундалик ҳаётига таҳдид сола бошлаганини кўрсатмоқда. Бу каби ҳаракатлар жамиятда ваҳима уйғотиш ва стратегик ресурсларни ишдан чиқаришга қаратилган.

Глобал киберурушнинг янги босқичи

Яқинда АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлари фонида киберфазода ҳам қарши ҳужумлар фаоллашган. Эронлик хакерлар АҚШдаги муҳим инфратузилмаларни, айниқса, хусусий сув таъминоти корхоналарини нишонга олаётгани ҳақида огоҳлантиришлар берилмоқда. Бундай корхоналар кўпинча замонавий ҳимоя тизимларига эга эмаслиги уларни хакерлар учун осон ўлжага айлантирмоқда.

2026-йилнинг ўтган даври шуни кўрсатмоқдаки, киберҳужумлар энди фақат молиявий фойда кўриш эмас, балки сиёсий босим ўтказиш ва давлатлар барқарорлигини бузиш қуролига айланган. Қуйидаги йўналишлар энг заиф нуқталар бўлиб қолмоқда:

  • Давлат хизматлари ва ижтимоий суғурта базалари;
  • Энергетика ва электр энергияси тармоқлари;
  • Сув таъминоти ва тозалаш иншоотлари;
  • Сиёсий институтлар ва сайлов жараёнлари.
Мутахассисларнинг хулосасига кўра, йилнинг иккинчи ярми янада мураккаб кечиши кутилмоқда. Рақамли дунёдаги ҳар қандай хатолик жисмоний дунёда тузатиб бўлмас оқибатларга олиб келиши мумкинлиги сабабли, давлатлар киберҳимоя стратегияларини тубдан қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.

КиберхавфсизликХакерларElon MuskАҚШТеҳнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этдиASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этдиБугун, 21:54Anthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиAnthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиБугун, 21:28Кинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиКинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиБугун, 20:55Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаВенчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаБугун, 20:20Х платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиХ платформаси креатив муаллифлар учун янги видео таҳрирлаш воситаларини ишга туширдиБугун, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманVivo X500 Pro Max: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP камера билан жиҳозланган флагманБугун, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги