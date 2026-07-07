2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши
2026-йилнинг биринчи ярми инсоният учун киберхавфсизлик энди шунчаки техник тушунча эмас, балки глобал хавфсизликнинг марказий бўғини эканини исботлади. Бугунги кунда рақамли фронтдаги тўқнашувлар жисмоний урушлар билан бир қаторда олиб борилмоқда. Давлатлар ўз фуқароларининг маълумотларидан қурол сифатида фойдаланаётгани, ботнетларнинг демократик институтларга зарба бераётгани ва хакерлик гуруҳларининг ҳаётий муҳим инфратузилмаларни нишонга олаётгани жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жорий йилнинг энг шов-шувли воқеаларидан бири АҚШ Ижтимоий ҳимоя бошқармасидаги (ССА) маълумотлар сизиб чиқиши билан боғлиқ. Elon Musk бошчилигидаги Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) томонидан амалга оширилган ислоҳотлар жараёнида миллионлаб америкаликларнинг ўта махфий маълумотлари хавф остида қолди. Маълумотларга кўра, департамент вакиллари ижтимоий суғурта рақамларини ўз ичига олган жонли маълумотлар базасини ҳимояланмаган учинчи томон серверига юклаган бўлиши мумкин.
Ушбу ҳолат юзасидан федерал судларда қизғин баҳслар давом этмоқда. Терговчиларнинг таъкидлашича, ушбу маълумотлар базаси сайловлардаги фирибгарликларни аниқлаш баҳонасида сиёсий гуруҳларга тақдим этилган бўлиши эҳтимоли бор. Агар бу маълумотлар тасдиқланса, мазкур ҳодиса АҚШ тарихидаги энг йирик ва энг хатарли маълумотлар сизиб чиқиши сифатида қайд этилади.
Европа энергетика тизимига ҳужумларЕвропа қитъасида ҳам киберхавфсизлик билан боғлиқ вазият анча кескинлашган. Айниқса, фуқаролик энергетика ва сув таъминоти тизимларига қилинган ҳужумлар сони ортди. Полша, Швеция ва Норвегия каби давлатларнинг электр тармоқлари ҳамда иссиқлик станциялари зарарли дастурлар ҳужумига учради. Хусусан, Норвегия тўғонларидан бирига қилинган ҳужум натижасида сув сатининг назоратсиз равишда ўзгариши кузатилди.
Экспертларнинг фикрича, ушбу ҳужумлар ортида Россия билан алоқадор гуруҳлар турибди. Полшанинг сув тозалаш иншоотларига қилинган такрорий ҳужумлар гибрид урушнинг рақамли чегаралардан чиқиб, бевосита аҳоли саломатлиги ва кундалик ҳаётига таҳдид сола бошлаганини кўрсатмоқда. Бу каби ҳаракатлар жамиятда ваҳима уйғотиш ва стратегик ресурсларни ишдан чиқаришга қаратилган.
Глобал киберурушнинг янги босқичиЯқинда АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлари фонида киберфазода ҳам қарши ҳужумлар фаоллашган. Эронлик хакерлар АҚШдаги муҳим инфратузилмаларни, айниқса, хусусий сув таъминоти корхоналарини нишонга олаётгани ҳақида огоҳлантиришлар берилмоқда. Бундай корхоналар кўпинча замонавий ҳимоя тизимларига эга эмаслиги уларни хакерлар учун осон ўлжага айлантирмоқда.
2026-йилнинг ўтган даври шуни кўрсатмоқдаки, киберҳужумлар энди фақат молиявий фойда кўриш эмас, балки сиёсий босим ўтказиш ва давлатлар барқарорлигини бузиш қуролига айланган. Қуйидаги йўналишлар энг заиф нуқталар бўлиб қолмоқда:
- Давлат хизматлари ва ижтимоий суғурта базалари;
- Энергетика ва электр энергияси тармоқлари;
- Сув таъминоти ва тозалаш иншоотлари;
- Сиёсий институтлар ва сайлов жараёнлари.
…