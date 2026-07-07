Шотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учиради

·21·Техно
Шотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учиради

Шотландия ўз тарихида илк бор ўз ҳудудидан сунъий йўлдошларни коинотга учиришга қизғин ҳозирлик кўрмоқда. Германиянинг Роккет Факторй Аугцбург (РФА) компанияси Шетленд оролларидаги СахаВорд космодромидан РФА Оне ракета-ташувчисини учириш учун расмий рухсатнома олди ва айни пайтда парвоз олди инфратузилмасини тайёрлаш ишларини бошлаб юборди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа нафақат Шотландия, балки бутун Британия коинот саноати учун инқилобий аҳамиятга эга. Шу пайтга қадар Буюк Британия ривожланган коинот тармоғига ва сунъий йўлдош ишлаб чиқарувчи йирик компанияларга эга бўлса-да, ўз ҳудудидан орбитага юк чиқарадиган фаол космодромга эга эмас эди. Муваффақиятли парвоз амалга оширилса, бу Британия тупроғидан коинотга чиқишнинг биринчи ҳолати сифатида тарихга киради.

Техник имкониятлар ва кутилаётган миссия

РФА Оне ракетаси оғирлиги 1300 килограммгача бўлган кичик ва микро-сунъий йўлдошларни паст қутбли ҳамда қуёш-синхрон орбиталарига олиб чиқиш учун мўлжалланган. Бундай орбиталар Ерни масофадан кузатиш қурилмалари учун жуда қулай ҳисобланади, чунки улар сайёранинг муайян ҳудудлари устидан бир хил ёритиш шароитида мунтазам ўтиб туриш имконини беради.

Илк парвоз доирасида скандинавиялик буюртмачига тегишли бўлган, оғирлиги тахминан 500 килограмм келадиган Ерни масофадан зондлаш сунъий йўлдошини орбитага жойлаштириш режалаштирилган. Ракета бутловчи қисмлари Швецияда синовдан ўтказилганидан сўнг, Шетленд архипелагига етказиб берилади. Тайёргарлик доирасида космодром ҳудудида қиймати 120 минг фунт стерлингга тенг ҳимоя периметрини қуриш ишлари бошланган.

Муваффақиятсиз уриниш ва янги режалар

Таъкидлаш жоизки, РФА Оне ракетаси ҳали бирорта ҳам муваффақиятли парвозни амалга оширмаган. Дастлабки синовлар 2024-йилнинг август ойида кутилмаган авария билан якунланган эди. Ўшанда турбонасослардан бирида кислород ёниши оқибатида ракетанинг биринчи поғонаси олов ичида қолган ва ёнғин барча 9 та двигателга тарқалган эди. Бу ҳодиса режалаштирилган миссия муддатини сезиларли даражада ортга сурди.

Ҳозирда компания денгиз лицензиясини олиш учун ариза топширган ва парвознинг энг яқин муддати сифатида жорий йилнинг июль ойи кўрилмоқда. Маҳаллий аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мақсадида парвоз вақтида Анст оролидаги йўлларда ҳаракатланиш чекланади, бироқ аҳолига махсус рухсатномалар берилади.

Ушбу лойиҳа Европанинг кичик ракета-ташувчилар бозорида муҳим ўрин тутиши кутилмоқда. СахаВорд космодроми учун эса бу мунтазам тижорий парвозларни амалга оширувчи янги коинот бандаргоҳи сифатидаги илк реал имтиҳон бўлади. Агар барчаси кўнгилдагидек кечса, Шотландия жаҳон коинот харитасида ўзининг мустаҳкам ўрнига эга бўлади.

ШотландияКоинотРакетаСахаВордТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиNetflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиБугун, 22:242026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланишиБугун, 21:56ASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этдиASUS ихчам корпусга GeForce RTX 5070 ва Ryzen 9 жойлаган янги РОГ ГР70 мини-ПКни тақдим этдиБугун, 21:54Anthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиAnthropic компанияси Claude Коворк агентини мобил ва веб-платформаларга чиқардиБугун, 21:28Кинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиКинопоиск платформасида аниме ишқибозлари учун махсус бўлим ишга туширилдиБугун, 20:55Венчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаВенчур бозорида янги ҳаракат: Чемистрй Вентурес иккинчи фонд учун 500 миллион доллар тўпламоқдаБугун, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги