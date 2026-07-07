ЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқди
ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентина миллий жамоаси Мисрни драматик тарзда мағлуб этди. Икки тўп фарқи билан ортда бораётган амалдаги чемпион сўнгги 12 дақиқа ичида учта гол уриб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ҳал қилувчи гол 90+3-дақиқада Энцо Фернандес томонидан киритилди.
Миср Аргентинани шок ҳолатига туширди
Учрашувнинг 15-дақиқасида Иброҳим ҳисобни очиб, Мисрни олдинга олиб чиқди.
21-дақиқада Аргентина ҳисобни тенглаштириш имкониятига эга бўлди, аммо Лионель Месси пенальтидан унумли фойдалана олмади.
67-дақиқада Зико иккинчи голни урди ва Мисрнинг устунлигини янада мустаҳкамлади — 0:2.
Ромеро камбэкни бошлаб берди
Аргентина учрашувнинг сўнгги қисмида босимни кескин оширди.
79-дақиқада Кристиан Ромеро ҳисобдаги фарқни қисқартирди. Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Месси аниқ зарба билан мувозанатни тиклади — 2:2.
Амалдаги чемпион шу билан тўхтаб қолмади ва ғалаба голи учун ҳужумларни давом эттирди.
Энцо сўнгги дақиқада қаҳрамонга айланди
90+3-дақиқада Энцо Фернандес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Аргентинага драматик ғалаба келтирди.
Шу тариқа, Лионель Скалони шогирдлари 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, суперкамбэк эвазига чоракфиналга йўл олди.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Аргентина — Миср 3:2
Голлар: Ромеро, 79; Месси, 83; Энцо Фернандес, 90+3 — Иброҳим, 15; Зико, 67.
Фойдаланилмаган пенальти: Месси, 21.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Монтиел, 73), Ромеро, Лисандро Мартинес, Таляфико (Гонсалес, 66), де Паул (Линсадро Мартинес, 66), Макаллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Алварес.
Миср: Шобейр, Рабия, Иброҳим, Ҳани, Ҳафез, Ашур (Фатҳи, 46), Аттия, Лашин, Зико, Салоҳ, Ҳассан (Трезеге, 73).
Аргентина мағлубият ёқасидан қайтди ва чемпионлик характери борлигини яна бир бор кўрсатди. Миср эса тарихий натижага жуда яқин келган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда устунликни сақлаб қола олмади.
…