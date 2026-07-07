ЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқди

·73·Спорт
ЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқди

ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентина миллий жамоаси Мисрни драматик тарзда мағлуб этди. Икки тўп фарқи билан ортда бораётган амалдаги чемпион сўнгги 12 дақиқа ичида учта гол уриб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Ҳал қилувчи гол 90+3-дақиқада Энцо Фернандес томонидан киритилди.

Миср Аргентинани шок ҳолатига туширди

Учрашувнинг 15-дақиқасида Иброҳим ҳисобни очиб, Мисрни олдинга олиб чиқди.

21-дақиқада Аргентина ҳисобни тенглаштириш имкониятига эга бўлди, аммо Лионель Месси пенальтидан унумли фойдалана олмади.

67-дақиқада Зико иккинчи голни урди ва Мисрнинг устунлигини янада мустаҳкамлади — 0:2.

Ромеро камбэкни бошлаб берди

Аргентина учрашувнинг сўнгги қисмида босимни кескин оширди.

79-дақиқада Кристиан Ромеро ҳисобдаги фарқни қисқартирди. Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Месси аниқ зарба билан мувозанатни тиклади — 2:2.

Амалдаги чемпион шу билан тўхтаб қолмади ва ғалаба голи учун ҳужумларни давом эттирди.

Энцо сўнгги дақиқада қаҳрамонга айланди

90+3-дақиқада Энцо Фернандес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Аргентинага драматик ғалаба келтирди.

Шу тариқа, Лионель Скалони шогирдлари 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантириб, суперкамбэк эвазига чоракфиналга йўл олди.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Аргентина — Миср 3:2

Голлар: Ромеро, 79; Месси, 83; Энцо Фернандес, 90+3 — Иброҳим, 15; Зико, 67.

Фойдаланилмаган пенальти: Месси, 21.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Монтиел, 73), Ромеро, Лисандро Мартинес, Таляфико (Гонсалес, 66), де Паул (Линсадро Мартинес, 66), Макаллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Алварес.
Миср: Шобейр, Рабия, Иброҳим, Ҳани, Ҳафез, Ашур (Фатҳи, 46), Аттия, Лашин, Зико, Салоҳ, Ҳассан (Трезеге, 73).

Аргентина мағлубият ёқасидан қайтди ва чемпионлик характери борлигини яна бир бор кўрсатди. Миср эса тарихий натижага жуда яқин келган бўлса-да, сўнгги дақиқаларда устунликни сақлаб қола олмади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиБугун, 23:25 Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқади Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқадиБугун, 23:20Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингШвейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингБугун, 23:19Аргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлдиАргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлдиБугун, 23:10Аргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиАргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 23:05Криштиану Роналду футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиКриштиану Роналду футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиБугун, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди