Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалаба
Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилаётган Аргентина терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Мисрга қарши унутилмас баҳс олиб борди. Атлантадаги стадионда кечган учрашувда Лионель Скалони шогирдлари ўйин тугашига 10 дақиқа қолганида 0:2 ҳисобида мағлуб бўлаётган эди, бироқ Лионель Месси бошчилигидаги жамоа ҳақиқий ирода кўрсатиб, 3:2 ҳисобидаги ғалабани илиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин Аргентина учун жуда оғир бошланди. Гуруҳ босқичида Кабо-Верде устидан қийинчилик билан қозонилган ғалабадан сўнг, "Албиселесте" ҳимоясида яна муаммолар кўзга ташланди. 15-дақиқадаёқ Яссер Ибраҳим назоратсиз қолиб, Эмилиано Мартинез дарвозасини аниқ нишонга олди. Бу гол мисрликлар учун ўйинга бўлган ишончни янада оширди.
Учрашувнинг бурилиш нуқталаридан бири Лионель Месси томонидан амалга оширилган пеналти бўлди. Goal.com нашрининг ёзишича, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар ўзининг саккизинчи пеналтисидан тўртинчисини голга айлантира олмади — унинг зарбасини Мостафа Шобеир қайтарди. Кўп ўтмай мисрликлар қарши ҳужумда иккинчи голни уришди: Мостафа Зико ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, амалдаги чемпионларни шок ҳолатига тушириб қўйди.
Месси ва иродали қайтишБироқ Лионель Месси ўз хатосини ювиш учун бор кучини ишга солди. Ўйин тугашига саноқли дақиқалар қолганда у Кристиан Ромеро учун ажойиб узатмани амалга оширди ва ҳисоб қисқарди. Oraдан кўп ўтмай, Мессининг ўзи кучли зарба билан ҳисобни тенглаштириб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди. Бу гол стадиондаги минглаб мухлисларни ҳаяжонга солди.
Аргентина ўйинни қўшимча бўлимларга ўтказиш ниятида эмас эди. Баҳснинг сўнгги дақиқаларида Лаутаро Мартинез томонидан чап қанотдан узатилган тўпни Энзо Фернандез бош билан дарвозага йўллаб, якуний 3:2 ҳисобини ўрнатди. Миср терма жамоаси муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, тажриба ва маҳорат ўз сўзини айтди.
Ушбу ғалаба Аргентинанинг чорак финал йўлланмасини нақд қилди. Гарчи жамоа ҳимоясида ва ўйинни бошлашда камчиликлар кўзга ташланаётган бўлса-да, Лионель Месси каби етакчининг борлиги уларни турнир фаворитлари қаторида ушлаб турибди. Миср эса турнирни муносиб тарзда тарк этди.
…