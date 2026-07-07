Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалаба

·0·Спорт
Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалаба

Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилаётган Аргентина терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Мисрга қарши унутилмас баҳс олиб борди. Атлантадаги стадионда кечган учрашувда Лионель Скалони шогирдлари ўйин тугашига 10 дақиқа қолганида 0:2 ҳисобида мағлуб бўлаётган эди, бироқ Лионель Месси бошчилигидаги жамоа ҳақиқий ирода кўрсатиб, 3:2 ҳисобидаги ғалабани илиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин Аргентина учун жуда оғир бошланди. Гуруҳ босқичида Кабо-Верде устидан қийинчилик билан қозонилган ғалабадан сўнг, "Албиселесте" ҳимоясида яна муаммолар кўзга ташланди. 15-дақиқадаёқ Яссер Ибраҳим назоратсиз қолиб, Эмилиано Мартинез дарвозасини аниқ нишонга олди. Бу гол мисрликлар учун ўйинга бўлган ишончни янада оширди.

Учрашувнинг бурилиш нуқталаридан бири Лионель Месси томонидан амалга оширилган пеналти бўлди. Goal.com нашрининг ёзишича, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар ўзининг саккизинчи пеналтисидан тўртинчисини голга айлантира олмади — унинг зарбасини Мостафа Шобеир қайтарди. Кўп ўтмай мисрликлар қарши ҳужумда иккинчи голни уришди: Мостафа Зико ҳисобни 2:0 кўринишига келтириб, амалдаги чемпионларни шок ҳолатига тушириб қўйди.

Месси ва иродали қайтиш

Бироқ Лионель Месси ўз хатосини ювиш учун бор кучини ишга солди. Ўйин тугашига саноқли дақиқалар қолганда у Кристиан Ромеро учун ажойиб узатмани амалга оширди ва ҳисоб қисқарди. Oraдан кўп ўтмай, Мессининг ўзи кучли зарба билан ҳисобни тенглаштириб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди. Бу гол стадиондаги минглаб мухлисларни ҳаяжонга солди.

Аргентина ўйинни қўшимча бўлимларга ўтказиш ниятида эмас эди. Баҳснинг сўнгги дақиқаларида Лаутаро Мартинез томонидан чап қанотдан узатилган тўпни Энзо Фернандез бош билан дарвозага йўллаб, якуний 3:2 ҳисобини ўрнатди. Миср терма жамоаси муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, тажриба ва маҳорат ўз сўзини айтди.

Ушбу ғалаба Аргентинанинг чорак финал йўлланмасини нақд қилди. Гарчи жамоа ҳимоясида ва ўйинни бошлашда камчиликлар кўзга ташланаётган бўлса-да, Лионель Месси каби етакчининг борлиги уларни турнир фаворитлари қаторида ушлаб турибди. Миср эса турнирни муносиб тарзда тарк этди.

АргентинаЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутболМиср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиБугун, 23:25 Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқади Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқадиБугун, 23:20Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингШвейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингБугун, 23:19Аргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлдиАргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлдиБугун, 23:10ЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 23:06Аргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиАргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 23:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди