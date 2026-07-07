Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Швейцария ва Колумбия терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради.
Учрашув эртага Тошкент вақти билан соат 01:00 да Ванкувер шаҳридаги «Би-си Плейс» стадионида бошланади.
Мазкур баҳсни Zamin.uz сайтида жонли матнли трансляция орқали кузатиш мумкин. Учрашув давомида асосий воқеалар, хавфли ҳужумлар, голлар, огоҳлантиришлар, алмаштиришлар ва бошқа муҳим ҳолатлар тезкор ёритиб борилади.
Баҳоларга кўра, Колумбиянинг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш имконияти 42 фоизни ташкил этмоқда. Швейцариянинг имконияти 27 фоиз, ўйиннинг қўшимча вақтга ўтиши эҳтимоли эса 31 фоиз деб кўрсатилган.
Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатинг.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…