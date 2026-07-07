Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатди

·0·Спорт
Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатди

Лионель Месси жаҳон чемпионатлари финал босқичларида энг кўп голли узатма амалга оширган футболчига айланди.

Аргентина терма жамоаси сардорининг ЖЧдаги ассистлари сони 9 тага етди. Шу тариқа, у 8 та голли узатма қайд этган Диего Марадонани ортда қолдирди.

Кейинги ўринларда Германия вакили Пьер Литтбарски ҳамда Польшалик Гжегож Лято 7 тадан ассист билан қайд этилган.

Месси жаҳон чемпионатларида нафақат голлари, балки шерикларига яратган имкониятлари билан ҳам тарихий натижа қайд этди.

Лионель МессиАргентинаДиего МарадонаЖаҳон чемпионатиПьер ЛиттбарскиГжегож Лято
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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