АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)
Америка Қўшма Штатлари зарбхонаси мамлакат ташкил топганининг 250 йиллиги муносабати билан ноодатий шаклдаги олтин тангалар ва кумуш медални тақдим этади.
16 июл куни чиқариладиган коллекция Озодлик жоми шаклида тайёрланган. Ҳар бир маҳсулот атиги 2026 нусхада зарб этилади.
Танга Озодлик жоми шаклида яратилди
Коллекциядан бир унциялик ва ярим унциялик — 15,55 грамм оғирликдаги олтин тангалар, шунингдек, бир унциялик кумуш медаль ўрин олган.
Ҳар бир маҳсулотнинг адади 2026 донани ташкил этади. Бу рақам АҚШ ташкил топганининг 250 йиллиги нишонланаётган йилни англатади.
АҚШ тарихидаги ноодатий танга
Зарбхона маълумотига кўра, бир унциялик «Озодлик жоми» тангаси АҚШнинг энг янги тарихидаги биринчи думалоқ бўлмаган олтин танга ҳисобланади.
«Озодлик жоми узоқ вақтдан бери кўплаб америкаликлар учун эркинлик рамзи бўлиб хизмат қилиб келган», — дейилади расмий хабарда.
Танга мамлакат мустақиллиги ва суверенитет учун олиб борилган инқилобий курашга бағишланган.
Олд томонида дарз кетган жом тасвирланган
Танганинг олд қисмида машҳур дарз кетган Озодлик жоми акс эттирилган.
Унда қуйидаги ёзувлар ҳам жой олган:
«LIBERTY» — «Озодлик»;
«1776 ~ 2026» саналари;
«IN GOD WE TRUST» — «Биз Худога ишонамиз».
Орқа томонида Мустақиллик зали бор
Танганинг орқа қисмида Озодлик жомининг тарихий жойи бўлган Independence Hall — Мустақиллик зали тасвирланган.
Бино байрам мушакбозлиги фонида акс эттирилиб, композиция АҚШ мустақиллигининг 250 йиллик тарихини ифодалайди.
Чекланган адад ва ноодатий шакл туфайли янги тангалар коллекционерлар орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…