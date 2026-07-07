АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)

·0·Дунё
АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)

Америка Қўшма Штатлари зарбхонаси мамлакат ташкил топганининг 250 йиллиги муносабати билан ноодатий шаклдаги олтин тангалар ва кумуш медални тақдим этади.

16 июл куни чиқариладиган коллекция Озодлик жоми шаклида тайёрланган. Ҳар бир маҳсулот атиги 2026 нусхада зарб этилади.

Танга Озодлик жоми шаклида яратилди

Коллекциядан бир унциялик ва ярим унциялик — 15,55 грамм оғирликдаги олтин тангалар, шунингдек, бир унциялик кумуш медаль ўрин олган.

Ҳар бир маҳсулотнинг адади 2026 донани ташкил этади. Бу рақам АҚШ ташкил топганининг 250 йиллиги нишонланаётган йилни англатади.

АҚШ тарихидаги ноодатий танга

Зарбхона маълумотига кўра, бир унциялик «Озодлик жоми» тангаси АҚШнинг энг янги тарихидаги биринчи думалоқ бўлмаган олтин танга ҳисобланади.

«Озодлик жоми узоқ вақтдан бери кўплаб америкаликлар учун эркинлик рамзи бўлиб хизмат қилиб келган», — дейилади расмий хабарда.

Танга мамлакат мустақиллиги ва суверенитет учун олиб борилган инқилобий курашга бағишланган.

Олд томонида дарз кетган жом тасвирланган

Танганинг олд қисмида машҳур дарз кетган Озодлик жоми акс эттирилган.

Унда қуйидаги ёзувлар ҳам жой олган:

  • «LIBERTY» — «Озодлик»;

  • «1776 ~ 2026» саналари;

  • «IN GOD WE TRUST» — «Биз Худога ишонамиз».

АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)

Орқа томонида Мустақиллик зали бор

Танганинг орқа қисмида Озодлик жомининг тарихий жойи бўлган Independence Hall — Мустақиллик зали тасвирланган.

Бино байрам мушакбозлиги фонида акс эттирилиб, композиция АҚШ мустақиллигининг 250 йиллик тарихини ифодалайди.

Чекланган адад ва ноодатий шакл туфайли янги тангалар коллекционерлар орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаВирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаБугун, 22:01Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиАвстралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиБугун, 21:52Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Бугун, 21:07Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиАжрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиБугун, 17:59Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиБугун, 16:40Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди