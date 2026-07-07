Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатинг

·51·Спорт
Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатинг

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Швейцария ва Колумбия терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради.

Учрашув эртага Тошкент вақти билан соат 01:00 да Ванкувер шаҳридаги «Би-си Плейс» стадионида бошланади.

Мазкур баҳсни Zamin.uz сайтида жонли матнли трансляция орқали кузатиш мумкин. Учрашув давомида асосий воқеалар, хавфли ҳужумлар, голлар, огоҳлантиришлар, алмаштиришлар ва бошқа муҳим ҳолатлар тезкор ёритиб борилади.

Баҳоларга кўра, Колумбиянинг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш имконияти 42 фоизни ташкил этмоқда. Швейцариянинг имконияти 27 фоиз, ўйиннинг қўшимча вақтга ўтиши эҳтимоли эса 31 фоиз деб кўрсатилган.

Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионел Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиЛионел Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 00:18Месси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиБугун, 00:14ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиБугун, 00:10Лионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиКеча, 23:57Эндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиЭндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиКеча, 23:50Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаЛионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаКеча, 23:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди