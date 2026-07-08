Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқда

·0·Техно
Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқда

Сунъий интеллект технологияларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш харажатлари кескин ошиб бораётган бир пайтда, технология гигантлари тежамкорлик чораларини кўра бошлади. Microsoft корпорацияси бу борада янги стратегияни амалга ошириб, OpenAI ва Anthropic каби ташқи ҳамкорлар дастурий таъминотига боғлиқликни камайтирмоқда. Компания эндиликда ўзининг ички МАИ моделларидан кўпроқ фойдаланишга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашри хабарига кўра, Microsoft ўзининг энг оммабоп маҳсулотлари — Эхсел ва Ворд дастурларида фойдаланувчи сўровларининг маълум бир қисмини қайта ишлаш учун ўзининг шахсий МАИ моделларини жорий этган. Илгари Office 365 пакетидаги асосий функциялар асосан OpenAI моделлари ёрдамида ишлаши кенг реклама қилинган эди. Эндиликда эса корпорация босқичма-босқич мустақилликка интилмоқда.

Мустақил моделлар ва янги имкониятлар

Microsoft ҳали ҳам ташқи ҳамкорлар моделларидан бутунлай воз кечгани йўқ, бироқ ўзининг сунъий интеллект агентларини яратишни жадаллаштирди. Ўтган ойда бўлиб ўтган Буилд конференциясида компания еттита янги МАИ моделини тақдим этди. Улар орасида матнни тасвирга айлантирувчи генераторлар ва дастурчилар учун махсус ёрдамчи агентлар мавжуд.

Ушбу ўзгаришлар фақат Microsoft билан чекланиб қолмаяпти. Глобал технология бозорида Amazon, Uber, Meta ва Акцентуре каби йирик корпорациялар ҳам сунъий интеллект хизматлари учун сарфланадиган маблағларни назорат қилиш ва камайтириш чораларини кўрмоқда. Бу соҳадаги харажатларнинг ҳаддан ташқари юқорилиги ҳатто энг бой компанияларни ҳам ўйлантириб қўйди.

Бозордаги янги тенденциялар

Сунъий интеллект хизматларининг нархи Силикон водийсида шунчалик жиддий муаммога айландики, айрим компаниялар арзонроқ ечим сифатида Хитой моделларига мурожаат қила бошлаган. Гарчи бу хавфсизлик нуқтаи назаридан хавотирлар уйғотса-да, иқтисодий самарадорлик кўп ҳолларда устун келмоқда.

Microsoft вакиллари TechCrunch нашрига берган қисқа изоҳида ушбу стратегия ҳақида қўшимча тафсилотларни очиқлашдан бош тортган. Бироқ соҳа мутахассисларининг фикрича, ўз моделларига ўтиш компанияга нафақат маблағни тежаш, балки ўз маҳсулотлари устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолиш имконини беради. Бу эса келажакда Microsoft экотизимининг янада барқарор ва мустақил бўлишини таъминлайди.

MicrosoftСунъий ИнтеллектOpenAIТехнологияOffice 365
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиDiscord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиБугун, 00:29Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиGoogle янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиКеча, 23:59Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиФигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиКеча, 23:53Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиИлон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиКеча, 23:49Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиNetflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиКеча, 22:24Шотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиШотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиКеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги