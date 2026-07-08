Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқда
Сунъий интеллект технологияларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш харажатлари кескин ошиб бораётган бир пайтда, технология гигантлари тежамкорлик чораларини кўра бошлади. Microsoft корпорацияси бу борада янги стратегияни амалга ошириб, OpenAI ва Anthropic каби ташқи ҳамкорлар дастурий таъминотига боғлиқликни камайтирмоқда. Компания эндиликда ўзининг ички МАИ моделларидан кўпроқ фойдаланишга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашри хабарига кўра, Microsoft ўзининг энг оммабоп маҳсулотлари — Эхсел ва Ворд дастурларида фойдаланувчи сўровларининг маълум бир қисмини қайта ишлаш учун ўзининг шахсий МАИ моделларини жорий этган. Илгари Office 365 пакетидаги асосий функциялар асосан OpenAI моделлари ёрдамида ишлаши кенг реклама қилинган эди. Эндиликда эса корпорация босқичма-босқич мустақилликка интилмоқда.
Мустақил моделлар ва янги имкониятларMicrosoft ҳали ҳам ташқи ҳамкорлар моделларидан бутунлай воз кечгани йўқ, бироқ ўзининг сунъий интеллект агентларини яратишни жадаллаштирди. Ўтган ойда бўлиб ўтган Буилд конференциясида компания еттита янги МАИ моделини тақдим этди. Улар орасида матнни тасвирга айлантирувчи генераторлар ва дастурчилар учун махсус ёрдамчи агентлар мавжуд.
Ушбу ўзгаришлар фақат Microsoft билан чекланиб қолмаяпти. Глобал технология бозорида Amazon, Uber, Meta ва Акцентуре каби йирик корпорациялар ҳам сунъий интеллект хизматлари учун сарфланадиган маблағларни назорат қилиш ва камайтириш чораларини кўрмоқда. Бу соҳадаги харажатларнинг ҳаддан ташқари юқорилиги ҳатто энг бой компанияларни ҳам ўйлантириб қўйди.
Бозордаги янги тенденцияларСунъий интеллект хизматларининг нархи Силикон водийсида шунчалик жиддий муаммога айландики, айрим компаниялар арзонроқ ечим сифатида Хитой моделларига мурожаат қила бошлаган. Гарчи бу хавфсизлик нуқтаи назаридан хавотирлар уйғотса-да, иқтисодий самарадорлик кўп ҳолларда устун келмоқда.
Microsoft вакиллари TechCrunch нашрига берган қисқа изоҳида ушбу стратегия ҳақида қўшимча тафсилотларни очиқлашдан бош тортган. Бироқ соҳа мутахассисларининг фикрича, ўз моделларига ўтиш компанияга нафақат маблағни тежаш, балки ўз маҳсулотлари устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолиш имконини беради. Бу эса келажакда Microsoft экотизимининг янада барқарор ва мустақил бўлишини таъминлайди.
…