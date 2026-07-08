ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилинди
ЖЧ-2026 1/8 финалининг сўнгги учрашувида Швейцария ва Колумбия миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келади.
Баҳс Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланади. Ғолиб жамоа чоракфиналда Аргентинага қарши майдонга тушади.
Швейцария тажрибали таркиб билан чиқади
Швейцариянинг асосий таркибида Грегор Кобел, Мануэль Аканжи ва Рикардо Родригес каби тажрибали футболчилар майдонга тушади.
Майдон марказида Гранит Жака, Ремо Фройлер ва Денис Закария ҳаракат қилади. Ҳужумда эса Брил Эмболо ҳамда Дан Ндойга ишонч билдирилган.
Швейцария: Кобел, Эльведи, Аканжи, Родригес, Закария, Фройлер, Жака, Яшари, Ридер, Эмболо, Ндой.
Колумбия Диас ва Родригесга таянади
Колумбия таркибида Луис Диас ва Хамес Родригес асосий ҳужумкор куч бўлиши кутилмоқда.
Жамоа марказида Жефферсон Лерма ва Давинсон Санчес ҳаракат қилиб, ҳимоя ҳамда ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлашга уринadi.
Колумбия: Варгас, Мунос, Лукуми, Пуэрта, Мохика, Санчес, Родригес, Арияс, Лерма, Диас, Суарес.
Чоракфиналда Аргентина кутмоқда
Ушбу жуфтлик ғолиби кейинги босқичда Аргентина миллий жамоаси билан куч синашади.
Шу боис Швейцария ва Колумбия ўртасидаги баҳс нафақат 1/8 финалнинг сўнгги учрашуви, балки чоракфинал йўлланмаси учун ҳал қилувчи жанг ҳам бўлади.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Швейцария — Колумбия
Бошланиш вақти: 01:00, Тошкент вақти билан.
Бир томонда тартибли ва интизомли Швейцария, иккинчи томонда тезкор ва техник Колумбия. Энди ҳаммаси 90 дақиқа ичида ҳал бўлади.
…