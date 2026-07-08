ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилинди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилинди

ЖЧ-2026 1/8 финалининг сўнгги учрашувида Швейцария ва Колумбия миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келади.

Баҳс Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланади. Ғолиб жамоа чоракфиналда Аргентинага қарши майдонга тушади.

Швейцария тажрибали таркиб билан чиқади

Швейцариянинг асосий таркибида Грегор Кобел, Мануэль Аканжи ва Рикардо Родригес каби тажрибали футболчилар майдонга тушади.

Майдон марказида Гранит Жака, Ремо Фройлер ва Денис Закария ҳаракат қилади. Ҳужумда эса Брил Эмболо ҳамда Дан Ндойга ишонч билдирилган.

Швейцария: Кобел, Эльведи, Аканжи, Родригес, Закария, Фройлер, Жака, Яшари, Ридер, Эмболо, Ндой.

Колумбия Диас ва Родригесга таянади

Колумбия таркибида Луис Диас ва Хамес Родригес асосий ҳужумкор куч бўлиши кутилмоқда.

Жамоа марказида Жефферсон Лерма ва Давинсон Санчес ҳаракат қилиб, ҳимоя ҳамда ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлашга уринadi.

Колумбия: Варгас, Мунос, Лукуми, Пуэрта, Мохика, Санчес, Родригес, Арияс, Лерма, Диас, Суарес.

Чоракфиналда Аргентина кутмоқда

Ушбу жуфтлик ғолиби кейинги босқичда Аргентина миллий жамоаси билан куч синашади.

Шу боис Швейцария ва Колумбия ўртасидаги баҳс нафақат 1/8 финалнинг сўнгги учрашуви, балки чоракфинал йўлланмаси учун ҳал қилувчи жанг ҳам бўлади.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Швейцария — Колумбия

Бошланиш вақти: 01:00, Тошкент вақти билан.

Бир томонда тартибли ва интизомли Швейцария, иккинчи томонда тезкор ва техник Колумбия. Энди ҳаммаси 90 дақиқа ичида ҳал бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиКеча, 23:57Эндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиЭндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиКеча, 23:50Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаЛионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаКеча, 23:39Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиКеча, 23:25 Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқади Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқадиКеча, 23:20Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингШвейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингКеча, 23:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди