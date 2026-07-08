Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлди

·38·Спорт
Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлди

Аргентина миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Мисрни драматик тарзда мағлуб этиб, чоракфинал йўлланмасини қўлга киритди.

0:2 ҳисобида ортда бораётган амалдаги чемпион 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида Лионель Месси эътироф этилди.

Месси гол ва ассист қайд этди

39 ёшли аргентиналик юлдуз ҳал қилувчи баҳсда яна жамоасининг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.

Месси Мисрга қарши учрашувда битта гол урди ва битта голли узатмани амалга оширди. Унинг ҳаракатлари Аргентинанинг сўнгги дақиқалардаги суперкамбэкида муҳим роль ўйнади.

Аргентина 0:2 ҳисобидан қайтди

Миср футболчилари баҳс давомида икки тўплик устунликка эришиб, катта сенсацияга яқин келган эди.

Бироқ Лионель Скалони шогирдлари учрашувнинг сўнгги қисмида босимни кучайтириб, кетма-кет учта гол киритди. Шу тариқа, Аргентина 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақадаги иштирокини давом эттирди.

Месси турнир тўпурарлари рўйхатида етакчи

Миср дарвозасига киритилган голдан кейин Мессининг ЖЧ-2026даги голлари сони 8 тага етди.

У айни пайтда турнирнинг энг яхши тўпурари бўлиб турибди. Аргентиналик форвард чоракфиналда ҳам шахсий натижасини яхшилаш имконига эга.

Амалдаги чемпион чоракфиналда

Аргентина суперкамбэк орқали яна бир оғир синовдан ўтди. Месси эса бир гол, бир ассист ва учрашувнинг энг яхши футболчиси соврини билан жамоасини навбатдаги босқичга бошлаб чиқди.

Амалдаги чемпионнинг йўли давом этмоқда, Месси эса 39 ёшида ҳам мундиалнинг асосий қаҳрамони бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиБугун, 00:14ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиБугун, 00:10Лионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиКеча, 23:57Эндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиЭндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиКеча, 23:50Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаЛионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаКеча, 23:39Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди