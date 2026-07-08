Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлди
Аргентина миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Мисрни драматик тарзда мағлуб этиб, чоракфинал йўлланмасини қўлга киритди.
0:2 ҳисобида ортда бораётган амалдаги чемпион 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида Лионель Месси эътироф этилди.
Месси гол ва ассист қайд этди
39 ёшли аргентиналик юлдуз ҳал қилувчи баҳсда яна жамоасининг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.
Месси Мисрга қарши учрашувда битта гол урди ва битта голли узатмани амалга оширди. Унинг ҳаракатлари Аргентинанинг сўнгги дақиқалардаги суперкамбэкида муҳим роль ўйнади.
Аргентина 0:2 ҳисобидан қайтди
Миср футболчилари баҳс давомида икки тўплик устунликка эришиб, катта сенсацияга яқин келган эди.
Бироқ Лионель Скалони шогирдлари учрашувнинг сўнгги қисмида босимни кучайтириб, кетма-кет учта гол киритди. Шу тариқа, Аргентина 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақадаги иштирокини давом эттирди.
Месси турнир тўпурарлари рўйхатида етакчи
Миср дарвозасига киритилган голдан кейин Мессининг ЖЧ-2026даги голлари сони 8 тага етди.
У айни пайтда турнирнинг энг яхши тўпурари бўлиб турибди. Аргентиналик форвард чоракфиналда ҳам шахсий натижасини яхшилаш имконига эга.
Амалдаги чемпион чоракфиналда
Аргентина суперкамбэк орқали яна бир оғир синовдан ўтди. Месси эса бир гол, бир ассист ва учрашувнинг энг яхши футболчиси соврини билан жамоасини навбатдаги босқичга бошлаб чиқди.
Амалдаги чемпионнинг йўли давом этмоқда, Месси эса 39 ёшида ҳам мундиалнинг асосий қаҳрамони бўлиб қолмоқда.
…