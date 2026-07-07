Лионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олди
Аргентина терма жамоаси ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси Атланта шаҳрида ўтган Мисрга қарши учрашувдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Жаҳон чемпионати доирасидаги бешта гол урилган драматик баҳсда амалдаги чемпионлар 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финал йўлланмасини нақд қилишди. Финал ҳуштаги чалинганидан сўнг, Интер Миами юлдузи майдон марказида кўз ёшларини тутиб тура олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ҳиссиётлар бир кун аввал мусобақани тарк этган Криштиану Роналду ва Неймар каби юлдузларнинг қайғули кўз ёшларидан фарқли ўлароқ, ҳақиқий қувонч ва енгиллик ифодаси эди. Goal.com нашрининг ёзишича, Аргентина учрашувнинг катта қисмида ҳисобда ортда бориб, кутилмаган мағлубият ва турнир билан хайрлашиш ёқасида турган эди. Бироқ жамоа сардори Лионель Месси ўзининг маҳорати билан вазиятни тубдан ўзгартиришга муваффақ бўлди.
Учрашувнинг 83-дақиқасида Лионель Месси рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. Ушбу гол нафақат жамоасини қутқарди, балки Мессини FIFA Жаҳон чемпионати тарихида кетма-кет олтита плей-офф босқичи ўйинида гол урган илк футболчига айлантирди. Бу натижа билан у жаҳон футболи рекордлар китобидан яна бир бор мустаҳкам ўрин эгаллади.
Сўнгги дақиқалардаги драма ва ҳакамлик можаросиЎйиннинг асосий вақтига қўшиб берилган дақиқаларда Энзо Фернандез Лаутаро Мартинез томонидан етказиб берилган тўпни бош билан дарвозага йўллаб, "Албиселесте"га ғалаба келтирувчи голни киритди. Бу вақтда Миср терма жамоаси футболчилари ва мураббийлар штаби ҳакамнинг қарорларидан ғазабда эди. Гап шундаки, ғалаба голи киритилишидан бир неча сония олдин Муҳаммад Салах Лисандро Мартинез билан тўқнашувда йиқилган, аммо ҳакам пеналти белгилашни лозим топмаган эди.
Мазкур ҳолат майдон четида катта жанжалга айланиб кетди. Миср терма жамоаси вакиллари VAR тизими орқали вазиятни қайта кўриб чиқишни талаб қилишди, бироқ ҳакам ўйинни давом эттиришга қарор қилди. Эҳтирослар авжига чиққан паллада Миср захира ўриндиғидаги ходимлардан бири майдондан четлатилди, Марван Аттиа ва жамоа бош мураббийи эса сариқ карточка билан жазоланди.
Лионель Месси ўйиннинг сўнгги сонияларигача жамоасини олдинга бошлаб, ҳақиқий етакчилик хислатларини намойиш этди. Финал ҳуштаги чалингач, у чарчоқ ва ҳаяжондан майсазорга йиқилиб, йиғлаб юборди. Бу ғалаба Аргентина учун нақадар қийин ва муҳим бўлганини унинг юзидаги ифодадан англаш қийин эмас эди. Эндиликда Лионель Скалони шогирдлари чорак финал босқичига тайёргарликни бошлашади, Миср эса муносиб ўйиндан сўнг турнирни тарк этишга мажбур бўлди.
…