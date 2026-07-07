Лионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олди

·64·Спорт
Лионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олди

Аргентина терма жамоаси ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси Атланта шаҳрида ўтган Мисрга қарши учрашувдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Жаҳон чемпионати доирасидаги бешта гол урилган драматик баҳсда амалдаги чемпионлар 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финал йўлланмасини нақд қилишди. Финал ҳуштаги чалинганидан сўнг, Интер Миами юлдузи майдон марказида кўз ёшларини тутиб тура олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу ҳиссиётлар бир кун аввал мусобақани тарк этган Криштиану Роналду ва Неймар каби юлдузларнинг қайғули кўз ёшларидан фарқли ўлароқ, ҳақиқий қувонч ва енгиллик ифодаси эди. Goal.com нашрининг ёзишича, Аргентина учрашувнинг катта қисмида ҳисобда ортда бориб, кутилмаган мағлубият ва турнир билан хайрлашиш ёқасида турган эди. Бироқ жамоа сардори Лионель Месси ўзининг маҳорати билан вазиятни тубдан ўзгартиришга муваффақ бўлди.

Учрашувнинг 83-дақиқасида Лионель Месси рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. Ушбу гол нафақат жамоасини қутқарди, балки Мессини FIFA Жаҳон чемпионати тарихида кетма-кет олтита плей-офф босқичи ўйинида гол урган илк футболчига айлантирди. Бу натижа билан у жаҳон футболи рекордлар китобидан яна бир бор мустаҳкам ўрин эгаллади.

Сўнгги дақиқалардаги драма ва ҳакамлик можароси

Ўйиннинг асосий вақтига қўшиб берилган дақиқаларда Энзо Фернандез Лаутаро Мартинез томонидан етказиб берилган тўпни бош билан дарвозага йўллаб, "Албиселесте"га ғалаба келтирувчи голни киритди. Бу вақтда Миср терма жамоаси футболчилари ва мураббийлар штаби ҳакамнинг қарорларидан ғазабда эди. Гап шундаки, ғалаба голи киритилишидан бир неча сония олдин Муҳаммад Салах Лисандро Мартинез билан тўқнашувда йиқилган, аммо ҳакам пеналти белгилашни лозим топмаган эди.

Мазкур ҳолат майдон четида катта жанжалга айланиб кетди. Миср терма жамоаси вакиллари VAR тизими орқали вазиятни қайта кўриб чиқишни талаб қилишди, бироқ ҳакам ўйинни давом эттиришга қарор қилди. Эҳтирослар авжига чиққан паллада Миср захира ўриндиғидаги ходимлардан бири майдондан четлатилди, Марван Аттиа ва жамоа бош мураббийи эса сариқ карточка билан жазоланди.

Лионель Месси ўйиннинг сўнгги сонияларигача жамоасини олдинга бошлаб, ҳақиқий етакчилик хислатларини намойиш этди. Финал ҳуштаги чалингач, у чарчоқ ва ҳаяжондан майсазорга йиқилиб, йиғлаб юборди. Бу ғалаба Аргентина учун нақадар қийин ва муҳим бўлганини унинг юзидаги ифодадан англаш қийин эмас эди. Эндиликда Лионель Скалони шогирдлари чорак финал босқичига тайёргарликни бошлашади, Миср эса муносиб ўйиндан сўнг турнирни тарк этишга мажбур бўлди.

Лионель МессиАргентинаМисрЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 00:18Месси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиБугун, 00:14ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиБугун, 00:10Эндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиЭндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиКеча, 23:50Лионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаЛионель Месси ва Аргентина мўъжизаси: Мисрга қарши драматик ғалабаКеча, 23:39Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди