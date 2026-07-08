Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блоклади

·0·Техно
Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блоклади

Дунёга машҳур Discord мессенжери ўзининг сунъий интеллектга асосланган модерация тизимидаги жиддий носозликни тан олди. Маълум бўлишича, ушбу техник хато оқибатида сўнгги икки ой ичида 8 мингдан ортиқ фойдаланувчининг аккаунтлари ҳеч қандай сабабсиз блоклаб қўйилган. Тизим мутлақо зарарсиз тасвирларни хавфли контент сифатида нотўғри талқин қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Муаммо шундаки, Discord платформасидаги автоматлаштирилган хавфсизлик фильтрлари оддий электрон жадваллар, шахмат тахталари, ўйин текстуралари ҳамда оқ ва кулранг шаффоф фонли расмларни тақиқланган материаллар қаторига киритган. Май ойидан буён давом этаётган ушбу носозлик туфайли ўтган дам олиш кунларининг ўзида яна 200 нафар фойдаланувчи ўз аккаунтидан айрилган.

Тизим қандай хатога йўл қўйди?

Discord компаниясининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий тушунтиришига кўра, платформанинг автоматлаштирилган тизими юкланган контентни маълум бўлган зарарли материаллар базаси билан солиштириш орқали ишлайди. Гарчи ушбу технология ноқонуний контентни аниқлаш учун мўлжалланган бўлса-да, баъзида у "сохта ижобий" (фалсе поситиве) натижаларни бериши мумкин.

Одатда, шубҳали деб топилган контент инсон-модератор томонидан қайта кўриб чиқилиши керак эди. Бироқ тизимдаги хатолик туфайли сунъий интеллект текширув натижасини кутмасдан, фойдаланувчиларни дарҳол ва бутунлай блоклаб юборган. Ҳозирда компания барча жабрланган аккаунтларни тиклаш жараёнини бошлаганини маълум қилди.

Reddit ва бошқа платформаларда фойдаланувчилар ўз норозиликларини билдирмоқдалар. Кўпчиликнинг фикрича, Discord модераторлари тўрсимон (грид) нақшларга нисбатан ҳаддан ташқари сезгир бўлиб қолган. Бунинг сабаби, баъзи қонунбузарлар тақиқланган контентни автомат детекторлардан яшириш учун айнан шундай геометрик шакллардан фойдаланишга уринишидир.

Автоматлаштирилган модерациянинг хавфлари

Ушбу ҳолат йирик платформаларда сунъий интеллектга тўлиқ ишониб қолиш қанчалик хавфли эканлигини яна бир бор кўрсатди. Айниқса, ўйин ишлаб чиқувчилар ва иш фаолияти бевосита Discord билан боғлиқ бўлган мутахассислар учун кутилмаган блокировкалар жиддий моддий ва маънавий зарар етказмоқда.

Компания вакиллари келгусида бундай ҳолатлар такрорланмаслиги учун хавфсизлик чораларини кучайтириш устида ишлаётганини билдирди. Ҳозирда қуйидаги чоралар кўрилмоқда:

  • Барча асоссиз блокланган аккаунтларни автоматик равишда тиклаш;
  • Тасвирларни солиштириш алгоритмларини қайта созлаш;
  • Инсон назорати босқичини мажбурий ва четлаб ўтиб бўлмайдиган қилиш.
Ўзбекистондаги кўплаб геймерлар ва IT-ҳамжамият вакиллари ҳам Discord платформасидан фаол фойдаланишини ҳисобга олсак, маҳаллий фойдаланувчиларга ҳам аккаунтлари блокланган тақдирда дарҳол қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилиш тавсия этилади.

DiscordСунъий ИнтеллектТехнологияБлокировкаХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиGoogle янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиКеча, 23:59Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиФигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиКеча, 23:53Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиИлон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиКеча, 23:49Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиNetflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиКеча, 22:24Шотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиШотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиКеча, 22:212026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланишиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги