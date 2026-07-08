Манчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёр

·33·Спорт
Манчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёр

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби трансфер бозоридаги муваффақиятсизликлардан сўнг ўз эътиборини Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени трансферига қаратди. ИНEОС раҳбарияти таркибни тубдан янгилаш мақсадида ушбу юлдуз футболчи учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлашга тайёрлигини билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб аввалроқ Матеус Фернандес трансфери бўйича музокаралар олиб борган, бироқ бонуслар масаласидаги иккиланиш сабабли футболчини Тоттенхем жамоасига бой берган эди. Шунингдек, Сандро Тонали ва Эллиот Андерсон каби нишонларнинг ҳам қўлдан чиқарилиши "қизил иблислар"ни янада қатъий чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Эндиликда жамоа ўзининг асосий муаммоси бўлган таянч зонасини дунё даражасидаги ижрочи билан тўлдирмоқчи.

Касемиро ўрнига муносиб номзод

Таниқли инсайдер Fabrizio Romano маълумотига кўра, Манчестер Юнайтед ички муҳитида Орельен Чуамени жамоа учун идеал профил сифатида кўрилмоқда. Клуб мутасаддилари уни ёши ўтиб бораётган Касемиро учун энг муносиб ўринбосар деб ҳисоблашади. Футболчининг юқори менталитети ва майдонни кўра олиш қобилияти вақтинчалик мураббий Майкл Каррик тизимида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.

The Athletic нашри хабар беришича, агар Реал Мадрид раҳбарияти франциялик футболчини сотишга тайёрлигини билдирса, инглизлар дарҳол расмий таклиф билан чиқишади. Испания гранди янги трансферларни амалга ошириш учун аввал таркибдаги баъзи қимматбаҳо активларни сотиши кераклиги айтилмоқда, бу эса Манчестер Юнайтед учун қулай имконият яратиши мумкин.

Бироқ, бу трансфер йўлида бир қатор жиддий тўсиқлар мавжуд. Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида таъкидлашича, асосий муаммо футболчининг маоши билан боғлиқ. Ҳозирда Орельен Чуамени Мадридда жуда катта маош олади ва Манчестер Юнайтед вакиллари футболчининг атрофидагилар билан боғланиб, Англияга кўчиб ўтиш учун молиявий талабларни бироз қайта кўриб чиқиш кераклигини тушунтиришган.

Шунга қарамай, ИНEОС лойиҳаси доирасида жамоа марказини кучайтириш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Агар Орельен Чуамени билан келишув амалга ошмаса, клуб Алекс Скотт номзодини ҳам кўриб чиқиши мумкин. Аммо айнан франциялик футболчи жамоанинг келажакдаги ўйин услубини белгилаб берувчи асосий фигура сифатида кўрилмоқда.

Манчестер ЮнайтедРеал МадридОрельен ЧуамениТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеоси0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеосиБугун, 00:57Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 00:18Месси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиБугун, 00:14ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиБугун, 00:10Лионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина драматик ғалабадан сўнг чорак финалга йўл олдиКеча, 23:57Эндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиЭндрик Бразилиянинг ЖЧдаги муваффақиятсизлигидан сўнг вада бердиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди