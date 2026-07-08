Месси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айланди
Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси ЖЧ-2026 1/8 финалида Мисрга қарши ўйинда навбатдаги тарихий натижани қайд этди.
39 ёшли футболчи голли узатма амалга ошириб, жаҳон чемпионатларидаги ассистлари сонини 9 тага етказди ва турнирлар тарихидаги энг яхши ассистентга айланди.
Месси 9-ассистини қайд этди
Мисрга қарши драматик баҳсда Месси шеригига голли узатма бериб, мундиаллардаги шахсий кўрсаткичини яхшилади.
Унинг ҳисобида энди жаҳон чемпионатларида 9 та ассист бор. Бу мусобақа тарихидаги рекорд натижа ҳисобланади.
Голлар бўйича ҳам биринчи
Месси жаҳон чемпионатларида 21 та гол урган ҳолда турнирлар тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида ҳам қайд этилмоқда.
Шу тариқа, аргентиналик юлдуз мундиалларда ҳам гол, ҳам голли узатмалар бўйича тарихий кўрсаткичларга эга бўлди.
Мисрга қарши суперкамбэк
Аргентина 1/8 финалда Мисрга қарши ўйинда 0:2 ҳисобида ортда бораётган эди.
Бироқ Лионель Скалони шогирдлари баҳснинг сўнгги қисмида учта гол уриб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди ва чоракфиналга йўл олди.
Месси рекордларини янгилашда давом этмоқда
39 ёшида ҳам жамоасининг етакчиси бўлиб қолаётган Месси ЖЧ-2026да янги саҳифа очди.
Аргентина чемпионлик учун курашни давом эттирар экан, Месси ҳам мундиаллар тарихидаги рекордлар рўйхатини янада бойитиш имконига эга.
…