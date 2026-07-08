Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибида
АҚШ президенти Доналд Трамп 7 июль куни НАТО саммитида иштирок этиш учун Туркия пойтахти Анқарага ташриф буюрди. Бу Америка президентининг кўп йиллик танаффусдан сўнг Туркияга амалга оширган илк расмий сафаридир. Аэропортда Трампни Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған шахсан кутиб олди. Етакчилар икки томонлама музокаралар ўтказиш учун Бештепа Президентлик мажмуасига йўл олди.
Учрашув давомида Трамп АҚШ, Туркия ва НАТО муносабатларини тубдан ўзгартириши мумкин бўлган қатор сенсацион баёнотларни берди. Zamin.uz ушбу тарихий учрашувнинг энг асосий тафсилотларини тақдим этади.
CAATSA санкциялари бекор қилинади, F-35 дастурига қайтиш имконияти
Доналд Трамп Анқарадаги баёнотларида Туркия учун мудофаа соҳасидаги энг оғриқли чекловлар олиб ташланишини маълум қилди:
Санкцияларнинг бекор қилиниши: АҚШ Россиядан С-400 тизимларини харид қилгани учун Туркияга қарши жорий этилган CAATSA санкцияларини бекор қилади. Трамп бу ҳақда: «Биз санкцияларни бекор қилмоқчимиз. Ҳозир бунинг айни вақти», — деб таъкидлади.
F-35 қирувчи самолётлари: Анқарани F-35 дастурига қайтариш ва ушбу самолётларни сотиш имконияти қайта кўриб чиқилмоқда. Президентнинг сўзларига кўра, ушбу масала устида Давлат котиби Марко Рубио, Молия вазири Скотт Бессент ва Мудофаа вазири Пит Ҳегсет фаол иш олиб бормоқда.
Миллий қирувчи самолёт (KAAN): Музокараларда Туркиянинг миллий лойиҳаси бўлмиш KAAN қирувчи самолётлари учун АҚШнинг F-110 двигателларини етказиб бериш масаласи ҳам муҳокама қилинган.
«Орамизда яқинлик бор»: Трамп Эрдўғанга юқори баҳо берди
АҚШ раҳбари Туркия президенти билан бўлган шахсий муносабатлари жуда кучли эканини яна бир бор урғулади:
«Орамизда иш берадиган яқинлик бор. Ражаб Тоййиб Эрдўған — бутун дунёда ҳурматга сазовор лидер. Туркия унинг раҳбарлигида жуда кучли давлатга айланди».
Анқарадаги НАТО саммити: Иттифоқчиларга танқид
Музокаралардан сўнг Бештепа мажмуасида НАТО саммити ўз ишини бошлади. Саммит кун тартибидаги асосий масалалар ва Трампнинг позицияси қуйидагича:
Йўналиш
Саммит тафсилотлари ва мақсадлари
Мудофаа харажатлари
Иттифоқчиларнинг мудофаа харажатларини 2035 йилгача ЯИМнинг 5% даражасига етказиш резалаштирилган.
Ҳамкорлик лойиҳалари
Иттифоқчи давлатлар ўртасида қурол-яроғни биргаликда ишлаб чиқариш ва трансатлантик алоқаларни кучайтириш.
Украинани қўллаб-қувватлаш
Саммит доирасида Украинага ёрдам бериш масалалари муҳокама этилади. Шунингдек, Трампнинг Украина президенти Володимир Зеленский билан учрашуви ҳам кутилмоқда.
Трамп анъанавий тарзда европалик ҳамкорларни мудофаага етарлича маблағ ажратмаётганликда ва содиқликнинг паст даражасида (хусусан, Эрон атрофидаги сўнгги воқеалар мисолида) қаттиқ танқид қилди. У расмий Вашингтон альянсдаги ҳамкорларидан кўпроқ натижа кутишини билдирди.
Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, ушбу ташриф Туркия учун узоқ йиллик санкциялардан қутулиш, мудофаа ва авиация соҳасидаги йирик лойиҳаларни олдинга суриш учун тарихий имкониятдир. Саммит 8 июль куни ўз ишини якунлайди.
…