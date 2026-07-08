Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибида

·33·Дунё
Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибида

АҚШ президенти Доналд Трамп 7 июль куни НАТО саммитида иштирок этиш учун Туркия пойтахти Анқарага ташриф буюрди. Бу Америка президентининг кўп йиллик танаффусдан сўнг Туркияга амалга оширган илк расмий сафаридир. Аэропортда Трампни Туркия президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған шахсан кутиб олди. Етакчилар икки томонлама музокаралар ўтказиш учун Бештепа Президентлик мажмуасига йўл олди.

Учрашув давомида Трамп АҚШ, Туркия ва НАТО муносабатларини тубдан ўзгартириши мумкин бўлган қатор сенсацион баёнотларни берди. Zamin.uz ушбу тарихий учрашувнинг энг асосий тафсилотларини тақдим этади.

CAATSA санкциялари бекор қилинади, F-35 дастурига қайтиш имконияти

Доналд Трамп Анқарадаги баёнотларида Туркия учун мудофаа соҳасидаги энг оғриқли чекловлар олиб ташланишини маълум қилди:

  • Санкцияларнинг бекор қилиниши: АҚШ Россиядан С-400 тизимларини харид қилгани учун Туркияга қарши жорий этилган CAATSA санкцияларини бекор қилади. Трамп бу ҳақда: «Биз санкцияларни бекор қилмоқчимиз. Ҳозир бунинг айни вақти», — деб таъкидлади.

  • F-35 қирувчи самолётлари: Анқарани F-35 дастурига қайтариш ва ушбу самолётларни сотиш имконияти қайта кўриб чиқилмоқда. Президентнинг сўзларига кўра, ушбу масала устида Давлат котиби Марко Рубио, Молия вазири Скотт Бессент ва Мудофаа вазири Пит Ҳегсет фаол иш олиб бормоқда.

  • Миллий қирувчи самолёт (KAAN): Музокараларда Туркиянинг миллий лойиҳаси бўлмиш KAAN қирувчи самолётлари учун АҚШнинг F-110 двигателларини етказиб бериш масаласи ҳам муҳокама қилинган.

Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибида

«Орамизда яқинлик бор»: Трамп Эрдўғанга юқори баҳо берди

АҚШ раҳбари Туркия президенти билан бўлган шахсий муносабатлари жуда кучли эканини яна бир бор урғулади:

«Орамизда иш берадиган яқинлик бор. Ражаб Тоййиб Эрдўған — бутун дунёда ҳурматга сазовор лидер. Туркия унинг раҳбарлигида жуда кучли давлатга айланди».

Анқарадаги НАТО саммити: Иттифоқчиларга танқид

Музокаралардан сўнг Бештепа мажмуасида НАТО саммити ўз ишини бошлади. Саммит кун тартибидаги асосий масалалар ва Трампнинг позицияси қуйидагича:

Йўналиш

Саммит тафсилотлари ва мақсадлари

Мудофаа харажатлари

Иттифоқчиларнинг мудофаа харажатларини 2035 йилгача ЯИМнинг 5% даражасига етказиш резалаштирилган.

Ҳамкорлик лойиҳалари

Иттифоқчи давлатлар ўртасида қурол-яроғни биргаликда ишлаб чиқариш ва трансатлантик алоқаларни кучайтириш.

Украинани қўллаб-қувватлаш

Саммит доирасида Украинага ёрдам бериш масалалари муҳокама этилади. Шунингдек, Трампнинг Украина президенти Володимир Зеленский билан учрашуви ҳам кутилмоқда.

Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибида

Трамп анъанавий тарзда европалик ҳамкорларни мудофаага етарлича маблағ ажратмаётганликда ва содиқликнинг паст даражасида (хусусан, Эрон атрофидаги сўнгги воқеалар мисолида) қаттиқ танқид қилди. У расмий Вашингтон альянсдаги ҳамкорларидан кўпроқ натижа кутишини билдирди.

Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, ушбу ташриф Туркия учун узоқ йиллик санкциялардан қутулиш, мудофаа ва авиация соҳасидаги йирик лойиҳаларни олдинга суриш учун тарихий имкониятдир. Саммит 8 июль куни ўз ишини якунлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиБишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиКеча, 23:52АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)Кеча, 23:43Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаВирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаКеча, 22:01Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиАвстралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиКеча, 21:52Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Кеча, 21:07Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиАжрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиКеча, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди