Криштиано Роналдо Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекорд
Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиано Роналдо учун Шимолий Америкада ўтган 2026-йилги Жахон чемпионати нафақат турнир билан хайрлашув, балки унинг фаолиятидаги энг оғир статистик кўрсаткичлардан бири билан ёдда қоладиган бўлди. Португалия терма жамоасининг нимчорак финалда Испанияга имкониятни бой бериб, мусобақани тарк этиши 41 ёшли ҳужумчи учун халқаро майдондаги сўнгги йирик юришнинг якуни бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи Криштиано Роналдо ушбу турнир давомида учта гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари таҳлилчилар томонидан кескин танқид қилинмоқда. OptaДжо тақдим этган статистик маълумотларга кўра, Роналдо 2022 ва 2026-йилги Жахон чемпионатларида жами 500 дақиқадан кўпроқ вақт майдонда ҳаракат қилиб, бирор марта ҳам рақибини дриблинг (алдаб ўтиш) орқали ортда қолдира олмаган ягона ҳужумчига айланди.
Дриблингсиз ҳужумчи ва ўзгарган услубФаолиятининг дастлабки ўн йиллигида ўзининг тезкор рейдлари ва финтлари билан ҳимоячиларни саросимага солиб қўядиган вингер сифатида танилган Роналдо учун бу кўрсаткич унинг ўйин услуби бутунлай ўзгарганидан далолат беради. Эндиликда у креативликни жамоадошларига топшириб, фақат жарима майдончаси ичидаги вазиятларни пойлайдиган соф тўпурарга айланган. Бироқ, замонавий футболда ҳужумчидан талаб қилинадиган динамика борасида у ёш жамоадошларидан ортда қолаётгани яққол кўриниб қолди.
Турнир давомида Роналдо Ўзбекистон терма жамоаси дарвозасига иккита гол уришга эришди, шунингдек, Хорватия билан баҳсда пеналтини аниқ амалга оширди. Шунга қарамай, очиқ ўйинда рақибни яккама-якка курашда мағлуб эта олмаслик Португалия ҳужумининг кескинлигини сезиларли даражада камайтирди. Далласдаги "Коттон Бовл" стадионида кечган Испанияга қарши баҳсда у 90 дақиқа ҳаракат қилиб, учта зарба йўллади, аммо Унаи Симон дарвозасига йўл топа олмади.
Аламли хайрлашув ва келажакдаги режаларИспаниядан учралган 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг, Криштиано Роналдо майдонни кўз ёшлари билан тарк этди. Бу ҳолат мухлисларга бундан тўрт йил муқаддам Қатардаги турнир билан хайрлашувни эслатиб юборди. Шунингдек, ушбу мағлубият Роналдо учун Жахон чемпионатлари тарихидаги саккизинчи бой берилган ўйин бўлди ва у бу борада Матев Леккие ҳамда Сон Ҳеунг-мин билан бир хил натижа қайд этиб, турнир антирекордини ўрнатди.
Ўйиндан сўнг берган интервюсида Роналдо ўзининг келажаги ҳақида шундай деди: "Жахон чемпионатини бундай тарзда тарк этаётганимдан жуда хафаман. Мен боримни бердим, қўлимдан келганини қилдим. Ҳа, бу менинг сўнгги мундиалим эди. Энди оилам билан маслаҳатлашиб, ҳаммасини мулоҳаза қилиб олиш учун вақтим бор. Ҳозир ҳиссиётлар билан шошилинч қарор қабул қилмоқчи эмасман".
Шундай қилиб, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирининг Жахон чемпионатларидаги йўли якунига етди. Гарчи у ўз номини кўплаб рекордлар билан муҳрлаган бўлса-да, сўнгги турнирдаги омадсиз статистика унинг афсонавий карьерасига бироз соя солди. Эндиликда бутун дунё футбол жамоатчилиги Роналдонинг клуб миқёсидаги ёки терма жамоадаги умумий фаолиятини давом эттириш-эттирмаслиги ҳақидаги якуний қарорини кутмоқда.
…