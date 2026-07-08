Криштиано Роналдо Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекорд

·0·Спорт
Криштиано Роналдо Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекорд

Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиано Роналдо учун Шимолий Америкада ўтган 2026-йилги Жахон чемпионати нафақат турнир билан хайрлашув, балки унинг фаолиятидаги энг оғир статистик кўрсаткичлардан бири билан ёдда қоладиган бўлди. Португалия терма жамоасининг нимчорак финалда Испанияга имкониятни бой бериб, мусобақани тарк этиши 41 ёшли ҳужумчи учун халқаро майдондаги сўнгги йирик юришнинг якуни бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи Криштиано Роналдо ушбу турнир давомида учта гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари таҳлилчилар томонидан кескин танқид қилинмоқда. OptaДжо тақдим этган статистик маълумотларга кўра, Роналдо 2022 ва 2026-йилги Жахон чемпионатларида жами 500 дақиқадан кўпроқ вақт майдонда ҳаракат қилиб, бирор марта ҳам рақибини дриблинг (алдаб ўтиш) орқали ортда қолдира олмаган ягона ҳужумчига айланди.

Дриблингсиз ҳужумчи ва ўзгарган услуб

Фаолиятининг дастлабки ўн йиллигида ўзининг тезкор рейдлари ва финтлари билан ҳимоячиларни саросимага солиб қўядиган вингер сифатида танилган Роналдо учун бу кўрсаткич унинг ўйин услуби бутунлай ўзгарганидан далолат беради. Эндиликда у креативликни жамоадошларига топшириб, фақат жарима майдончаси ичидаги вазиятларни пойлайдиган соф тўпурарга айланган. Бироқ, замонавий футболда ҳужумчидан талаб қилинадиган динамика борасида у ёш жамоадошларидан ортда қолаётгани яққол кўриниб қолди.

Турнир давомида Роналдо Ўзбекистон терма жамоаси дарвозасига иккита гол уришга эришди, шунингдек, Хорватия билан баҳсда пеналтини аниқ амалга оширди. Шунга қарамай, очиқ ўйинда рақибни яккама-якка курашда мағлуб эта олмаслик Португалия ҳужумининг кескинлигини сезиларли даражада камайтирди. Далласдаги "Коттон Бовл" стадионида кечган Испанияга қарши баҳсда у 90 дақиқа ҳаракат қилиб, учта зарба йўллади, аммо Унаи Симон дарвозасига йўл топа олмади.

Аламли хайрлашув ва келажакдаги режалар

Испаниядан учралган 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг, Криштиано Роналдо майдонни кўз ёшлари билан тарк этди. Бу ҳолат мухлисларга бундан тўрт йил муқаддам Қатардаги турнир билан хайрлашувни эслатиб юборди. Шунингдек, ушбу мағлубият Роналдо учун Жахон чемпионатлари тарихидаги саккизинчи бой берилган ўйин бўлди ва у бу борада Матев Леккие ҳамда Сон Ҳеунг-мин билан бир хил натижа қайд этиб, турнир антирекордини ўрнатди.

Ўйиндан сўнг берган интервюсида Роналдо ўзининг келажаги ҳақида шундай деди: "Жахон чемпионатини бундай тарзда тарк этаётганимдан жуда хафаман. Мен боримни бердим, қўлимдан келганини қилдим. Ҳа, бу менинг сўнгги мундиалим эди. Энди оилам билан маслаҳатлашиб, ҳаммасини мулоҳаза қилиб олиш учун вақтим бор. Ҳозир ҳиссиётлар билан шошилинч қарор қабул қилмоқчи эмасман".

Шундай қилиб, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирининг Жахон чемпионатларидаги йўли якунига етди. Гарчи у ўз номини кўплаб рекордлар билан муҳрлаган бўлса-да, сўнгги турнирдаги омадсиз статистика унинг афсонавий карьерасига бироз соя солди. Эндиликда бутун дунё футбол жамоатчилиги Роналдонинг клуб миқёсидаги ёки терма жамоадаги умумий фаолиятини давом эттириш-эттирмаслиги ҳақидаги якуний қарорини кутмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияЖахон ЧемпионатиФутболАнтирекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиЛионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиБугун, 01:180:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеоси0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеосиБугун, 00:57Манчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрМанчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрБугун, 00:30Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 00:18Месси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиБугун, 00:14ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди