0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеоси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Жаҳон чемпионати 1/8 финалидан ўрин олган Аргентина ва Миср беллашуви бўлиб ўтди. Голларга бой кечган беллашувда аргентиналиклар 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Мисрликлар Иброҳим ва Зиконинг голлари эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олди. 79-дақиқада Ромеро ҳисобдаги фарқни қисқартирди. Месси 83-дақиқада мувозанатни тиклади. 90+3-дақиқада эса Энцо Фернандес аргентиналикларнинг ғалаба голига муаллифлпк қилди.
Шу тариқа, Аргентина суперкамбэк эвазига чоракфиналга чиқди.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Аргентина – Миср 3:2
Голлар: Ромеро 79, Месси 83, Энцо Фернандес 90+3 – Иброҳим 15, Зико 67
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…