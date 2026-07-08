Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорлади

·0·Спорт
Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорлади

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичида Аргентина терма жамоаси Миср устидан ақлбовар қилмас ғалабани қўлга киритди. Учрашув давомида икки тўп фарқи билан ортда қолаётган амалдаги чемпионлар якунда 3:2 ҳисобида зафар қучиб, чорак финал йўлланмасини нақд қилишди. Ушбу тарихий камбекнинг асосий қаҳрамонига айланган Лионель Месси нафақат жамоасини қутқарди, балки афсонавий Диего Марадонанинг 40 йиллик рекордини ҳам янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув Аргентина учун кутилмаган сценарий остида бошланди. Яссер Ибраҳим ва Мостафа Зико томонидан киритилган голлар мисрликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. OptaДжо маълумотларига кўра, Аргентина 78-дақиқага қадар икки тўп фарқи билан ютқазаётган эди. Жаҳон чемпионатлари тарихида ҳали бирор жамоа асосий вақтнинг бундай кеч паллаларида икки тўпли дефицитни йўқотиб, ғалаба қозонишни уддаламаган эди.

Марадона даражасидаги маҳорат

Лионель Месси ўйин давомида ўзининг энг яхши сифатларини намойиш этди. У нафақат гол урди, балки майдонда ҳақиқий етакчилик қобилиятини кўрсатди. Статистик кўрсаткичларга кўра, Месси бир ўйиннинг ўзида гол уриш, 5 тадан ортиқ муваффақиятли дриблинг амалга ошириш ва очиқ ўйинда 5 тадан кўп хавфли вазият яратиш бўйича Диего Марадонанинг натижасини такрорлади. Марадона бундай кўрсаткични сўнгги бор 1986-йилги жаҳон чемпионатида Белгияга қарши баҳсда қайд этган эди.

Гарчи Месси учрашувнинг дастлабки қисмида дарвозабон Мостафа Шобеир қўриқлаётган дарвозага белгиланган пеналтини аниқ амалга оширолмаган бўлса-да, бу унинг иродасини синдира олмади. 83-дақиқада у мувозанатни тикловчи голга муаллифлик қилди. Ундан аввалроқ Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда Энзо Фернандез бош билан ғалаба голини киритди.

Герд Муллернинг натижасига яқин

Ҳозирги вақтда Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатида киритган голлари сонини 8 тага етказиб олди. Бу борада у яна бир тарихий натижага яқинлашмоқда. Турнирнинг дастлабки бешта ўйинида бундай сермаҳсуллик охирги марта 1970-йилда германиялик Герд Муллер (10 та гол) томонидан қайд этилган эди. Goal.com нашрининг ёзишича, 37 ёшли ҳужумчи ўз ўйин услубини ўзгартирган ҳолда, ҳам плеймейкер, ҳам марказий ҳужумчи вазифасини аъло даражада бажармоқда.

Аргентина терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг катта руҳий устунликка эга бўлди. Чорак финал олдидан жамоа сардорининг бундай юқори спорт формасида эканлиги рақиблар учун жиддий хавф туғдириши аниқ. Шимолий Америкада ўтаётган турнирда "албиселесте" ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлида шиддатли юришини давом эттирмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиДиего МарадонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордКриштиано Роналдо Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордБугун, 01:110:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеоси0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеосиБугун, 00:57Манчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрМанчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрБугун, 00:30Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 00:18Месси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиМесси жаҳон чемпионатлари тарихида энг яхши ассистентга айландиБугун, 00:14ЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиЖЧ-2026. Швейцария — Колумбия: асосий таркиблар маълум қилиндиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди