Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорлади
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичида Аргентина терма жамоаси Миср устидан ақлбовар қилмас ғалабани қўлга киритди. Учрашув давомида икки тўп фарқи билан ортда қолаётган амалдаги чемпионлар якунда 3:2 ҳисобида зафар қучиб, чорак финал йўлланмасини нақд қилишди. Ушбу тарихий камбекнинг асосий қаҳрамонига айланган Лионель Месси нафақат жамоасини қутқарди, балки афсонавий Диего Марадонанинг 40 йиллик рекордини ҳам янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув Аргентина учун кутилмаган сценарий остида бошланди. Яссер Ибраҳим ва Мостафа Зико томонидан киритилган голлар мисрликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. OptaДжо маълумотларига кўра, Аргентина 78-дақиқага қадар икки тўп фарқи билан ютқазаётган эди. Жаҳон чемпионатлари тарихида ҳали бирор жамоа асосий вақтнинг бундай кеч паллаларида икки тўпли дефицитни йўқотиб, ғалаба қозонишни уддаламаган эди.
Марадона даражасидаги маҳоратЛионель Месси ўйин давомида ўзининг энг яхши сифатларини намойиш этди. У нафақат гол урди, балки майдонда ҳақиқий етакчилик қобилиятини кўрсатди. Статистик кўрсаткичларга кўра, Месси бир ўйиннинг ўзида гол уриш, 5 тадан ортиқ муваффақиятли дриблинг амалга ошириш ва очиқ ўйинда 5 тадан кўп хавфли вазият яратиш бўйича Диего Марадонанинг натижасини такрорлади. Марадона бундай кўрсаткични сўнгги бор 1986-йилги жаҳон чемпионатида Белгияга қарши баҳсда қайд этган эди.
Гарчи Месси учрашувнинг дастлабки қисмида дарвозабон Мостафа Шобеир қўриқлаётган дарвозага белгиланган пеналтини аниқ амалга оширолмаган бўлса-да, бу унинг иродасини синдира олмади. 83-дақиқада у мувозанатни тикловчи голга муаллифлик қилди. Ундан аввалроқ Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда Энзо Фернандез бош билан ғалаба голини киритди.
Герд Муллернинг натижасига яқинҲозирги вақтда Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатида киритган голлари сонини 8 тага етказиб олди. Бу борада у яна бир тарихий натижага яқинлашмоқда. Турнирнинг дастлабки бешта ўйинида бундай сермаҳсуллик охирги марта 1970-йилда германиялик Герд Муллер (10 та гол) томонидан қайд этилган эди. Goal.com нашрининг ёзишича, 37 ёшли ҳужумчи ўз ўйин услубини ўзгартирган ҳолда, ҳам плеймейкер, ҳам марказий ҳужумчи вазифасини аъло даражада бажармоқда.
Аргентина терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг катта руҳий устунликка эга бўлди. Чорак финал олдидан жамоа сардорининг бундай юқори спорт формасида эканлиги рақиблар учун жиддий хавф туғдириши аниқ. Шимолий Америкада ўтаётган турнирда "албиселесте" ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлида шиддатли юришини давом эттирмоқда.
…