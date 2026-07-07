Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилди
Google корпорацияси ўзининг навбатдаги анъанавий "Маде бй Google" тақдимот тадбири жорий йилнинг 12-август куни Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтишини расман эълон қилди. Ушбу тадбир технология олами учун йилнинг энг муҳим воқеаларидан бири ҳисобланиб, унда компаниянинг янги авлод қурилмалари ва сунъий интеллект соҳасидаги сўнгги ишланмалари намойиш этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
The Verge ва Bloomberg нашрларига юборилган расмий таклифномаларга кўра, бу йилги тақдимотнинг асосий юлдузи Pixel 11 смартфонлар линияси бўлади. Ўтган йилги тадбир шоу-бизнес юлдузлари иштирокидаги ноодатий чиқишлар билан ёдда қолган бўлса, бу сафар Google асосий эътиборни маҳсулотларнинг техник имкониятлари ва дизайнига қаратиши кутилмоқда.
Pixel 11 сериясидаги асосий ўзгаришларҲозирда тарқалган инсайдерлик маълумотларига кўра, Pixel 11 серияси сезиларли дизайн янгиланишларига эга бўлади. Хусусан, смартфонлар қаторига янги тилла рангли вариант қўшилиши айтилмоқда. Базавий Pixel 11 модели ингичка рамкалар ва янгиланган қора рангли камера панели билан жиҳозланиши, бу эса қурилмага янада замонавий кўриниш бериши кутилмоқда.
Pixel 11 Pro модели эса ўзидан олдинги авлодга нисбатан бироз юпқароқ корпусга эга бўлиши ҳақида хабарлар мавжуд. Шунингдек, Google букламафонлар бозоридаги позициясини мустаҳкамлаш мақсадида Pixel 11 Pro Фолд моделини ҳам тақдим этиши мумкин. Ушбу қурилма енгилроқ вазн ва қайта ишланган камера блоки билан ажралиб туриши тахмин қилинмоқда.
Хотира ҳажми ва нарх сиёсатиФойдаланувчилар учун кутилмаган янгиликлардан бири қурилмаларнинг ички хотираси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Баъзи манбаларга кўра, Google янги моделларда 128 GB ҳажмли хотира вариантидан воз кечиб, стандарт талқинни 256 GBдан бошлаши мумкин. Бу техник жиҳатдан ижобий ўзгариш бўлса-да, смартфонларнинг бошланғич нархи ошишига олиб келиши эҳтимолдан холи эмас.
Ўтган йили август ойида ўтказилган тақдимотда Pixel 10 серияси, Pixel Watch ва янги авлод қулоқчинлари намойиш этилган эди. Бу йил ҳам Google экотизимини тўлдирувчи янги ақлли соатлар ва аксессуарлар намойиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида Pixel смартфонлари расман сотилмаса-да, улар ўзининг "тоза" Android тизими ва юқори сифатли камералари туфайли маҳаллий техно-ишқибозлар орасида жуда оммалашган.
Тақдимот давомида Google ўзининг сунъий интеллект имкониятларини янада кенгайтириши, хусусан, Gemini тизимининг янги Pixel қурилмаларига интеграцияси бўйича янгиликлар улашиши кутилмоқда. Бу эса смартфонларни нафақат алоқа воситаси, балки янада ақлли шахсий ёрдамчига айлантиришга хизмат қилади.
…