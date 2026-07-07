Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилди

·28·Техно
Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилди

Google корпорацияси ўзининг навбатдаги анъанавий "Маде бй Google" тақдимот тадбири жорий йилнинг 12-август куни Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтишини расман эълон қилди. Ушбу тадбир технология олами учун йилнинг энг муҳим воқеаларидан бири ҳисобланиб, унда компаниянинг янги авлод қурилмалари ва сунъий интеллект соҳасидаги сўнгги ишланмалари намойиш этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

The Verge ва Bloomberg нашрларига юборилган расмий таклифномаларга кўра, бу йилги тақдимотнинг асосий юлдузи Pixel 11 смартфонлар линияси бўлади. Ўтган йилги тадбир шоу-бизнес юлдузлари иштирокидаги ноодатий чиқишлар билан ёдда қолган бўлса, бу сафар Google асосий эътиборни маҳсулотларнинг техник имкониятлари ва дизайнига қаратиши кутилмоқда.

Pixel 11 сериясидаги асосий ўзгаришлар

Ҳозирда тарқалган инсайдерлик маълумотларига кўра, Pixel 11 серияси сезиларли дизайн янгиланишларига эга бўлади. Хусусан, смартфонлар қаторига янги тилла рангли вариант қўшилиши айтилмоқда. Базавий Pixel 11 модели ингичка рамкалар ва янгиланган қора рангли камера панели билан жиҳозланиши, бу эса қурилмага янада замонавий кўриниш бериши кутилмоқда.

Pixel 11 Pro модели эса ўзидан олдинги авлодга нисбатан бироз юпқароқ корпусга эга бўлиши ҳақида хабарлар мавжуд. Шунингдек, Google букламафонлар бозоридаги позициясини мустаҳкамлаш мақсадида Pixel 11 Pro Фолд моделини ҳам тақдим этиши мумкин. Ушбу қурилма енгилроқ вазн ва қайта ишланган камера блоки билан ажралиб туриши тахмин қилинмоқда.

Хотира ҳажми ва нарх сиёсати

Фойдаланувчилар учун кутилмаган янгиликлардан бири қурилмаларнинг ички хотираси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Баъзи манбаларга кўра, Google янги моделларда 128 GB ҳажмли хотира вариантидан воз кечиб, стандарт талқинни 256 GBдан бошлаши мумкин. Бу техник жиҳатдан ижобий ўзгариш бўлса-да, смартфонларнинг бошланғич нархи ошишига олиб келиши эҳтимолдан холи эмас.

Ўтган йили август ойида ўтказилган тақдимотда Pixel 10 серияси, Pixel Watch ва янги авлод қулоқчинлари намойиш этилган эди. Бу йил ҳам Google экотизимини тўлдирувчи янги ақлли соатлар ва аксессуарлар намойиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида Pixel смартфонлари расман сотилмаса-да, улар ўзининг "тоза" Android тизими ва юқори сифатли камералари туфайли маҳаллий техно-ишқибозлар орасида жуда оммалашган.

Тақдимот давомида Google ўзининг сунъий интеллект имкониятларини янада кенгайтириши, хусусан, Gemini тизимининг янги Pixel қурилмаларига интеграцияси бўйича янгиликлар улашиши кутилмоқда. Бу эса смартфонларни нафақат алоқа воситаси, балки янада ақлли шахсий ёрдамчига айлантиришга хизмат қилади.

GooglePixel 11СмартфонТехнологияТақдимот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиDiscord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиБугун, 00:29Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиФигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиКеча, 23:53Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиИлон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиКеча, 23:49Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиNetflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиКеча, 22:24Шотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиШотландия тарихий қадам остонасида: Мамлакат илк бор ўз ҳудудидан коинотга ракета учирадиКеча, 22:212026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланиши2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Рақамли уруш ва маълумотлар ўғирланишиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги