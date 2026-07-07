Месси жаҳон чемпионатлари тарихида янги рекорд ўрнатди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Лионель Месси жаҳон чемпионатлари финал босқичларида энг кўп голли узатма амалга оширган футболчига айланди.
Аргентина терма жамоаси сардорининг ЖЧдаги ассистлари сони 9 тага етди. Шу тариқа, у 8 та голли узатма қайд этган Диего Марадонани ортда қолдирди.
Кейинги ўринларда Германия вакили Пер Литтбарски ҳамда Полшалик Гжегож Лято 7 тадан ассист билан қайд этилган.
Месси жаҳон чемпионатларида нафақат голлари, балки шерикларига яратган имкониятлари билан ҳам тарихий натижа қайд этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…